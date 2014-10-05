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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 05 октября 2014
Манчестер Юнайтед
05.10.2014, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
26'
А. Ди Мария
62'
Р. Фалькао
54'
С. Нейсмит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Желтая карточка
Д. Уилсон
90'
+2
90'
Желтая карточка
Т. Ховард
Замена
М. Феллайни
️️️️
Л. Валенсия
79'
77'
Замена
Т. Браунинг
️️️️
Т. Хибберт
76'
Замена
Л. Осман
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. Фалькао
72'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Л. Шоу
70'
Травма
Л. Шоу
69'
63'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Л. Валенсия
53'
45'
+2
Пенальти не реализован!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Блинд
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Мата
26'
25'
Желтая карточка
С. Пиенаар
16'
Желтая карточка
М. Бешич
Желтая карточка
Р. ван Перси
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-2-1-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Рохо
17
МакНэйр
17
Блинд
2
Рафаэл
25
Валенсия
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
9
Фалькао
4-2-2-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Бэрри
17
Бешич
20
Пиенаар
14
Нейсмит
46
МакГиди
9
Лукаку
23
Шоу
6
Блэкетт
6
Блэкетт
23
Шоу
25
Валенсия
25
Феллайни
25
Феллайни
25
Валенсия
9
Фалькао
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Фалькао
20
Пиенаар
16
Овьедо
16
Овьедо
20
Пиенаар
2
Хибберт
3
Браунинг
3
Браунинг
2
Хибберт
46
МакГиди
21
Осман
21
Осман
46
МакГиди
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
23
Томас Торп
ЦЗ
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 14:15 (прямая)
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