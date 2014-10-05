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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Балтика
Сокол - Балтика: обзор матча 05 октября 2014
Сокол
05.10.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
59'
И. Маркелов
17'
А. Зюзинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Балтика
90'
Желтая карточка
В. Запрудских
Красная карточка
А. Дутов
90'
90'
Замена
А. Пасько
️️️️
В. Каленкович
Желтая карточка
Р. Семякин
89'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Хубаев
88'
Замена
Н. Сурков
️️️️
С. Белоусов
86'
84'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Алексеев
79'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
В. Запрудских
75'
Замена
А. Васянович
️️️️
М. Плопа
Желтая карточка
С. Белоусов
71'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Коротаев
71'
ГОЛ! 1:1!
И. Маркелов
59'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Столяренко
46'
Желтая карточка
К. Суслов
34'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Зюзинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Барсуков
20
Столяренко
91
Суслов
29
Горбатюк
13
Семякин
66
Дутов
27
Молодцов
2
Хубаев
7
Белоусов
88
Маркелов
24
Коротаев
3-2-3-1-1
88
Шелия
4
Овсиенко
39
Цуканов
3
Плопа
89
Стоцкий
68
Запрудских
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
22
Алексеев
7
Белоусов
3
Сурков
3
Сурков
7
Белоусов
24
Коротаев
8
Васильев
8
Васильев
24
Коротаев
20
Столяренко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
20
Столяренко
2
Хубаев
18
Павлов
18
Павлов
2
Хубаев
68
Запрудских
99
Кадимов
99
Кадимов
68
Запрудских
93
Каленкович
3
Пасько
3
Пасько
93
Каленкович
3
Плопа
30
Васянович
30
Васянович
3
Плопа
22
Алексеев
17
Гацко
17
Гацко
22
Алексеев
Остались в запасе
Сокол
Балтика
91
Алексей Скорняков
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
1
Александр Колинько
ВР
10
Александр Минченков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
10
Александр Минченков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Сокол - Балтика
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Локомотив
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