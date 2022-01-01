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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Футбольные стадионы
Турецкая Суперлига 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Шюкрю Сарачоглу
Стамбул
50 509
2
Рамс Парк
Стамбул
52 695
3
Тюпрас Стадиуму
Стамбул
42 590
4
Шенюл Гюнеш
Трабзон
24 169
5
Башакшехир Фатих Терим
Стамбул
17 156
6
Анталья
Анталья
11 137
7
Ататюрк Олимпият Стади
Стамбул
76 092
8
Кадир Хас
Кайсери
32 864
9
Бахчешехир Окуллари
Аланья
10 130
10
Конья
Конья
42 000
11
19-го мая
Самсун
19 720
12
Тайип Эрдоган
Касымпаша
13 500
13
Газиантеп
Газиантеп
35 574
14
Чайкур Диди
Ризе
15 558
15
Эриаман
Анкара
20 560
16
Эюп
Стамбул
2 500
17
Коджаэли
Измит
34 829
18
Вефа
Стамбул
12 500
19
Гюрсель Аксель
Измир
23 376
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