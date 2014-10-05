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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Волга
Химик - Волга: обзор матча 05 октября 2014
Химик
05.10.2014, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 3
Завершен
Волга
42'
М. Тагилов
76'
М. Костюков
28'
А. Саркисов
47'
А. Козлов
51'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Волга
90'
+3
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Козлов
86'
Замена
Д. Кураев
️️️️
И. Петров
81'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Саркисов
80'
Желтая карточка
А. Прошин
ГОЛ! 2:3!
М. Костюков
76'
Замена
Р. Паштов
️️️️
П. Умарбаев
75'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Касьян
69'
Желтая карточка
А. Самсонов
68'
Замена
И. Звягин
️️️️
С. Квасов
59'
51'
ГОЛ! 1:3!
А. Саркисов
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Козлов
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Шустиков
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Тагилов
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-1-1-2
40
Божович
14
Джикия
4
Тагилов
6
Шустиков
23
Чернов
8
Федотов
17
Квасов
39
Умарбаев
19
Касьян
98
Ильин
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
66
Жестоков
77
Прошин
3
Джалилов
18
Суханов
31
Леандро
10
Петров
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
19
Касьян
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
19
Касьян
6
Шустиков
77
Костюков
77
Костюков
6
Шустиков
17
Квасов
15
Звягин
15
Звягин
17
Квасов
39
Умарбаев
77
Паштов
77
Паштов
39
Умарбаев
32
Козлов
96
Николаев
96
Николаев
32
Козлов
11
Саркисов
25
Уридия
25
Уридия
11
Саркисов
10
Петров
4
Кураев
4
Кураев
10
Петров
Остались в запасе
Химик
Волга
1
Даниил Гавиловский
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Химик - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
Новости команд
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