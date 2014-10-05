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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 05 октября 2014
Лацио
05.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
9'
С. Маури
25'
Ф. Джорджевич
35'
А. Кандрева
26'
Д. Берарди
50'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
85'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
82'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
77'
69'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
67'
Желтая карточка
П. Каннаваро
64'
Замена
А. Лонги
️️️️
С. Таидер
61'
Вторая желтая
Ф. Пелузо
Замена
М. Сиани
️️️️
С. Маури
52'
51'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Бьондини
50'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Берарди
Вторая желтая
Л. Цана
49'
Желтая карточка
Л. Цана
42'
ГОЛ! 3:1!
А. Кандрева
35'
28'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
О. Онази
27'
26'
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Н. Сансоне
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Кандрева
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Пас отдал
О. Онази
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
28
Брафхайд
39
Каванда
27
Цана
6
де Врей
19
Лулич
6
Маури
12
Онази
16
Пароло
87
Кандрева
20
Джорджевич
4-3-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
13
Пелузо
51
Антеи
28
Каннаваро
8
Таидер
4
Маньянелли
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
6
Маури
13
Сиани
13
Сиани
6
Маури
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
8
Таидер
3
Лонги
3
Лонги
8
Таидер
8
Бьондини
6
Миссироли
6
Миссироли
8
Бьондини
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Сассуоло
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Олимпико
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