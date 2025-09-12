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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Турции

Аланьяспор
Аланья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Элиа М.
Янг Бойз
1,20 млн €
12.09.25 / 30.06.28
ЦФ Мунье С.
Аугсбург
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
АП Хаджи Я.
Рейнджерс
Свободный агент
05.09.25 / -
АП Хаджи Я.
Рейнджерс
Свободный агент
04.09.25 / -
ЦЗ Виана Б.
Коритиба
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
ВР Виктор П.
Аль-Райян
Свободный агент
26.07.25 / 01.07.26
ЦП Ялчин Г.
Дженоа
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.28
ЦП Озюрт Б.
Истанбул Башакшехир
?
03.07.25 / 30.06.30
ОП М.
Адана Демирспор
1 млн €
03.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Озюрт Б.
Эюпспор
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦФ Огунду У.
Аугсбург
4,50 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЦФ Шпорар А.
Слован
?
01.09.25 / 30.06.28
ПВ Лопеш Р.
Тондела
?
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Кордова С.
Янг Бойз
1,75 млн €
30.07.25 / 30.06.29
ОП Ричард
Интернасьонал
?
17.07.25 / -
ЦЗ Балковец Ю.
Карагюмрюк
Свободный агент
12.07.25 / 31.01.26
ЦФ Силва А.
Пафос
650 тыс €
01.07.25 / -
Антальяспор
Анталья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Балле С.
Комо
?
12.09.25 / -
ЦФ Боли Й.
Аль-Гарафа
Свободный агент
01.09.25 / -
ВР Хулиан
Арис
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ЦП Шарич Д.
Палермо
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Джаннетти Л.
Удинезе
?
13.08.25 / 30.06.27
ЛФ Сторм Н.
Мехелен
?
04.08.25 / -
ЦФ Чванчара Т.
Боруссия М
Аренда 750 тыс €
26.07.25 / 31.12.25
ЦЗ Джикия Г.
Химки
Свободный агент
23.07.25 / 01.07.26
ЛВ Синик Д.
Халл Сити
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.27
ЦП Омюр А.
Халл Сити
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Пал К.
Куинз Парк Рейнджерс
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Тюркмен Х.
Без клуба
Свободный агент
09.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Йылмаз М.
Бодрум
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ОП Калузиньски Я.
Истанбул Башакшехир
2 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ЦФ Ларссон С.
Карагюмрюк
Свободный агент
11.09.25 / -
ЦФ Ларссон С.
Карагюмрюк
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦП Милошевич Д.
Железничар
Свободный агент
03.09.25 / -
ЦЗ Дурсун А.
Генчлербирлиги
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ВР Пирич К.
Нефтчи
Свободный агент
26.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Талиссон
Генчлербирлиги
?
03.07.25 / 30.06.27
ЦП Ракип Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Ларссон С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Бешикташ
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Васкес Д.
Рома
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Мурильо М.
Марсель
5 млн €
06.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Агбаду Э.
Вулверхэмптон
18 млн €
06.02.26 / -
ЦФ О Х.
Генк
14 млн €
04.02.26 / 30.06.29
АП Олайтан Ж.
Гезтепе
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ОП Асллани К.
Интер
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Озкан Я.
Астон Вилла
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦФ Абрахам Т.
Рома
15 млн €
26.01.26 / -
ЛВ Силва Ж.
Ноттингем Форест
Аренда 2,50 млн €
12.09.25 / 30.06.26
ЛВ Саздаги Г.
Кайсериспор
1,50 млн €
10.09.25 / -
ЛВ Саздаги Г.
Кайсериспор
1,50 млн €
08.09.25 / 04.07.26
ПВ Ундер Д.
Фенербахче
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦФ Черны В.
Вольфсбург
6 млн €
02.09.25 / -
ЦЗ Джало Т.
Ювентус
3,50 млн €
27.08.25 / -
ЦФ Туре Э.
Аталанта
Аренда 3 млн €
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Йилмаз Р.
Рейнджерс
2,90 млн €
23.08.25 / -
ЦП Ндиди О.
Лестер
8 млн €
07.08.25 / 30.06.28
ЦП Кекчю О.
Бенфика
Аренда
11.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Юрасек Д.
