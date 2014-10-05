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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 05 октября 2014
Тоттенхэм
05.10.2014, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
40'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Ламела
90'
+2
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Эриксен
82'
77'
Желтая карточка
Д. Тадич
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
В. Ваньяма
Желтая карточка
Э. Ламела
66'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Н. Шадли
40'
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Ноутон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
14
Вертонген
26
Ноутон
6
Капу
8
Мэйсон
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
25
Адебайор
4-1-2-2-1
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
26
Ноутон
15
Дайер
15
Дайер
26
Ноутон
24
Эриксен
8
Дембеле
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
9
Кейн
9
Ламела
2
Ваньяма
7
Лонг
7
Лонг
2
Ваньяма
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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