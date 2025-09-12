Аланьяспор
Аланья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
03.07.25 / 30.06.30
ОП М.
1 млн €
03.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кордова С.
1,75 млн €
30.07.25 / 30.06.29
ОП Ричард
?
17.07.25 / -
Свободный агент
12.07.25 / 31.01.26
Антальяспор
Анталья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Боли Й.
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦЗ Джаннетти Л.
?
13.08.25 / 30.06.27
ЦФ Чванчара Т.
Аренда 750 тыс €
26.07.25 / 31.12.25
ЛЗ Пал К.
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Тюркмен Х.
Без клуба
Свободный агент
09.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
2 млн €
12.09.25 / 30.06.29
Свободный агент
11.09.25 / -
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦП Милошевич Д.
Свободный агент
03.09.25 / -
ЦЗ Дурсун А.
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Талиссон
?
03.07.25 / 30.06.27
ЦП Ракип Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Бешикташ
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мурильо М.
5 млн €
06.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Агбаду Э.
18 млн €
06.02.26 / -
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ОП Асллани К.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Озкан Я.
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
15 млн €
26.01.26 / -
ЛВ Силва Ж.
Аренда 2,50 млн €
12.09.25 / 30.06.26
1,50 млн €
10.09.25 / -
1,50 млн €
08.09.25 / 04.07.26
ПВ Ундер Д.
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦФ Черны В.
6 млн €
02.09.25 / -
Аренда 2 млн €
01.07.25 / 25.01.26
ЦЗ Удуохай Ф.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Свенссон Й.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.27
21 млн €
27.01.26 / 30.06.30
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
08.01.26 / 30.06.28
Свободный агент
06.01.26 / -
Свободный агент
06.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ЦФ Мучи Э.
Аренда 1 млн €
06.09.25 / 30.06.26
Аренда 700 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Мусрати А.
Аренда 2 млн €
29.08.25 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
27.08.25 / 07.02.26
ЛЗ Бингель Т.
?
22.08.25 / 30.06.27
ЛВ Келеш Д.
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Масуаку А.
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.27
ЛВ Кылыч А.
Аренда
08.08.25 / 31.12.25
ЦФ Кылыксой С.
Аренда 1 млн €
03.08.25 / 30.06.26
ЦП Фернандеш Ж.
20,78 млн €
31.07.25 / 30.06.29
2,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ЦФ Иммобиле Ч.
Свободный агент
10.07.25 / 01.02.26
ПП Булут О.
325 тыс €
01.07.25 / 30.06.27
Газиантеп
Газиантеп
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЛФ Кабадайи Ю.
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
ОП Кабасакал М.
400 тыс €
28.08.25 / 01.07.26
ПЗ Перес Л.
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Сангаре Н.
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
ПВ Кулашин Э.
700 тыс €
27.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Родригес К.
Свободный агент
14.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Боатенг Э.
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ЦФ Боатенг Э.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Гюлер С.
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.28
ЦП Ндиайе Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
12.09.25 / -
Свободный агент
08.09.25 / 10.07.26
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / -
ЦП Добен К.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 19.01.26
ЛЗ Стефен Г.
Без клуба
Свободный агент
07.07.25 / 06.02.26
30 тыс €
01.07.25 / 24.02.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Галатасарай
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Асприлья Я.
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ЦП Гюндоган И.
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ВР Чакир У.
27,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Осимхен В.
75 млн €
31.07.25 / -
7 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Караташ К.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦФ Демир Ю.
Без клуба
Свободный агент
04.02.26 / -
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 01.02.26
ЦЗ Куэста К.
Аренда 2,25 млн €
01.09.25 / 31.12.25
АП Дзаньоло Н.
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Акман Э.
500 тыс €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Йелерт Э.
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Нельссон В.
Аренда 650 тыс €
21.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Росс М.
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.28
ОП Антальялы Т.
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
Аренда 2,75 млн €
05.08.25 / 30.06.26
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ВР Муслера Ф.
Свободный агент
06.07.25 / 31.12.26
Свободный агент
02.07.25 / 15.01.26
ЦФ Мертенс Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Гезтепе
Измир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Мохаммед М.
300 тыс €
05.02.26 / -
ОП Мохаммед М.
300 тыс €
04.02.26 / 30.06.28
АП Антунес А.
537 тыс €
05.01.26 / -
АП Антунес А.
537 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
ЦФ Жуан
900 тыс €
25.08.25 / -
ПЗ Руан
?
01.08.25 / 31.01.26
850 тыс €
26.07.25 / 03.02.26
ОП Рхалдней
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.28
ЦФ Куртулан А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сабра И.
Аренда
16.02.26 / 30.06.26
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ЦФ Ромуло
20 млн €
15.08.25 / -
ЦЗ Сангаре Н.