Бенфика
Аренда
01.07.25 / 11.01.26
ЦФ Абрахам Т.
Рома
Аренда 2 млн €
01.07.25 / 25.01.26
ЦП Мариу Ж.
Бенфика
2 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Удуохай Ф.
Аугсбург
5 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Свенссон Й.
Русенборг
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.27
ЦФ Абрахам Т.
Астон Вилла
21 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ЦФ Рафа
Бенфика
5 млн €
22.01.26 / -
ЦП Тикназ Э.
Брага
7 млн €
21.01.26 / 30.06.31
ЦЗ Паулиста Г.
Коринтианс
Свободный агент
12.01.26 / -
ВР Гюнок М.
Фенербахче
Свободный агент
08.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Паулиста Г.
Коринтианс
Свободный агент
06.01.26 / -
ВР Гюнок М.
Фенербахче
Свободный агент
06.01.26 / -
ВР Гюнок М.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Паулиста Г.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ЦП Мариу Ж.
АЕК
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Санук Т.
Газиантеп
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мучи Э.
Трабзонспор
Аренда 1 млн €
06.09.25 / 30.06.26
РФ Арройо К.
Крузейро
8,50 млн €
02.09.25 / 31.12.29
ОП Онана Ж.
Дженоа
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Хаджиахметович А.
Халл Сити
Аренда 700 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Мусрати А.
Верона
Аренда 2 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦП Окслэд-Чемберлен А.
Без клуба
Свободный агент
27.08.25 / 07.02.26
ЛЗ Бингель Т.
Коджаэлиспор
?
22.08.25 / 30.06.27
ЛВ Келеш Д.
Коджаэлиспор
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Масуаку А.
Сандерленд
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.27
ЛВ Кылыч А.
Нови Пазар
Аренда
08.08.25 / 31.12.25
ЦФ Кылыксой С.
Кальяри
Аренда 1 млн €
03.08.25 / 30.06.26
ЦП Фернандеш Ж.
Спартак
20,78 млн €
31.07.25 / 30.06.29
ЦП Кесгин К.
Сивасспор
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.27
АП Зайнутдинов Б.
Динамо
2,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ЦФ Иммобиле Ч.
Болонья
Свободный агент
10.07.25 / 01.02.26
ЦФ Мюлека Д.
Аль-Холуд
1,50 млн €
03.07.25 / 20.08.25
ПП Булут О.
Истанбул Башакшехир
325 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Газиантеп
Газиантеп
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дрэгуш Д.
Трабзонспор
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Муякич Н.
Партизан
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЛФ Кабадайи Ю.
Аугсбург
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Санук Т.
Бешикташ
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦП Камара Д.
Парма
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Байо М.
Лилль
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ОП Кабасакал М.
Эюпспор
400 тыс €
28.08.25 / 01.07.26
ПЗ Перес Л.
Вальядолид
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Сангаре Н.
Гезтепе
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
ПВ Кулашин Э.
Борац
700 тыс €
27.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Родригес К.
Касымпаша
Свободный агент
14.07.25 / 09.07.26
ЦП Бакуна Ж.
Аль-Вахда
?
11.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Абена М.
Спартак
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бакуна Ж.
Волендам
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦФ Боатенг Э.
Хапоэль
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ЦФ Боатенг Э.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Гюлер С.
Кайсериспор
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.28
ЦП Ндиайе Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ташдемир Э.
Касымпаша
Свободный агент
12.09.25 / -
ЦП Соялп Ф.
Кайсериспор
Свободный агент
08.09.25 / 10.07.26
ВР Диудис С.
Арис
Свободный агент
08.09.25 / 30.06.27
ЦП Соялп Ф.
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / -
ЦП Добен К.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 19.01.26
ЛЗ Стефен Г.
Без клуба
Свободный агент
07.07.25 / 06.02.26
ЦП Станковски Л.
Раднички 1923
30 тыс €
01.07.25 / 24.02.26
ЦЗ Ташдемир Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Галатасарай
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Боэ С.
Бавария
Аренда 500 тыс €
05.02.26 / 30.06.26
АП Асприлья Я.
Жирона
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ЦП Ланг Н.
Наполи
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Гюндоган И.
