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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Палермо
Эмполи - Палермо: обзор матча 05 октября 2014
Эмполи
05.10.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
4'
М. Маккароне
33'
Л. Тонелли
63'
М. Пуччарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Палермо
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Пуччарелли
80'
73'
Замена
И. Чочев
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Маккароне
72'
70'
Желтая карточка
К. Терци
Замена
Д. Моро
️️️️
Д. Кроче
67'
65'
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Ф. Больцони
ГОЛ! 3:0!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Вальдифиори
63'
58'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Белотти
37'
Желтая карточка
Ф. Больцони
ГОЛ! 2:0!
Л. Тонелли
Пас отдал
М. Вальдифиори
33'
17'
Желтая карточка
З. Феддаль
11'
Желтая карточка
Ф. Васкес
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Руй
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-1-2
70
Соррентино
19
Терци
5
Дапрела
3
Феддаль
4
Анджелкович
89
Морганелла
30
Ригони
19
Больцони
20
Васкес
21
Дибала
11
Белотти
11
Кроче
14
Моро
14
Моро
11
Кроче
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
7
Маккароне
10
Тавано
10
Тавано
7
Маккароне
19
Больцони
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
19
Больцони
20
Васкес
18
Чочев
18
Чочев
20
Васкес
11
Белотти
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Белотти
Остались в запасе
Эмполи
Палермо
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Эмполи - Палермо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Карло Кастеллани
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