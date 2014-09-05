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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Црвена Звезда
Спартак - Црвена Звезда: обзор матча 05 сентября 2014
Спартак
05.09.2014, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
8'
Д. Комбаров
83'
Л. Йович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Црвена Звезда
88'
Замена
М. Тркуля
️️️️
Д. Кахриман
Замена
И. Леонтьев
️️️️
А. Самсонов
85'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Д. Кутин
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Зуев
76'
Желтая карточка
Д. Кутин
75'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
63'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Давыдов
63'
Замена
К. Савичев
️️️️
П. Яковлев
63'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Е. Макеев
63'
Замена
А. Митрюшкин
️️️️
С. Песьяков
63'
62'
Замена
А. Катай
️️️️
Д. Лазович
62'
Замена
С. Джорджевич
️️️️
Н. Антич
62'
Замена
М. Груйич
️️️️
Г. Гожич
54'
Желтая карточка
М. Босанчич
46'
Замена
Л. Йович
️️️️
Н. Гаврич
46'
Замена
М. Босанчич
️️️️
М. Ристич
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Каюмов
46'
46'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Д. Ракич
27'
Желтая карточка
Г. Гожич
Замена
Д. Кутин
️️️️
С. Паршивлюк
23'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Д. Комбаров
23'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Дзюба
23'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Д. Глушаков
22'
Замена
С. Песьяков
️️️️
А. Ребров
13'
Травма
А. Ребров
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Комбаров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
8
Артем Самсонов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Црвена Звезда
13
Дамир Кахриман
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
13
Предраг Джорджевич
ПЗ
11
Нейц Печник
ЛП
25
Горан Гожич
ОП
88
Дарко Лазович
ЦП
12
Ненад Гаврич
ПП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Црвена Звезда
1
Марко Тркуля
ВР
8
Стефан Джорджевич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Милош Босанчич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
92
Брызгалов
18
Паршивлюк
8
Самсонов
14
Хурадо
88
Глушаков
7
Каюмов
91
Яковлев
22
Дзюба
3-3-3-1
13
Кахриман
23
Ристич
4
Лазич
33
Йованович
13
Джорджевич
25
Гожич
5
Антич
12
Гаврич
88
Лазович
11
Печник
7
Ракич
Давыдов
57
Кротов
57
Кротов
Давыдов
7
Каюмов
17
Зуев
17
Зуев
7
Каюмов
91
Яковлев
4
Савичев
4
Савичев
91
Яковлев
Зуев
70
Синодзука
70
Синодзука
Зуев
23
Комбаров
71
Мастерной
71
Мастерной
23
Комбаров
32
Ребров
30
Песьяков
30
Песьяков
32
Ребров
Песьяков
1
Митрюшкин
1
Митрюшкин
Песьяков
34
Макеев
15
Пуцко
15
Пуцко
34
Макеев
18
Паршивлюк
5
Кутин
5
Кутин
18
Паршивлюк
88
Глушаков
44
Фадеев
44
Фадеев
88
Глушаков
14
Хурадо
83
Пантелеев
83
Пантелеев
14
Хурадо
Кутин
13
Кудряшов
13
Кудряшов
Кутин
8
Самсонов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
8
Самсонов
22
Дзюба
88
Давыдов
88
Давыдов
22
Дзюба
23
Ристич
10
Босанчич
10
Босанчич
23
Ристич
5
Антич
8
Джорджевич
8
Джорджевич
5
Антич
88
Лазович
10
Катай
10
Катай
88
Лазович
13
Кахриман
1
Тркуля
1
Тркуля
13
Кахриман
25
Гожич
8
Груйич
8
Груйич
25
Гожич
7
Ракич
21
Деспотович
21
Деспотович
7
Ракич
12
Гаврич
9
Йович
9
Йович
12
Гаврич
Остались в запасе
Спартак
Црвена Звезда
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Спартак - Црвена Звезда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:00 (прямая)
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