Манчестер Сити
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ВР Чакир У.
Трабзонспор
27,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Синго У.
Монако
30,77 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ЦФ Осимхен В.
Наполи
75 млн €
31.07.25 / -
ЛВ Франковски П.
Ланс
7 млн €
01.07.25 / -
ЛВ Якобс И.
Монако
8 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ПВ Сане Л.
Бавария
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Караташ К.
Истанбул Башакшехир
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦФ Демир Ю.
Рапид
Свободный агент
05.02.26 / 30.06.27
ЦФ Демир Ю.
Без клуба
Свободный агент
04.02.26 / -
ОП Айдын Э.
Касымпаша
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦП Кутлу Б.
Коньяспор
Свободный агент
05.01.26 / 01.07.26
ВР Йылмаз Я.
Эюпспор
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ОП Айдын Э.
Самсунспор
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 01.02.26
ЦФ Айдын Э.
Верес
Свободный агент
05.09.25 / 09.02.26
ЦЗ Куэста К.
Васко да Гама
Аренда 2,25 млн €
01.09.25 / 31.12.25
АП Дзаньоло Н.
Удинезе
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Акман Э.
ФК Андорра
500 тыс €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Йелерт Э.
Саутгемптон
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Нельссон В.
Верона
Аренда 650 тыс €
21.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Росс М.
Плимут Аргайл
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.28
ОП Антальялы Т.
Ризеспор
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ЛЗ Кен Д.
Унион
4 млн €
19.08.25 / -
ЛВ Франковски П.
Ренн
Аренда 2,75 млн €
05.08.25 / 30.06.26
ЦФ Дервисоглу Х.
Ризеспор
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ВР Муслера Ф.
Эстудиантес
Свободный агент
06.07.25 / 31.12.26
ЦП Демирбай К.
Эюпспор
Свободный агент
02.07.25 / 15.01.26
ЦФ Мертенс Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Гезтепе
Измир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Мохаммед М.
Бодрум
300 тыс €
05.02.26 / -
ОП Мохаммед М.
Бодрум
300 тыс €
04.02.26 / 30.06.28
АП Антунес А.
Серветт
537 тыс €
05.01.26 / -
АП Антунес А.
Серветт
537 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
ЦФ Жуан
Саутгемптон
900 тыс €
25.08.25 / -
ПЗ Руан
Атлетико Гойяненсе
?
01.08.25 / 31.01.26
АП Олайтан Ж.
Гренобль
850 тыс €
26.07.25 / 03.02.26
ЛВ Черни А.
Лаваль
?
23.07.25 / 30.06.28
ОП Рхалдней
Атлетико Гойяненсе
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.28
ЦФ Жандерсон
Витория
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦФ Куртулан А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сабра И.
Локомотива
Аренда
16.02.26 / 30.06.26
АП Олайтан Ж.
Бешикташ
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ОП Рхалдней
Алверка
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Эмерсонн
Тулуза
8,80 млн €
01.09.25 / 08.07.26
ЦФ Ромуло
РБ Лейпциг
20 млн €
15.08.25 / -
ЦЗ Сангаре Н.
Газиантеп
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
АП Тижанич Д.
Аль-Нажма
?
03.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Нильсен Л.
Вайле
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Канацизкус К.
Касымпаша
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Генчлербирлиги
Анкара
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Чанак Д.
Трабзонспор
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ВР Велью Р.
Фейренсе
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦП Деле-Баширу Т.
Уотфорд
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
АП Варесанович Д.
Ризеспор
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ПВ Шобот К.
Санкт-Галлен
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦП Тонгия Ф.
Салернитана
?
06.09.25 / -
ЦП Тонгия Ф.
Салернитана
?
05.09.25 / 30.06.27
ЦФ Ньянг М.
Сампдория
Свободный агент
30.08.25 / 01.07.26
ЦФ Койта С.
ЦСКА
Аренда 400 тыс €
19.08.25 / 30.06.26
ЦФ Траоре А.
Ференцварош
600 тыс €
15.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Дурсун А.
Антальяспор
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
АП Гюрпюз Г.
Трабзонспор
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ОП Улджын О.
Коньяспор
158 тыс €
25.07.25 / 30.06.27
ПВ Перейра П.