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
АП Тижанич Д.
?
03.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Нильсен Л.
Свободный агент
01.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Генчлербирлиги
Анкара
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Чанак Д.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ПВ Шобот К.
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦП Тонгия Ф.
?
06.09.25 / -
ЦП Тонгия Ф.
?
05.09.25 / 30.06.27
ЦФ Траоре А.
600 тыс €
15.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Дурсун А.
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
АП Гюрпюз Г.
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ПВ Перейра П.
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.27
ЛВ Оникуру А.
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Талиссон
?
03.07.25 / 30.06.27
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Караташ К.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
2 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ВР Алемдар Д.
1,50 млн €
12.09.25 / 08.07.26
ЦФ Йылдырым Б.
2,20 млн €
12.09.25 / 30.06.29
7,50 млн €
30.07.25 / 30.06.30
ЦФ Шомуродов Э.
Аренда 3 млн €
10.07.25 / 30.06.26
ОП Эздемир Б.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Да Кошта Н.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Джалу М.
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЦП Озкан Б.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
?
03.07.25 / 30.06.30
ОП Карцев Э.
1 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Пентек К.
10 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Туба А.
1 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Кайсериспор
Кайсери
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бренет Д.
?
06.02.26 / 30.06.27
ПВ Макаров Д.
Свободный агент
27.01.26 / -
ПВ Макаров Д.
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ЦФ Онугха Г.
1 млн €
12.09.25 / -
Свободный агент
04.09.25 / -
ЦЗ Бурак А.
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦЗ Денсвил С.
Без клуба
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЦП Мендеш Ж.
Свободный агент
08.08.25 / -
Свободный агент
08.08.25 / 02.02.26
Аренда
12.07.25 / 08.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Ака Я.
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЦП Ака Я.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦП Карими А.
Без клуба
Свободный агент
05.11.25 / 02.02.26
1,50 млн €
10.09.25 / -
1,50 млн €
08.09.25 / 04.07.26
ОП Узодимма А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ЦФ Баокен С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.04.26
ЦП Бурабиа М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Жанвье Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.09.25
Карагюмрюк
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Верде Д.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Лихновски И.
?
05.02.26 / 01.07.26
ПВ Бабика Ш.
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ОП Элмаз Б.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бираски Д.
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
11.09.25 / -
Свободный агент
10.09.25 / -
Свободный агент
04.09.25 / 01.07.26
ВР Грбич И.
Аренда
07.08.25 / -
ВР Грбич И.
Аренда
06.08.25 / 30.06.26
ЦП Озкан Б.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Курукук Ф.
Свободный агент
17.07.25 / 01.07.26
Аренда
17.07.25 / -
Свободный агент
12.07.25 / 31.01.26
Аренда
11.07.25 / 31.12.25
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Грэй А.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
Свободный агент
31.01.26 / 31.05.27
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Уэсли
Свободный агент
02.07.25 / -
Касымпаша
Стамбул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЦФ Бенедичак А.
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЛП Аллевина Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Бекао Р.
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Кахведжи И.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦП Черекчи К.
Свободный агент
06.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
12.09.25 / -
ЦФ Диабате Ф.
Свободный агент
09.09.25 / -
ЦФ Диабате Ф.
Свободный агент
08.09.25 / -
ЛЗ Фримпонг Г.
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ЦФ Бараши Ю.
?
11.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Салаи А.
Аренда
11.07.25 / 26.01.26
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Эспиноса Д.
Свободный агент
09.01.26 / -
ПЗ Эспиноса Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Садику Л.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛЗ Родригес К.
Свободный агент
14.07.25 / 09.07.26
ЦФ Да Кошта Н.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Коджаэлиспор
Измит
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дурсун С.
Свободный агент
11.09.25 / -
ЦЗ Смольчич Х.
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
ЛВ Чурлинов Д.
?
01.09.25 / 30.06.27
ЛЗ Бингель Т.
?
22.08.25 / 30.06.27
ЦП Линетти К.
Свободный агент
14.08.25 / -
ЦЗ Ветеска М.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ПЗ Дейкстел А.
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.27
ЦФ Петкович Б.
Свободный агент
16.07.25 / -
ВР Йованович А.
?
01.07.25 / -
РФ Агьей Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.09.25 / 30.06.28
Без клуба
Свободный агент
07.09.25 / -
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / -
Без клуба
Свободный агент
06.08.25 / -
Коньяспор
Конья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
1 млн €
05.02.26 / 30.06.30
Аренда 3,02 млн €
05.02.26 / 30.06.26
1 млн €
04.02.26 / -
Аренда 3,02 млн €
04.02.26 / -
ЦП Кутлу Б.
Свободный агент
05.01.26 / 01.07.26
ЦП Тюрук Д.
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Бослук А.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦФ Свендсен С.
