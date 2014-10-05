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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 05 октября 2014
СКА-Хабаровск
05.10.2014, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
8'
Г. Рухаиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
Желтая карточка
Д. Чалов
90'
+2
Замена
Д. Чалов
️️️️
А. Купчин
90'
+1
Желтая карточка
М. Попов
87'
84'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
С. Зуйков
Желтая карточка
В. Никифоров
77'
77'
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Коломийченко
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Плетин
72'
Желтая карточка
А. Гайдаш
65'
65'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
Т. Букия
Замена
А. Купчин
️️️️
Г. Гогуа
62'
61'
Желтая карточка
О. Алейник
Замена
В. Плетин
️️️️
В. Кармазиненко
59'
55'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 1:0!
Г. Рухаиа
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Волгарь
61
Иннокентий Колесов
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-5-1
16
Агапов
85
Попов
3
Удалый
5
Эдиев
10
Никифоров
7
Гогуа
90
Гайдаш
13
Замалиев
30
Трусевич
4
Рухаиа
8
Кармазиненко
4-4-1-1
88
Сикач
23
Зуйков
2
Жиров
13
Иванов
32
Терехов
34
Алейник
10
Газзаев
10
Букия
15
Коломийченко
19
Байрамян
88
Болов
Купчин
4
Чалов
4
Чалов
Купчин
7
Гогуа
5
Купчин
5
Купчин
7
Гогуа
8
Кармазиненко
19
Плетин
19
Плетин
8
Кармазиненко
Плетин
20
Кожанов
20
Кожанов
Плетин
23
Зуйков
33
Кириленко
33
Кириленко
23
Зуйков
15
Коломийченко
99
Жабкин
99
Жабкин
15
Коломийченко
10
Букия
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
10
Букия
88
Болов
13
Алхазов
13
Алхазов
88
Болов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
2
Аслан Догузов
ЦЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Юность
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