Монца
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.27
ЛВ Оникуру А.
Аль-Фейха
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Гутас Д.
Кардифф
Свободный агент
11.07.25 / 30.06.27
ОП Куабу М.
Шериф
Свободный агент
05.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Талиссон
Антальяспор
?
03.07.25 / 30.06.27
ВР Аккан Г.
Бодрум
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Аккан Г.
Сивасспор
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦФ Попа Д.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / 13.02.26
ЦЗ Налепа М.
Без клуба
Свободный агент
07.09.25 / 23.01.26
ЦП Жока
Волос
Свободный агент
18.07.25 / 30.06.27
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Караташ К.
Галатасарай
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
АП Арит А.
Марсель
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ОП Калузиньски Я.
Антальяспор
2 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ВР Алемдар Д.
Ренн
1,50 млн €
12.09.25 / 08.07.26
ЦФ Йылдырым Б.
Ренн
2,20 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ПВ Файзуллаев А.
ЦСКА
7,50 млн €
30.07.25 / 30.06.30
ЦФ Зелке Д.
Гамбург
Свободный агент
11.07.25 / -
ЦФ Шомуродов Э.
Рома
Аренда 3 млн €
10.07.25 / 30.06.26
ОП Эздемир Б.
Аль-Иттифак
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Да Кошта Н.
Касымпаша
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ПП Булут О.
Бешикташ
325 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Тюрук Д.
Коньяспор
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.28
ПВ Шиш П.
Арка
Свободный агент
02.09.25 / -
АП Джалу М.
Висла Плоцк
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЦФ Кени Ф.
Цюрих
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.28
ЦП Озкан Б.
Карагюмрюк
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Озюрт Б.
Аланьяспор
?
03.07.25 / 30.06.30
ЦП Гюрлер С.
Эюпспор
Свободный агент
02.07.25 / 02.01.26
ОП Карцев Э.
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Пентек К.
Аль-Духаиль
10 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Туба А.
Панатинаикос
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Кайсериспор
Кайсери
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бренет Д.
Ливингстон
?
06.02.26 / 30.06.27
ЦФ Чалов Ф.
ПАОК
Аренда
04.02.26 / 30.06.26
ПВ Макаров Д.
Динамо
Свободный агент
27.01.26 / -
ПВ Макаров Д.
Динамо
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Гюлер С.
Газиантеп
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.28
АП Саглам Г.
Хатайспор
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.27
ПВ Капачак Б.
Фенербахче
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ЦФ Онугха Г.
Копенгаген
1 млн €
12.09.25 / -
ЦП Соялп Ф.
Газиантеп
Свободный агент
08.09.25 / 10.07.26
ОП Айт Беннассер Ю.
Самсунспор
Свободный агент
04.09.25 / -
ЦП Бенеш Л.
Унион
Аренда
16.08.25 / 30.06.26
ЦП Токез Д.
Эюпспор
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦЗ Бурак А.
Адана Демирспор
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦФ Тучи И.
Спарта
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Денсвил С.
Без клуба
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЦП Мендеш Ж.
Витория Гимараеш
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦЗ Юнг Д.
Гройтер Фюрт
Свободный агент
08.08.25 / 02.02.26
ПВ Капачак Б.
Фенербахче
Аренда
12.07.25 / 08.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Юнг Д.
Алемания
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Юнг Д.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Ака Я.
Хапоэль Ирони
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЦП Ака Я.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦП Карими А.
Без клуба
Свободный агент
05.11.25 / 02.02.26
ЛВ Саздаги Г.
Бешикташ
1,50 млн €
10.09.25 / -
ЛВ Саздаги Г.
Бешикташ
1,50 млн €
08.09.25 / 04.07.26
ЦФ Назон Д.
Эстегляль
850 тыс €
08.08.25 / 30.06.28
ОП Узодимма А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ЦФ Баокен С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.04.26
ЦП Бурабиа М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Али Калдырым Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Жанвье Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.09.25
Карагюмрюк
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Верде Д.
Про Верчелли
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Младенович Ф.
Панатинаикос
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Лихновски И.
Америка
?
05.02.26 / 01.07.26
ПВ Бабика Ш.
Црвена Звезда
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ОП Элмаз Б.
