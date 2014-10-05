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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто: обзор матча 05 октября 2014
Лос-Анджелес Гэлакси
05.10.2014, воскресенье, 06:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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Лос-Анджелес Гэлакси
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