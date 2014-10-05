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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 05 октября 2014
Челси
05.10.2014, воскресенье, 17:20
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
27'
Э. Азар (П)
78'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
87'
Желтая карточка
Оскар
85'
82'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уилшир
79'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
78'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
А. Шюррле
69'
68'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
А. Шюррле
66'
Желтая карточка
Б. Иванович
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
27'
26'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
П. Чех
️️️️
Т. Куртуа
24'
Травма
Т. Куртуа
23'
22'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
Г. Кэхилл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-4-1
1
Куртуа
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
20
Шюррле
19
Коста
4-1-2-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
12
Чамберс
20
Фламини
8
Касорла
10
Уилшир
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
1
Куртуа
1
Чех
1
Чех
1
Куртуа
20
Шюррле
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Уилшир
10
Росицки
10
Росицки
10
Уилшир
4
Санчес
10
Подольски
10
Подольски
4
Санчес
Остались в запасе
Челси
Арсенал
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:00 (прямая)
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