Фенербахче
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бираски Д.
Фрозиноне
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Фофана Д.
Челси
Аренда
12.09.25 / 21.01.26
ЦФ Ларссон С.
Антальяспор
Свободный агент
11.09.25 / -
ЦФ Ларссон С.
Антальяспор
Свободный агент
10.09.25 / -
ОП Краневиттер М.
Ривер Плейт
Свободный агент
04.09.25 / 01.07.26
ПЗ Эшгайю Р.
Спортинг
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ВР Грбич И.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
07.08.25 / -
ВР Грбич И.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
06.08.25 / 30.06.26
ЦП Озкан Б.
Истанбул Башакшехир
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Курукук Ф.
Аданаспор
Свободный агент
17.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Угрехелидзе Н.
Динамо Тб
Аренда
17.07.25 / -
ЦЗ Балковец Ю.
Аланьяспор
Свободный агент
12.07.25 / 31.01.26
ЦЗ Угрехелидзе Н.
Динамо Тб
Аренда
11.07.25 / 31.12.25
ЦЗ Роко Э.
Аль-Рияд
?
09.07.25 / 26.01.26
ЦФ Кукур Т.
Рода
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Грэй А.
Порт Вейл
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЦФ Грэй А.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Балковец Ю.
Омония
Свободный агент
31.01.26 / 31.05.27
ЦЗ Роко Э.
Палестино
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Роко Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Юльван Т.
Эюпспор
Свободный агент
02.07.25 / -
ЦФ Уэсли
Шэньчжэнь Пенг Сити
Свободный агент
02.07.25 / -
Касымпаша
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Айдын Э.
Галатасарай
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦФ Бенедичак А.
Парма
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЛП Аллевина Д.
Анжер
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Тосун Д.
Фенербахче
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Бекао Р.
Фенербахче
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Тосун Д.
Фенербахче
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Демирбай К.
Эюпспор
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Кахведжи И.
Фенербахче
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦП Черекчи К.
Хатайспор
Свободный агент
06.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ташдемир Э.
Газиантеп
Свободный агент
12.09.25 / -
ЦФ Диабате Ф.
Лозанна-Спорт
Свободный агент
09.09.25 / -
ЦФ Диабате Ф.
Лозанна-Спорт
Свободный агент
08.09.25 / -
ЛЗ Фримпонг Г.
Морейренcе
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЦФ Гуйе П.
Абердин
?
01.08.25 / 30.06.29
ЦП Бальдюрссон А.
Болонья
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ЦФ Бараши Ю.
Адана Демирспор
?
11.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Салаи А.
Хоффенхайм
Аренда
11.07.25 / 26.01.26
ЦФ Канацизкус К.
Гезтепе
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Эспиноса Д.
Индепендьенте дель Валле
Свободный агент
09.01.26 / -
ПЗ Эспиноса Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Садику Л.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦЗ Гюль Г.
Аль-Охдуд
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Родригес К.
Газиантеп
Свободный агент
14.07.25 / 09.07.26
ЦФ Да Кошта Н.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Коджаэлиспор
Измит
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кейта Х.
Клермон
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦФ Дурсун С.
Персеполис
Свободный агент
11.09.25 / -
ЦЗ Балог Б.
Парма
Аренда
08.09.25 / -
ЦЗ Балог Б.
Парма
Аренда
07.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Смольчич Х.
Айнтрахт
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
ЛВ Чурлинов Д.
Бернли
?
01.09.25 / 30.06.27
ЛЗ Бингель Т.
Бешикташ
?
22.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Сирота А.
Динамо К
Аренда
22.08.25 / 28.01.26
ЦП Линетти К.
Торино
Свободный агент
14.08.25 / -
ЛВ Келеш Д.
Бешикташ
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ветеска М.
Кальяри
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ПЗ Дейкстел А.
Мидлсбро
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.27
ЦФ Петкович Б.
Динамо Загреб
Свободный агент
16.07.25 / -
ЛЗ Айдара М.
Брест
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ОП Шоу
Маккаби Х
Аренда
03.07.25 / 30.06.26
ВР Йованович А.
Партизан
?
01.07.25 / -
РФ Агьей Д.
Лейтон Ориент
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Цакташ М.
