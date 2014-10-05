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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Оренбург
Луч - Оренбург: обзор матча 05 октября 2014
Луч
05.10.2014, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
15'
С. Прокофьев
79'
А. Мязин
2'
М. Шогенов
47'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Оренбург
90'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
81'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 2:2!
А. Мязин
79'
77'
Замена
А. Воронкин
️️️️
М. Шогенов
69'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Р. Корян
️️️️
С. Ваганов
64'
Желтая карточка
Г. Джиоев
62'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Д. Грачев
51'
47'
ГОЛ! 1:2!
И. Коронов
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Прокофьев
46'
Желтая карточка
С. Прокофьев
43'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Нивалдо
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Прокофьев
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Шогенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Денис Книга
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-2
1
Книга
12
Пономаренко
36
Грачев
24
Мирошниченко
2
Кренделев
25
Семочко
23
Ваганов
4
Славнов
11
Прокофьев
6
Нивалдо
4-1-4-1
98
Абакумов
12
Малых
2
Полуяхтов
15
Андреев
26
Васиев
8
Афонин
14
Коронов
30
Друзин
3
Ахмедов
8
Шогенов
14
Аппаев
6
Нивалдо
11
Аверьянов
11
Аверьянов
6
Нивалдо
36
Грачев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
36
Грачев
23
Ваганов
9
Корян
9
Корян
23
Ваганов
11
Прокофьев
87
Мязин
87
Мязин
11
Прокофьев
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
8
Шогенов
3
Воронкин
3
Воронкин
8
Шогенов
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Луч
Оренбург
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Динамо
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