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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы Примейры

АВС
Вила-дас-Авеш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Грин А.
Пансерраикос
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Рони
Мирассол
?
06.01.26 / 30.06.28
ВР Адриэл
Гремио
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Понк К.
Без клуба
Свободный агент
04.11.25 / -
ЦЗ Семеду Р.
Без клуба
Свободный агент
14.10.25 / 30.06.26
ОП Ассунсао Г.
Без клуба
Свободный агент
24.09.25 / 29.01.26
ЦЗ Витор П.
Акрон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Тумане
Фейренсе
Свободный агент
27.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Бане С.
Ланс
?
05.08.25 / 02.02.26
ВР Гонсалвеш Ж.
Боавишта
Свободный агент
31.07.25 / 29.01.26
ЦП Алгобия А.
Леванте
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Грау Х.
Тяньцзинь Цзиньмэнь
?
13.02.26 / -
ЦЗ Бане С.
Лаваль
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.28
ОП Ассунсао Г.
Аполлон
?
29.01.26 / 31.05.27
ВР Гонсалвеш Ж.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 21.04.26
ЦЗ Бане С.
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / -
ПВ Лоуреншу Б.
Олимпия
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
ВР Очоа Г.
АЕЛ
Свободный агент
11.09.25 / -
ПЗ Тавареш Т.
Висла Плоцк
Свободный агент
30.08.25 / 01.07.26
ЦП Вейга Э.
Фламуртари
Свободный агент
14.08.25 / 01.07.26
ПВ Меркадо Д.
Спарта
3 млн €
11.08.25 / 30.06.29
ОП Ассунсао Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 24.09.25
ЦФ Зе Луиш
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Фонсека Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Абурджания Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ВР Очоа Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.09.25
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Рхалдней
Гезтепе
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Фигейредо
Васко да Гама
750 тыс €
01.09.25 / -
АП Линкольн
Фенербахче
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ВР Мендес М.
Атлетико Минейро
?
20.08.25 / 30.06.28
ЛЗ Чиссумба
Брага
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гомес С.
Эспаньол
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЦФ Туайзи Н.
Альбасете
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.28
ЦП Абдулай С.
Ботафого
?
02.08.25 / 30.06.28
ЦФ Лима С.
Атлетико Гойяненсе
?
02.08.25 / -
ПЗ Эстевеш Г.
Удинезе
Аренда
22.07.25 / 27.01.26
ЦЗ Меупию Б.
Вулверхэмптон
?
21.07.25 / -
ЦЗ Навес
Палмейрас
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ВР Матеус
Палмейрас
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.28
ПВ Диарра С.
Лорьян
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.28
ЦФ Милованович М.
Альмерия
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЛВ Чу Л.
Даллас
?
12.07.25 / 30.06.28
ЦП Мендес Т.
Алавес
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЛВ Шикинью
Вулверхэмптон
Свободный агент
09.07.25 / -
ЦЗ Базея С.
Страсбур
400 тыс €
05.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Лара Т.
Санта-Клара
?
04.07.25 / 30.06.27
ПВ Андрезинью
Оцелул
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Варела Ф.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦП Букия А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Арука
Арука
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР де Арруабаррена И.
Барселона Г
Свободный агент
13.01.26 / 30.06.28
ЦП Сантьяго Й.
Верона
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Санчес Х.
Вальядолид
Свободный агент
05.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Куйперс Б.
Твенте
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦП Ван Э Э.
Херенвен
300 тыс €
31.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Файед О.
Фенербахче
Аренда
14.08.25 / 30.06.26
ЦП Флорес М.
Бетис
Аренда
26.07.25 / 30.06.26
ЦФ Барберо
Депортиво
300 тыс €
16.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Сола А.
Альмерия
500 тыс €
08.07.25 / 30.06.28
ЦП Джуара Н.
Риека
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Попович Б.
Серкль Брюгге
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Данте А.
Штурм
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мантль Н.
Блау-Вайс
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦП Симао Д.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / -
АП Силла М.
Дамак
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
ОП Лум М.
Спортинг
500 тыс €
12.08.25 / 30.06.27
ЛЗ Веверсон
Форталеза
Свободный агент
17.07.25 / 29.01.26
ПВ Джейсон
Аль-Фейха
Свободный агент
03.07.25 / -
ЦЗ Галович Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Педру Морейра
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Бенфика
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Рафа
Бешикташ
5 млн €
22.01.26 / -
ПЗ Лопеш Кабрал С.
Эштрела
6 млн €
01.01.26 / 01.07.26
ПВ Лукебакио Д.
Севилья
20 млн €
01.09.25 / 30.06.30
АП Судаков Г.