Анортосис
Свободный агент
11.09.25 / -
ЦП Цакташ М.
Анортосис
Свободный агент
10.09.25 / 15.01.26
ЦФ Челик С.
Сивасспор
Свободный агент
10.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Аппиндангойе А.
Сивасспор
Свободный агент
09.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Аппиндангойе А.
Без клуба
Свободный агент
07.09.25 / -
ЦЗ Аппиндангойе А.
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / -
ЦП Цакташ М.
Без клуба
Свободный агент
06.08.25 / -
Коньяспор
Конья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Банийя Р.
Трабзонспор
1 млн €
05.02.26 / 30.06.30
ЛВ Олаигбе К.
Трабзонспор
Аренда 3,02 млн €
05.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Банийя Р.
Трабзонспор
1 млн €
04.02.26 / -
ЛВ Олаигбе К.
Трабзонспор
Аренда 3,02 млн €
04.02.26 / -
ЦЗ Нагало А.
ПСВ
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦП Кутлу Б.
Галатасарай
Свободный агент
05.01.26 / 01.07.26
ЦП Тюрук Д.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Бослук А.
Трабзонспор
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦФ Свендсен С.
Викинг
Свободный агент
02.01.26 / -
ЦФ Мюлека Д.
Аль-Холуд
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ЛВ Стефанеску М.
ФКСБ
300 тыс €
30.07.25 / 24.02.26
ЦП Чжоу Д.
Раднички
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.27
АП Барди Э.
Бодрум
Свободный агент
12.07.25 / 30.06.27
ЦП Андзуана И.
ДАК 1904
Свободный агент
07.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Стефанеску М.
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / 01.07.26
ЦФ Найир У.
Трабзонспор
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.27
ПП Бораниясевич Н.
Младост
Свободный агент
15.09.25 / -
ЦЗ Алексич Д.
Без клуба
Свободный агент
05.09.25 / -
ЦФ Крамер Б.
Аль-Охдуд
Аренда 644 тыс €
20.08.25 / 30.06.26
ОП Улджын О.
Генчлербирлиги
158 тыс €
25.07.25 / 30.06.27
ПВ Прип Л.
Ягеллония
Свободный агент
01.07.25 / 28.01.26
ПП Бораниясевич Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Кейта А.
Араз-Нахичевань
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ризеспор
Ризе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Пьеррот Ф.
АЕК
Аренда
06.02.26 / -
ЦФ Пьеррот Ф.
АЕК
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Ортакая Э.
Фенербахче
?
30.01.26 / 05.07.26
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Кристал Пэлас
Аренда
12.09.25 / 10.01.26
ПАЗ Аугушту Л.
Васко да Гама
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ВР Фофана Я.
Анжер
Свободный агент
02.09.25 / -
ОП Антальялы Т.
Галатасарай
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Саньян М.
Монпелье
Аренда
02.08.25 / 30.06.26
ЦП Лячи К.
Спарта
800 тыс €
20.07.25 / 30.06.28
ЛВ Михаила В.
Парма
2 млн €
18.07.25 / -
ЦФ Соу А.
Ростов
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.28
ЦФ Дервисоглу Х.
Галатасарай
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Юрецка В.
Баник
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.27
ЦП Лайне Я.
Интер
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
АП Варесанович Д.
Генчлербирлиги
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦП Акинтола Д.
Халл Сити
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ЦП Геззаль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 05.09.25
Самсунспор
Самсун
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Тавсан Э.
Верона
1,50 млн €
16.01.26 / 30.06.30
ЦП Каян Я.
Эюпспор
600 тыс €
10.01.26 / 30.06.28
ЦП Каян Я.
Эюпспор
600 тыс €
09.01.26 / -
ВР Эгрибаят И.
Фенербахче
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦФ Ндиайе Ш.
Црвена Звезда
4 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ОП Айдын Э.
Галатасарай
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 01.02.26
ЛВ Кулибали Т.
Монпелье
600 тыс €
02.09.25 / 30.06.28
АП Соуза А.
Лех
3 млн €
15.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Боревкович Т.
Витория Гимараеш
1 млн €
15.08.25 / 30.06.28
ВР Посиадала А.
