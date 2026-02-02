АВС
Вила-дас-Авеш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Грин А.
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦЗ Понк К.
Без клуба
Свободный агент
04.11.25 / -
ЦЗ Семеду Р.
Без клуба
Свободный агент
14.10.25 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
24.09.25 / 29.01.26
ВР Гонсалвеш Ж.
Свободный агент
31.07.25 / 29.01.26
ЦП Алгобия А.
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Грау Х.
?
13.02.26 / -
?
29.01.26 / 31.05.27
ВР Гонсалвеш Ж.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 21.04.26
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / -
ПВ Лоуреншу Б.
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
ПЗ Тавареш Т.
Свободный агент
30.08.25 / 01.07.26
ЦП Вейга Э.
Свободный агент
14.08.25 / 01.07.26
ПВ Меркадо Д.
3 млн €
11.08.25 / 30.06.29
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 24.09.25
ЦФ Зе Луиш
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Фонсека Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ВР Очоа Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.09.25
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Фигейредо
750 тыс €
01.09.25 / -
АП Линкольн
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ВР Мендес М.
?
20.08.25 / 30.06.28
ЦП Абдулай С.
?
02.08.25 / 30.06.28
ЦФ Лима С.
?
02.08.25 / -
ПЗ Эстевеш Г.
Аренда
22.07.25 / 27.01.26
ЦЗ Меупию Б.
?
21.07.25 / -
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЛВ Шикинью
Свободный агент
09.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
?
04.07.25 / 30.06.27
ПВ Андрезинью
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Варела Ф.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦП Букия А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Арука
Арука
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.01.26 / 30.06.28
ЦП Сантьяго Й.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Санчес Х.
Свободный агент
05.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Куйперс Б.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Файед О.
Аренда
14.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Попович Б.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Симао Д.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦЗ Галович Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Бенфика
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
6 млн €
01.01.26 / 01.07.26
ПВ Лукебакио Д.
20 млн €
01.09.25 / 30.06.30
АП Судаков Г.
Аренда 6,75 млн €
30.08.25 / 30.06.26
ЦФ Иванович Ф.
22,80 млн €
31.07.25 / 30.06.30
Аренда 3 млн €
18.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Обрадор Р.
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
900 тыс €
01.01.26 / -
22,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ОП Флорентину
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
900 тыс €
01.09.25 / 01.07.26
22,50 млн €
31.08.25 / -
ЦФ Тенгстедт К.
6 млн €
24.07.25 / 30.06.29
Аренда
14.07.25 / 31.12.25
ЛЗ Каррерас А.
50 млн €
14.07.25 / 30.06.31
ПВ Ди Мария А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Брага
Брага
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Баришич А.
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ОП Гриллич Ф.
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ОП Москардо Г.
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
2,57 млн €
08.07.25 / 30.06.30
ЦП Доржель М.
11 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ВР Беллааруш А.
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Наварро Ф.
2,70 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Банза С.
8,50 млн €
22.09.25 / -
ЦЗ Бамбу Р.
400 тыс €
12.09.25 / -
ЛВ Фернандеш Р.
32 млн €
05.09.25 / -
ЛЗ Марин А.
?
07.08.25 / 31.12.26
ОП Сумаре Д.
Аренда 1 млн €
04.08.25 / 30.06.26
ПЗ Мендес Д.
1,20 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦФ Фернандес Р.
6,20 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ВР Матеус
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Витория Гимараеш
Гимараеш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Абаскаль Р.
Свободный агент
08.07.25 / -
ЦЗ Нобрега М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
ОП Хандель Т.
3,10 млн €
02.09.25 / 30.06.29
1 млн €
15.08.25 / 30.06.28
ЦП Мендеш Ж.
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦП Зе Карлуш
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Жил Висенте
Барселуш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эрнандес Э.
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.27
ВР Лукао
?
16.01.26 / 30.06.28
ЦФ Фернандеш Ж.
750 тыс €
30.08.25 / 30.06.29
ЦФ Мурило
Свободный агент
21.08.25 / -
ЦП Зе Карлуш
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ВР Фигейра Д.
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Батурина Р.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Жозуэ
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦП Тейшейра Ж.
Свободный агент
22.08.25 / 30.06.27
ЛВ Кольядо Д.
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
ВР Гордич М.
Без клуба
Свободный агент
01.08.25 / -
АП Фуджимото К.
Свободный агент
06.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Фернандеш Р.
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Кастильо Х.
250 тыс €
01.07.25 / 31.12.28
Каза Пиа
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Офори Л.
Свободный агент
18.01.26 / 30.06.27
ПВ Северина К.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Роша К.
250 тыс €
28.07.25 / 30.06.28
ЦП Укили Я.
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Роберто П.
1 млн €
21.08.25 / 31.12.28
ЦЗ Клюйверт Р.
3,78 млн €
25.07.25 / 30.06.30
Морейренcе
Морейра-де-Конегуш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Феррейра А.
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.29
ЛВ Бондосу К.
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Габриэлзиньо
600 тыс €
02.02.26 / -
ЦФ Шеттине Г.
700 тыс €
23.01.26 / -
ЛЗ Фримпонг Г.
