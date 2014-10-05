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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сахалин
Енисей - Сахалин: обзор матча 05 октября 2014
Енисей
05.10.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 1
Завершен
Сахалин
27'
И. Гультяев (П)
61'
В. Лешонок
90+4'
В. Чадов
53'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Сахалин
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Харитонов
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
В. Чадов
90'
+4
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Лешонок
90'
79'
Желтая карточка
К. Пархоменко
Желтая карточка
А. Плотников
78'
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Иванов
75'
72'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
С. Виноградов
69'
Вторая желтая
З. Арзиани
Желтая карточка
И. Гультяев
65'
65'
Замена
Д. Скепский
️️️️
А. Гаглоев
ГОЛ! 2:1!
В. Лешонок
Пас отдал
К. Марущак
61'
60'
Желтая карточка
З. Арзиани
59'
Замена
К. Пархоменко
️️️️
Г. Ходжава
58'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Гогичаев
57'
Желтая карточка
Л. Джаркава
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
Пас отдал
А. Гаглоев
Желтая карточка
В. Гаглоев
44'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Марков
42'
37'
Желтая карточка
Э. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Гультяев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Леван Джаркава
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
33
Константин Пархоменко
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
83
Харитонов
8
Мануковский
8
Иванов
27
Гаглоев
9
Лешонок
20
Марков
2-5-2-1
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
88
Джаркава
11
Гаглоев
28
Ходжава
25
Арзиани
11
Виноградов
87
Саталкин
3
Алахвердов
15
Гогичаев
9
Лешонок
10
Исаев
10
Исаев
9
Лешонок
83
Харитонов
88
Галыш
88
Галыш
83
Харитонов
20
Марков
23
Лескано
23
Лескано
20
Марков
8
Иванов
15
Чадов
15
Чадов
8
Иванов
11
Виноградов
34
Дроздов
34
Дроздов
11
Виноградов
28
Ходжава
33
Пархоменко
33
Пархоменко
28
Ходжава
11
Гаглоев
10
Скепский
10
Скепский
11
Гаглоев
15
Гогичаев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
15
Гогичаев
Остались в запасе
Енисей
Сахалин
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Сахалин
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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