Шахтер
Аренда 6,75 млн €
30.08.25 / 30.06.26
ЦФ Иванович Ф.
Юнион СЖ
22,80 млн €
31.07.25 / 30.06.30
ЦП Риос Р.
Палмейрас
27 млн €
22.07.25 / 30.06.30
ОП Барренечеа Э.
Астон Вилла
Аренда 3 млн €
18.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Дедич А.
Зальцбург
12 млн €
14.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Даль С.
Рома
9 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Обрадор Р.
Торино
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Юрасек Д.
Славия
3 млн €
16.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Байрами А.
Люцерн
900 тыс €
01.01.26 / -
ЛВ Актюркоглу К.
Фенербахче
22,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ОП Флорентину
Бернли
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Байрами А.
Люцерн
900 тыс €
01.09.25 / 01.07.26
ЛВ Актюркоглу К.
Фенербахче
22,50 млн €
31.08.25 / -
ПВ Гувейя Т.
Ницца
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Нету М.
Эльче
1,50 млн €
30.07.25 / -
ЦФ Тенгстедт К.
Фейеноорд
6 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Байрами А.
Люцерн
Аренда
14.07.25 / 31.12.25
ЛЗ Каррерас А.
Реал
50 млн €
14.07.25 / 30.06.31
ЦП Кекчю О.
Бешикташ
Аренда
11.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Юрасек Д.
Бешикташ
Аренда
01.07.25 / 11.01.26
ЦП Мариу Ж.
Бешикташ
2 млн €
01.07.25 / -
ЦП Мейте С.
ПАОК
1 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ПВ Ди Мария А.
Росарио Сентраль
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Брага
Брага
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Тикназ Э.
Бешикташ
7 млн €
21.01.26 / 30.06.31
ЦЗ Баришич А.
Базель
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ОП Гриллич Ф.
Хоффенхайм
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦФ Виктор П.
Барселона
12 млн €
25.07.25 / 30.06.30
ОП Москардо Г.
ПСЖ
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Лагербилке Г.
Селтик
2,57 млн €
08.07.25 / 30.06.30
ЦП Доржель М.
Нордшелланд
11 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ВР Беллааруш А.
Страсбур
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Наварро Ф.
Порту
2,70 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Лелу Л.
Каза Пиа
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Маркеш Ж.
Каза Пиа
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦФ Банза С.
Аль-Джазира
8,50 млн €
22.09.25 / -
ЦЗ Бамбу Р.
Атлетико Сан-Луис
400 тыс €
12.09.25 / -
ЛВ Фернандеш Р.
Аль-Иттихад
32 млн €
05.09.25 / -
АП Гарби И.
Аугсбург
Аренда 250 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Чиссумба
Алверка
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Марин А.
Орландо Сити
?
07.08.25 / 31.12.26
ОП Сумаре Д.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда 1 млн €
04.08.25 / 30.06.26
ЦП Орта А.
Альмерия
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ПЗ Мендес Д.
Самсунспор
1,20 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦФ Фернандес Р.
Эспаньол
6,20 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ВР Матеус
Црвена Звезда
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Витория Гимараеш
Гимараеш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Абаскаль Р.
Боавишта
Свободный агент
08.07.25 / -
ЦЗ Витор П.
Акрон
Аренда
03.07.25 / 31.08.25
ЦЗ Нобрега М.
Риу Аве
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Вильянуэва М.
Аль-Фейха
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
ЦП Силва Т.
Аль-Райян
Свободный агент
03.09.25 / -
ОП Хандель Т.
Црвена Звезда
3,10 млн €
02.09.25 / 30.06.29
ЦФ Бика
Лейрия
300 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Буцке А.
Маритиму
Свободный агент
01.09.25 / -
ВР Варела Б.
Аль-Хазм
500 тыс €
26.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Боревкович Т.
Самсунспор
1 млн €
15.08.25 / 30.06.28
ЦП Мендеш Ж.
Кайсериспор
Свободный агент
08.08.25 / -
ЦП Зе Карлуш
Жил Висенте
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Гаспар Б.
Аполлон
Свободный агент
22.07.25 / 31.05.27
ЦФ Чучу
Насьональ
600 тыс €
05.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Релваш Ф.
АЕК
3,50 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Вильянуэва М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Жил Висенте
Барселуш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Веверсон
Форталеза
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
ЦФ Эрнандес Э.
Коринтианс
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.27
ВР Лукао
Брагантино
?
16.01.26 / 30.06.28
ЦФ Фернандеш Ж.
