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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 05 октября 2014
Сельта
05.10.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
44'
Х. Ларривей
32'
М. Гомес
33'
М. Гомес
90+1'
М. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Гаспар
Пас отдал
Л. Вьетто
90'
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Х. Кастро
89'
Вторая желтая
А. Фонтас
86'
Замена
Шарлес
️️️️
А. Лопес
84'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
83'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Н. Радойя
75'
73'
Замена
Кани
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
М. Крон-Дели
70'
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Планас
69'
67'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
65'
Замена
Джонатан
️️️️
Д. Черышев
57'
Желтая карточка
М. Гомес
50'
Желтая карточка
Г. Паулиста
ГОЛ! 1:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
Нолито
44'
35'
Желтая карточка
А. Марин
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Дос Сантос
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Черышев
Желтая карточка
А. Фонтас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
6
Джонатан
ЦП
8
Кани
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
21
Планас
22
Радойя
22
Мальо
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
11
Ларривей
3
Нолито
4-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
4
Руис
3
Марин
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
90
Черышев
14
Уче
10
Дос Сантос
21
Планас
17
Кастро
17
Кастро
21
Планас
22
Радойя
8
Мадинда
8
Мадинда
22
Радойя
14
Лопес
19
Шарлес
19
Шарлес
14
Лопес
90
Черышев
6
Джонатан
6
Джонатан
90
Черышев
16
Гомес
8
Кани
8
Кани
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Вильярреал
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Балаидос
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