Мольде
Аренда
15.08.25 / 15.01.26
ПВ Мусаба А.
Шеффилд Уэнсдэй
1 млн €
12.07.25 / 02.01.26
ПЗ Мендес Д.
Брага
1,20 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦП Макумбу А.
Кальяри
1,50 млн €
02.07.25 / -
ЛЗ Томассон Л.
Стремсгодсет
700 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Мусаба А.
Фенербахче
5 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ОП Айт Беннассер Ю.
Кайсериспор
Свободный агент
04.09.25 / -
ЦФ Димата Л.
Пафос
750 тыс €
02.09.25 / 31.05.28
ПВ Муджа А.
Сент-Труйден
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ПЗ Нану
АПОЭЛ
Свободный агент
18.08.25 / 01.07.26
ЦФ Кара Э.
Рапид
350 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Бола М.
Уотфорд
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЛВ Тайт Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 17.10.25
ПЗ Шиндлер К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Айт Беннассер Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Трабзонспор
Трабзон
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Найир У.
Коньяспор
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Левик М.
Парма
4 млн €
20.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Чибуике Н.
Вольфсберг
5,50 млн €
07.01.26 / 30.06.30
ЦП Виктори Д.
Манчестер Юнайтед
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мучи Э.
Бешикташ
Аренда 1 млн €
06.09.25 / 30.06.26
ЦП Бушуари Б.
Сент-Этьен
4 млн €
05.09.25 / -
ЦП Бушуари Б.
Сент-Этьен
4 млн €
04.09.25 / 30.06.28
ЦП Улаи К.
Бастия
5,50 млн €
20.08.25 / 30.06.30
ЛВ Олаигбе К.
Ренн
5 млн €
07.08.25 / 30.06.30
ЦФ Аугусто Ф.
Серкль Брюгге
5 млн €
12.07.25 / 01.07.26
ЦФ Онуачу П.
Саутгемптон
5,67 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ПЗ Пина В.
Эшторил
3 млн €
01.07.25 / 30.06.29
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Банийя Р.
Коньяспор
1 млн €
05.02.26 / 30.06.30
ЛВ Олаигбе К.
Коньяспор
Аренда 3,02 млн €
05.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Банийя Р.
Коньяспор
1 млн €
04.02.26 / -
ЛВ Олаигбе К.
Коньяспор
Аренда 3,02 млн €
04.02.26 / -
АП Чанак Д.
Генчлербирлиги
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦФ Сикан Д.
Андерлехт
4 млн €
21.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Саатджи С.
Аль-Наср
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
ЦФ Дрэгуш Д.
Газиантеп
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Бослук А.
Коньяспор
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ВР Чакир У.
Галатасарай
27,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ОП Менди Б.
Севилья
Аренда 250 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Баришич Б.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 15.01.26
АП Чам М.
Славия
Аренда 600 тыс €
30.08.25 / 30.06.26
ЦФ Дестан Э.
Халл Сити
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.28
ЦП Ландстрем Д.
Халл Сити
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
АП Гюрпюз Г.
Генчлербирлиги
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ЦФ Дрэгуш Д.
Эюпспор
Аренда
18.07.25 / 05.01.26
ПЗ Малхейру П.
Аль-Васл
6,13 млн €
10.07.25 / -
Фенербахче
Стамбул
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Канте Н.
Аль-Иттихад
Свободный агент
02.02.26 / -
ЛВ Шериф С.
Анжер
Аренда 4 млн €
01.02.26 / 30.06.26
ЦП Гендузи М.
Лацио
28 млн €
08.01.26 / 30.06.30
ВР Гюнок М.
Бешикташ
Свободный агент
08.01.26 / 30.06.28
ВР Гюнок М.
Бешикташ
Свободный агент
06.01.26 / -
ПВ Мусаба А.
Самсунспор
5 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ВР Эдерсон
Манчестер Сити
11 млн €
02.09.25 / 30.06.28
ЛВ Актюркоглу К.
Бенфика
22,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Асенсио М.
ПСЖ
7,50 млн €
01.09.25 / 30.05.28
ЛВ Актюркоглу К.
Бенфика
22,50 млн €
31.08.25 / -
ОП Альварес Э.
Вест Хэм
Аренда 2 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Нене Д.
