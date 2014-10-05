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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Чезена
Удинезе - Чезена: обзор матча 05 октября 2014
Удинезе
05.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
62'
Б. Фернандеш
90+2'
Э. Касчионе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Чезена
Желтая карточка
С. Видмер
90'
+2
Желтая карточка
О. Карнезис
90'
+2
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Касчионе
87'
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
Н. Бельмонте
️️️️
А. Ди Натале
87'
83'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Д. Де Фьюдис
Желтая карточка
Л. Муриэль
82'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Теро
79'
78'
Желтая карточка
Д. Капелли
71'
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Дефрель
70'
Желтая карточка
М. Коппола
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Ди Натале
62'
27'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
П. Коне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
33
Коне
8
Гильерме
77
Теро
10
Ди Натале
4-1-2-3
1
Леали
32
Магнуссон
17
Луккини
25
Капелли
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
10
Коппола
92
Дефрель
20
Бриенца
19
Марилунго
10
Ди Натале
14
Бельмонте
14
Бельмонте
10
Ди Натале
33
Коне
8
Фернандеш
8
Фернандеш
33
Коне
77
Теро
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Теро
8
Де Фьюдис
7
Гарритано
7
Гарритано
8
Де Фьюдис
92
Дефрель
20
Родригес
20
Родригес
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
11
Джурич
20
Бриенца
Остались в запасе
Удинезе
Чезена
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
23
Антонио Маццотта
ЛП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонио Маццотта
ЛП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Удинезе - Чезена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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