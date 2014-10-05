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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 05 октября 2014
Динамо К
05.10.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
71'
Д. Вида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
А. Ярмоленко
90'
+1
Желтая карточка
А. Драгович
89'
85'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
84'
Желтая карточка
С. Сидорчук
83'
80'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Рыбалка
️️️️
М. Велозу
79'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
77'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
71'
67'
Замена
Фернандо
️️️️
Тайсон
65'
Желтая карточка
Д. Срна
63'
Вторая желтая
В. Шевчук
60'
Желтая карточка
А. Тейшейра
39'
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
А. Кравец
33'
15'
Желтая карточка
Л. Адриано
5'
Желтая карточка
Илсиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Рыбка
6
Бурда
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-2-1-2-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
44
Велозу
37
Рыбалка
37
Рыбалка
44
Велозу
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
11
Тайсон
20
Фернандо
20
Фернандо
11
Тайсон
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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