Зальцбург
18 млн €
19.08.25 / 30.06.30
ПЗ Семеду Н.
Вулверхэмптон
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Шкриньяр М.
ПСЖ
6 млн €
30.07.25 / -
ЛЗ Браун А.
Гент
8 млн €
12.07.25 / 30.06.28
ЦФ Дуран Д.
Аль-Наср
Аренда
06.07.25 / 08.02.26
ЦП Амрабат С.
Фиорентина
12 млн €
01.07.25 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эн-Несири Ю.
Аль-Иттихад
15 млн €
02.02.26 / -
ВР Ливакович Д.
Динамо Загреб
Аренда 300 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ортакая Э.
Ризеспор
?
30.01.26 / 05.07.26
ОП Элмаз Б.
Карагюмрюк
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
АП Шиманьски С.
Ренн
9,50 млн €
22.01.26 / 30.06.29
ЦФ Тосун Д.
Касымпаша
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Бекао Р.
Касымпаша
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Тосун Д.
Касымпаша
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦФ Тосун Д.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 07.07.26
ПВ Капачак Б.
Кайсериспор
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ВР Эгрибаят И.
Самсунспор
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦП Кахведжи И.
Касымпаша
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Джику А.
Спартак
2,50 млн €
09.09.25 / 30.06.27
ПВ Ундер Д.
Бешикташ
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ПЗ Мимович О.
Пафос
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦП Амрабат С.
Бетис
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Ливакович Д.
Жирона
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЦЗ Акчичек Ю.
Аль-Хиляль
22 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Карлос Д.
Комо
Аренда 2,80 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Линкольн
Алверка
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Файед О.
Арука
Аренда
14.08.25 / 30.06.26
ЛВ Тадич Д.
Аль-Вахда
Свободный агент
08.08.25 / 30.06.26
ЦП Зайц М.
Динамо Загреб
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
ПВ Капачак Б.
Кайсериспор
Аренда
12.07.25 / 08.01.26
ЦФ Джеко Э.
Фиорентина
Свободный агент
10.07.25 / 22.01.26
ПЗ Осайи-Самуэль Б.
Бирмингем Сити
Свободный агент
04.07.25 / -
ЦЗ Ортакая Э.
Эюпспор
Аренда
02.07.25 / 29.01.26
ЦЗ Азиз С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Эюпспор
Эюп
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Озюрт Б.
Аланьяспор
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Онгуене Ж.
Петролул
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЦП Пинто Л.
ЛАСК
Свободный агент
09.01.26 / 30.06.27
ВР Йылмаз Я.
Галатасарай
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦП Леговски М.
Салернитана
Свободный агент
10.09.25 / 04.07.26
ПЗ Калегари
Флуминенсе
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ЦФ Дрэгуш Д.
Трабзонспор
Аренда
18.07.25 / 05.01.26
ПЗ Юльван Т.
Карагюмрюк
Свободный агент
02.07.25 / -
ЦП Гюрлер С.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
02.07.25 / 02.01.26
ЦЗ Ортакая Э.
Фенербахче
Аренда
02.07.25 / 29.01.26
ЦП Демирбай К.
Галатасарай
Свободный агент
02.07.25 / 15.01.26
ЦЗ Муякич Н.
Партизан
Аренда
01.07.25 / 07.01.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Степаненко Т.
Колос
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ПВ Ампем П.
Шанхай Порт
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
ЦП Демирбай К.
Касымпаша
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Демирбай К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 30.06.29
ЦП Каян Я.
Самсунспор
600 тыс €
10.01.26 / 30.06.28
ЦП Каян Я.
Самсунспор
600 тыс €
09.01.26 / -
АП Сеслар С.
Целе
1,10 млн €
01.01.26 / 30.06.30
ОП Кабасакал М.
Газиантеп
400 тыс €
28.08.25 / 01.07.26
ВР Эзер Б.
Лилль
4,50 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ЦП Токез Д.
Кайсериспор
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦП Хадзийованнис А.
Омония
Свободный агент
02.07.25 / 31.05.27
ЦФ Гюмюш З.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Мидтсьё Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Дюбуа Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы256,36 млн €
Расходы490,14 млн €
Общий баланс-233,78 млн €
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