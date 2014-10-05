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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 05 октября 2014
Наполи
05.10.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Торино
55'
Л. Инсинье
72'
Х. Кальехон
14'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
Замена
Д. Место
️️️️
Г. Игуаин
86'
Желтая карточка
К. Маджо
84'
78'
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
Д. Вивес
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
72'
70'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Мичу
70'
Замена
Д. Лопес
️️️️
В. Гаргано
67'
64'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Б. Перес
57'
Замена
А. Гацци
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
К. Суньига
55'
43'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Мичу
41'
Желтая карточка
В. Гаргано
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Н. Максимович
12'
Желтая карточка
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
2-4-1-3
1
Кабрал
3
Кулибали
39
Альбиоль
18
Суньига
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
10
Инсинье
7
Кальехон
25
Мичу
9
Игуаин
4-4-1-1
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
24
Бенасси
33
Перес
7
Эль-Каддури
5
Вивес
9
Ларрондо
27
Квальярелла
9
Игуаин
27
Место
27
Место
9
Игуаин
5
Гаргано
5
Лопес
5
Лопес
5
Гаргано
25
Мичу
10
Мертенс
10
Мертенс
25
Мичу
5
Вивес
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
5
Вивес
33
Перес
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Перес
24
Бенасси
14
Гацци
14
Гацци
24
Бенасси
Остались в запасе
Наполи
Торино
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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