Свободный агент
02.01.26 / -
300 тыс €
30.07.25 / 24.02.26
ЦП Андзуана И.
Свободный агент
07.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / 01.07.26
ЦФ Найир У.
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.27
Свободный агент
15.09.25 / -
ЦЗ Алексич Д.
Без клуба
Свободный агент
05.09.25 / -
ОП Улджын О.
158 тыс €
25.07.25 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Кейта А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ризеспор
Ризе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Пьеррот Ф.
Аренда
06.02.26 / -
ЦФ Пьеррот Ф.
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
?
30.01.26 / 05.07.26
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Аренда
12.09.25 / 10.01.26
ПАЗ Аугушту Л.
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ОП Антальялы Т.
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ЛВ Михаила В.
2 млн €
18.07.25 / -
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦП Акинтола Д.
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ЦП Геззаль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 05.09.25
Самсунспор
Самсун
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Эгрибаят И.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦФ Ндиайе Ш.
4 млн €
12.09.25 / 30.06.29
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 01.02.26
ЛВ Кулибали Т.
600 тыс €
02.09.25 / 30.06.28
1 млн €
15.08.25 / 30.06.28
ВР Посиадала А.
Аренда
15.08.25 / 15.01.26
1 млн €
12.07.25 / 02.01.26
ЦП Макумбу А.
1,50 млн €
02.07.25 / -
ЛЗ Томассон Л.
700 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
5 млн €
02.01.26 / 30.06.30
Свободный агент
04.09.25 / -
ПВ Муджа А.
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ЛВ Тайт Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 17.10.25
ПЗ Шиндлер К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Трабзонспор
Трабзон
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чибуике Н.
5,50 млн €
07.01.26 / 30.06.30
ЦП Виктори Д.
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ЦП Бушуари Б.
4 млн €
05.09.25 / -
ЦП Бушуари Б.
4 млн €
04.09.25 / 30.06.28
5 млн €
07.08.25 / 30.06.30
ЦФ Аугусто Ф.
5 млн €
12.07.25 / 01.07.26
ЦФ Онуачу П.
5,67 млн €
01.07.25 / 30.06.28
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда 3,02 млн €
05.02.26 / 30.06.26
Аренда 3,02 млн €
04.02.26 / -
АП Чанак Д.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Саатджи С.
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
ВР Чакир У.
27,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛЗ Баришич Б.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 15.01.26
ЦП Ландстрем Д.
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
АП Гюрпюз Г.
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ПЗ Малхейру П.
6,13 млн €
10.07.25 / -
Фенербахче
Стамбул
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Канте Н.
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Гендузи М.
28 млн €
08.01.26 / 30.06.30
5 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ВР Эдерсон
11 млн €
02.09.25 / 30.06.28
22,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Асенсио М.
7,50 млн €
01.09.25 / 30.05.28
22,50 млн €
31.08.25 / -
ОП Альварес Э.
Аренда 2 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ПЗ Семеду Н.
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Шкриньяр М.
6 млн €
30.07.25 / -
ЦП Амрабат С.
12 млн €
01.07.25 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эн-Несири Ю.
15 млн €
02.02.26 / -
ВР Ливакович Д.
Аренда 300 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
?
30.01.26 / 05.07.26
ОП Элмаз Б.
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
АП Шиманьски С.
9,50 млн €
22.01.26 / 30.06.29
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 07.07.26
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ВР Эгрибаят И.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦП Кахведжи И.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ПЗ Мимович О.
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦП Амрабат С.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Ливакович Д.
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЦЗ Акчичек Ю.
22 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Зайц М.
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
Аренда
12.07.25 / 08.01.26
ЦФ Джеко Э.
Свободный агент
10.07.25 / 22.01.26
Свободный агент
04.07.25 / -
Аренда
02.07.25 / 29.01.26
ЦЗ Азиз С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Эюпспор
Эюп
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Онгуене Ж.
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ВР Йылмаз Я.
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦП Леговски М.
Свободный агент
10.09.25 / 04.07.26
ПЗ Калегари
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
Аренда
18.07.25 / 05.01.26
ПЗ Юльван Т.
Свободный агент
02.07.25 / -
ЦП Гюрлер С.
Свободный агент
02.07.25 / 02.01.26
Аренда
02.07.25 / 29.01.26
Свободный агент
02.07.25 / 15.01.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ПВ Ампем П.
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 30.06.29
600 тыс €
10.01.26 / 30.06.28
600 тыс €
09.01.26 / -
ОП Кабасакал М.
400 тыс €
28.08.25 / 01.07.26
ЦП Токез Д.
Свободный агент
08.08.25 / -
Свободный агент
02.07.25 / 31.05.27
ЦФ Гюмюш З.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Мидтсьё Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Дюбуа Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -