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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 05 октября 2014
Боруссия М
05.10.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
15'
М. Крузе
31'
Й. Хофманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
90'
Желтая карточка
Ж. Диас
78'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Й. Хофманн
Замена
А. Хан
️️️️
Ф. Джонсон
70'
Замена
Т. Азар
️️️️
П. Херрманн
70'
63'
Замена
Й. Гайс
️️️️
К. Мориц
60'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ф. Джуричич
57'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
43'
Желтая карточка
С. Оказаки
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Джонсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
4
Корб
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-3-1-2-1
1
Кариус
16
Белл
26
Бунгерт
18
Хара
18
Бросински
14
Баумгартлингер
15
Диас
18
Мориц
7
Хофманн
31
Джуричич
30
Оказаки
19
Джонсон
28
Хан
28
Хан
19
Джонсон
7
Херрманн
9
Азар
9
Азар
7
Херрманн
18
Мориц
30
Гайс
30
Гайс
18
Мориц
31
Джуричич
29
Самперио
29
Самперио
31
Джуричич
7
Хофманн
10
Малли
10
Малли
7
Хофманн
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
27
Робин Центнер
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия М - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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