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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 05 октября 2014
Реал
05.10.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
5 : 0
Завершен
Атлетик
3'
К. Роналду
40'
К. Бензема
54'
К. Роналду
68'
К. Бензема
88'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Пас отдал
Пепе
88'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
79'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
74'
73'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
68'
61'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
54'
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
40'
33'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
С. Рамос
27'
25'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
(К)
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Гурпеги
18
Баленсиага
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Фернандес
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
10
Муньяин
3
Этчейта
3
Этчейта
10
Муньяин
14
Сусаета
8
Лопес
8
Лопес
14
Сусаета
7
Эчебаррия
11
Гомес
11
Гомес
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Реал
Атлетик
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:55 (прямая)
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