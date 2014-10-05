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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 05 октября 2014
Фиорентина
05.10.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 0
Завершен
Интер
7'
Х. Бабакар
19'
Х. Куадрадо
76'
Н. Томович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
Замена
Д. Брилланте
️️️️
Х. Куадрадо
86'
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Фернандес
78'
Желтая карточка
Н. Томович
77'
ГОЛ! 3:0!
Н. Томович
Пас отдал
Я. Куртич
76'
74'
Замена
Р. Паласио
️️️️
П. Освальдо
69'
Желтая карточка
П. Освальдо
67'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Додо
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Бабакар
65'
58'
Замена
Эрнанес
️️️️
А. Раноккия
Желтая карточка
Я. Куртич
52'
51'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
21'
Желтая карточка
А. Раноккия
ГОЛ! 2:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Х. Бабакар
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Н. Томович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПАЗ
6
Янн М'Вила
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-1-4-1
33
Нето
3
Алонсо
15
Савич
2
Гонсало
4
Томович
7
Писарро
14
Фернандес
27
Куртич
20
Аквилани
7
Куадрадо
15
Бабакар
4-3-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
15
Видич
13
Раноккия
16
Додо
33
Д'Амброзио
6
М'Вила
17
Медель
8
Ковачич
9
Икарди
10
Освальдо
14
Фернандес
11
Варгас
11
Варгас
14
Фернандес
7
Куадрадо
6
Брилланте
6
Брилланте
7
Куадрадо
15
Бабакар
10
Бернардески
10
Бернардески
15
Бабакар
13
Раноккия
10
Эрнанес
10
Эрнанес
13
Раноккия
16
Додо
10
Оби
10
Оби
16
Додо
10
Освальдо
8
Паласио
8
Паласио
10
Освальдо
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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