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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 05 октября 2014
Вольфсбург
05.10.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
58'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
90'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
А. Хант
️️️️
М. Арнольд
86'
80'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Д. Кор
Замена
И. Олич
️️️️
Н. Бендтнер
76'
67'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
67'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Каюби
Замена
Виейринья
️️️️
И. Перишич
59'
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
С. Юнг
58'
32'
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
5
Клозе
2
Юнг
23
Гилявоги
14
Густаво
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
32
Бендтнер
4-4-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
21
Баба
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
30
Каюби
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
14
Перишич
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Перишич
27
Арнольд
14
Хант
14
Хант
27
Арнольд
32
Бендтнер
40
Олич
40
Олич
32
Бендтнер
30
Каюби
35
Эссвайн
35
Эссвайн
30
Каюби
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
31
Кор
28
Джурдич
28
Джурдич
31
Кор
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
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