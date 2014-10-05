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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 05 октября 2014
Металлист
05.10.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
90'
К. Хавьер
90+2'
Юссуф
78'
Р. Платон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Желтая карточка
С. Давыдов
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Юссуф
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Хавьер
Пас отдал
В. Гоменюк
90'
87'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Р. Платон
83'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
А. Каплиенко
78'
ГОЛ! 0:1!
Р. Платон
Пас отдал
А. Каплиенко
72'
Желтая карточка
А. Каплиенко
69'
Желтая карточка
В. Лисицкий
68'
Замена
И. Жураховский
️️️️
В. Гавриш
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Радченко
60'
36'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Желтая карточка
А. Березовчук
25'
24'
Желтая карточка
Д. Лепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
46
Артем Радченко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
3-2-1-1-2
29
Горяинов
14
Кобин
4
Березовчук
24
Юссуф
15
Кулаков
3
Вильягра
8
Эдмар
10
Хавьер
8
Гоменюк
46
Радченко
4-1-2-3
12
Боровик
20
Пашаев
22
Лисицкий
78
Курилов
18
Каплиенко
14
Гавриш
88
Орелеси
77
Сержио
11
Лепа
80
Приёмов
24
Платон
46
Радченко
25
Давыдов
25
Давыдов
46
Радченко
14
Гавриш
21
Жураховский
21
Жураховский
14
Гавриш
18
Каплиенко
21
Штурко
21
Штурко
18
Каплиенко
24
Платон
28
Юсов
28
Юсов
24
Платон
Остались в запасе
Металлист
Металлург
5
Александр Осман
ЛЗ
75
Артур Денчук
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
75
Артур Денчук
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлист - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
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2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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