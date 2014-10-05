Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр
Мариуполь - Днепр: обзор матча 05 октября 2014
Мариуполь
05.10.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
40'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр
Замена
И. Янаков
️️️️
А. Оберемко
84'
83'
Замена
А. Федецкий
️️️️
В. Лучкевич
Вторая желтая
С. Гринь
73'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
С. Шевчук
71'
68'
Желтая карточка
В. Лучкевич
62'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
В. Кулач
59'
Желтая карточка
А. Оберемко
57'
40'
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
С. Гринь
29'
26'
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Р. Зозуля
22'
Красная карточка
Дуглас
Желтая карточка
И. Цюпа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
31
Иван Янаков
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
28
Родион Будченко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-1-1
33
Чурилов
93
Цюпа
91
Бутко
13
Яворский
5
Аксёнов
9
Оберемко
15
Мишнев
70
Шевчук
50
Гринь
5
Тотовицкий
10
Кулач
4-3-1-2
71
Бойко
23
Дуглас
3
Мазух
7
Лучкевич
90
Мигунов
16
Гама
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
10
Зозуля
11
Селезнев
9
Оберемко
31
Янаков
31
Янаков
9
Оберемко
70
Шевчук
16
Мандзюк
16
Мандзюк
70
Шевчук
10
Зозуля
14
Чеберячко
14
Чеберячко
10
Зозуля
7
Лучкевич
44
Федецкий
44
Федецкий
7
Лучкевич
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр
94
Сергей Приходько
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
28
Родион Будченко
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
94
Сергей Приходько
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
28
Родион Будченко
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Мариуполь - Днепр
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Метеор
Новости команд
Все
Мариуполь
Днепр
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+