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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Венесуэла
Южная Корея - Венесуэла: обзор матча 05 сентября 2014
Южная Корея
05.09.2014, пятница, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Венесуэла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
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13.11.2026
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2 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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28.09.2026
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3 : 0
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
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