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЛВ Антонисс Ж.
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
ЦФ Родригес И.
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
ЦП Тавареш С.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ПВ Инфанде Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Насьональ
Фуншал
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Диас М.
1 млн €
11.07.25 / 30.06.30
ЦФ Чучу
600 тыс €
05.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Порту
Порту
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
8 млн €
07.01.26 / 05.01.29
ЦЗ Силва Т.
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЛВ Карамо Я.
Без клуба
Свободный агент
18.09.25 / 01.07.26
ПЗ Лима П.
Аренда
01.09.25 / 31.12.25
ОП Росарио П.
3,75 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ЦФ де Йонг Л.
Свободный агент
03.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Беднарек Я.
7,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ЛВ Фрохольдт В.
20 млн €
23.07.25 / 30.06.30
ЛВ Сайнс Б.
13,30 млн €
13.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Эустакиу С.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
650 тыс €
26.01.26 / -
650 тыс €
23.01.26 / -
650 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Кардосо Ф.
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ОП Груйич М.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
Аренда
13.08.25 / 31.12.25
ПВ Консейсау Ф.
32 млн €
22.07.25 / 30.06.30
ЦФ Наварро Ф.
2,70 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Маркано И.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Риу Аве
Вила-ду-Конди
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Манча Г.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Никичер Т.
500 тыс €
01.09.25 / 30.06.29
ЛЗ Ричардс О.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Шпикич Д.
600 тыс €
15.08.25 / 30.06.28
ПЗ Лиавас Г.
500 тыс €
12.08.25 / 30.06.28
ВР Чаморро К.
100 тыс €
21.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Атанасиу Н.
Аренда
08.07.25 / 02.02.26
ОП Ндой А.
?
01.07.25 / 30.06.28
3 млн €
01.07.25 / 03.02.26
ЦЗ Эбби Н.
?
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Панцо Д.
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
5 млн €
03.02.26 / -
5 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Панцо Д.
?
02.02.26 / 01.07.26
ЦФ Луис А.
6,75 млн €
29.01.26 / 30.06.30
ЦП Новейш Ж.
Без клуба
Свободный агент
07.09.25 / -
ЦЗ Нобрега М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Гомеш В.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Санта-Клара
Понта-Делгада
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Дарлан
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Пасьенса Г.
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Адриано
?
04.02.26 / -
ЛЗ Перейра М.
800 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
АП Матеузиньо
Аренда
25.01.26 / 31.12.26
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЛВ Алмейда Б.
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
АП Матеузиньо
Аренда
15.07.25 / 24.01.26
ЦФ Маркос Ж.
?
01.07.25 / -
ЛВ Рикардинью
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Спортинг
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Гилерме Л.
14 млн €
04.01.26 / 30.06.30
ЦФ Иоаннидис Ф.
22 млн €
01.09.25 / 30.06.30
12 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ВР Виржиния Ж.
Свободный агент
25.07.25 / -
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
22.01.26 / 30.06.27
ЦФ Хардер К.
24 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Эшгайю Р.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ВР Исраэль Ф.
4 млн €
27.07.25 / 30.06.28
ЦФ Дьекереш В.
66,90 млн €
26.07.25 / -
Аренда
03.07.25 / 30.06.26
ВР Ковачевич В.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Куандреди К.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПВ Эдвардс М.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Тондела
Тондела
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Силва Ж.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ПЗ Консейсау Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Консейсау Р.
Без клуба
Свободный агент
12.12.25 / 12.07.26
ПВ Лопеш Р.
?
01.09.25 / 01.07.26
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.28
Свободный агент
19.08.25 / 16.02.26
ОП Ходж Д.
?
18.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
Фамаликан
Вила-Нова-де-Фамаликан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Соррисо
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Реалпе Л.
3 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Топич М.
3,50 млн €
03.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Михай Э.
Свободный агент
24.07.25 / -
250 тыс €
01.07.25 / 02.01.26
Эшторил
Эшторил
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП де Паула П.
Аренда
28.07.25 / 31.12.25
ЦП Ломинадзе Н.
700 тыс €
14.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Фигейра Д.
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Мангала Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 27.01.26
ЦЗ Альвару П.
Свободный агент
01.07.25 / 15.02.26
ПЗ Пина В.
3 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Эштрела
Амадора
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Лекович С.
Аренда 250 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Калли Я.
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
ЦФ Стоица И.
1,30 млн €
28.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ВР Рибейро Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Карлос Р.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦЗ Чернев А.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
6 млн €
01.01.26 / 01.07.26
ЛЗ Лима Р.
Без клуба
Свободный агент
07.10.25 / -
ЦЗ Сиссоко Т.
Без клуба
Свободный агент
07.10.25 / 18.01.26
ЦЗ Панталон Р.
Свободный агент
08.09.25 / 02.07.26
ЦП Кордейро Л.
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.26
ЦП Руис А.
Без клуба
Свободный агент
22.07.25 / -
ОП Букка Л.
Свободный агент
06.07.25 / 31.12.26
ОП Келиано М.
Свободный агент
05.07.25 / 30.06.29
ЛВ Феррейра Т.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ВР Мейшеду Ф.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26