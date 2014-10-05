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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Сочи
Крылья Советов - Сочи: обзор матча 05 октября 2014
Крылья Советов
05.10.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
23'
А. Яхович
40'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сочи
Замена
С. Божин
️️️️
А. Чочиев
90'
+3
90'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Андреев
86'
Желтая карточка
А. Пискунов
85'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
84'
Замена
А. Апатин
️️️️
Р. Умаров
79'
Желтая карточка
Р. Воробьев
76'
Замена
Д. Вихров
️️️️
А. Петухов
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Елисеев
76'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Драгун
74'
69'
Желтая карточка
Р. Умаров
66'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
60'
Желтая карточка
А. Петухов
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Андреев
Пас отдал
М. Рогов
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
Пас отдал
А. Елисеев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
3-2-2-2-1
1
Вавилин
33
Ятченко
25
Концедалов
12
Симайс
15
Цаллагов
20
Померко
4
Елисеев
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
18
Яхович
3-1-2-1-3
13
Панов
5
Пискунов
3
Гаджибеков
19
Чернухин
19
Солнцев
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
10
Матяш
11
Умаров
11
Петухов
11
Чочиев
47
Божин
47
Божин
11
Чочиев
21
Драгун
12
Корниленко
12
Корниленко
21
Драгун
4
Елисеев
90
Делькин
90
Делькин
4
Елисеев
11
Петухов
6
Вихров
6
Вихров
11
Петухов
77
Андреев
10
Матрахов
10
Матрахов
77
Андреев
11
Умаров
27
Апатин
27
Апатин
11
Умаров
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Металлург
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