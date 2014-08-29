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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 29 августа 2014
Амкар (мол)
29.08.2014, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
5'
А. Мамин (АГ)
48'
А. Субботин
54'
А. Лихачев
83'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Замена
Е. Парамонов
️️️️
Ф. Огуде
90'
84'
Замена
Ю. Щербаков
️️️️
Ш. Шанбиев
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Бабаев
Желтая карточка
А. Субботин
76'
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Лихачев
ГОЛ! 2:0!
А. Субботин
48'
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
С. Ахмаев
46'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Д. Буранов
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Анфёров
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
А. Шаваев
46'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
Б. Идову
46'
38'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Желтая карточка
Н. Голдобин
30'
Желтая карточка
Ф. Огуде
30'
Желтая карточка
И. Парамонов
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Мамин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
27
Даниил Горовых
ОП
76
Павел Глоба
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
18
Александр Юрьев
ЦФ
3-3-2-2
57
Селихов
30
Идову
44
Пермяков
40
Трошев
96
Чухланцев
8
Огуде
8
Шаваев
97
Голдобин
10
Урхов
91
Курзенев
60
Анфёров
4-3-1-2
81
Щербаков
96
Лихачев
44
Лисинков
46
Мамин
40
Винниченко
20
Полубояринов
88
Буранов
2
Шанбиев
7
Бакаев
77
Мелкадзе
27
Ахмаев
60
Анфёров
9
Шпитальный
9
Шпитальный
60
Анфёров
30
Идову
29
Гусейнов
29
Гусейнов
30
Идову
8
Шаваев
38
Алейников
38
Алейников
8
Шаваев
8
Огуде
11
Парамонов
11
Парамонов
8
Огуде
60
Анфёров
9
Субботин
9
Субботин
60
Анфёров
27
Ахмаев
11
Бабаев
11
Бабаев
27
Ахмаев
88
Буранов
27
Горовых
27
Горовых
88
Буранов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
49
Игорь Парамонов
ЦП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
58
Иван Средняков
ВР
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
18
Александр Юрьев
ЦФ
76
Павел Глоба
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
49
Игорь Парамонов
ЦП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
58
Иван Средняков
ВР
7
Евгений Тюкалов
АП
Остались в запасе
18
Александр Юрьев
ЦФ
76
Павел Глоба
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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