Хатайспор
750 тыс €
30.08.25 / 30.06.29
ЦФ Мурило
Киото Санга
Свободный агент
21.08.25 / -
ЦП Зе Карлуш
Витория Гимараеш
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ВР Фигейра Д.
Эшторил
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ЦФ Пабло
Фамаликан
250 тыс €
01.07.25 / 02.01.26
ЛЗ Конан
Бургос
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Эндрю
Фламенго
1,50 млн €
15.01.26 / 31.12.29
ЦФ Пабло
Вест Хэм
23 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ПВ Мбула Х.
Леонеса
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦФ Батурина Р.
Хорсенс
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Жозуэ
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ПВ Мбула Х.
Леонеса
Свободный агент
01.09.25 / 23.01.26
ЦП Тейшейра Ж.
Шавиш
Свободный агент
22.08.25 / 30.06.27
ВР Араухо Б.
Фейренсе
Свободный агент
21.08.25 / -
ЛВ Кольядо Д.
Леонеса
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
ВР Гордич М.
Без клуба
Свободный агент
01.08.25 / -
ЦФ Коррея Ф.
Лилль
7 млн €
17.07.25 / 30.06.29
АП Фуджимото К.
Бирмингем Сити
Свободный агент
06.07.25 / 30.06.28
ЦФ Депу
Радомяк
200 тыс €
01.07.25 / 14.01.26
ЛЗ Круз С.
Слован
?
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Фернандеш Р.
Фейренсе
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Кастильо Х.
Университарио
250 тыс €
01.07.25 / 31.12.28
АП Уилсон Р.
Шавиш
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Каза Пиа
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Моура Р.
Шавиш
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Маркеш Ж.
Брага
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦП Офори Л.
Морейренcе
Свободный агент
18.01.26 / 30.06.27
ПВ Северина К.
Маккаби Х
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Роша Ливраменто Д.
Верона
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Конте А.
Труа
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.28
ПВ Мораиш Т.
Лилль
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦП Перес С.
Боавишта
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Роша К.
Интернасьонал
250 тыс €
28.07.25 / 30.06.28
ЦП Укили Я.
РКС Ваалвейк
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Укили Я.
Фортуна
?
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Роберто П.
Форталеза
1 млн €
21.08.25 / 31.12.28
ОП Краев А.
Хапоэль
500 тыс €
03.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Клюйверт Р.
Лион
3,78 млн €
25.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Лелу Л.
Брага
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Морейренcе
Морейра-де-Конегуш
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Джон Н.
Фейренсе
?
29.01.26 / 30.06.29
ВР Феррейра А.
Вальядолид
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.28
ОП Степанович М.
Партизан
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.29
ЛВ Бондосу К.
Маккаби
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Габриэлзиньо
Шанхай Порт
600 тыс €
02.02.26 / -
ЦФ Шеттине Г.
Тяньцзинь Цзиньмэнь
700 тыс €
23.01.26 / -
ЦП Офори Л.
Каза Пиа
Свободный агент
18.01.26 / 30.06.27
ОП Валлисон
Коритиба
1 млн €
08.01.26 / -
ЛЗ Фримпонг Г.
Касымпаша
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЛВ Антонисс Ж.
Кифисиас
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
ПЗ Рамуш Р.
Витория
Свободный агент
17.07.25 / 31.12.28
ЦФ Родригес И.
Мотор Люблин
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
ЦП Тавареш С.
Блэкберн
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Бута Л.
Удинезе
?
01.07.25 / 30.06.27
ПВ Инфанде Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Насьональ
Фуншал
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Верон Г.
Порту
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
АП Жуниор Д.
Витория
Свободный агент
28.08.25 / 30.06.30
ЦП Силва Ж.
Боавишта
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.29
АП Соареш Ф.
ПАОК
Свободный агент
22.07.25 / 30.06.27
ОП Диас М.
Интернасьонал
1 млн €
11.07.25 / 30.06.30
ЦФ Чучу
Витория Гимараеш
600 тыс €
05.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Порту
Порту
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Фофана С.
Ренн
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Моффи Т.
Ницца
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Петушевски О.
Ягеллония
8 млн €
07.01.26 / 05.01.29
ЦЗ Силва Т.
Флуминенсе
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЛВ Карамо Я.
Без клуба
Свободный агент
18.09.25 / 01.07.26
ПЗ Лима П.
Вулверхэмптон
Аренда
01.09.25 / 31.12.25
ЦЗ Кивиор Я.
Арсенал
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Росарио П.
Ницца
3,75 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ЦФ де Йонг Л.
ПСВ
Свободный агент
03.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Беднарек Я.
Саутгемптон
7,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ПЗ Кошта А.
Ювентус
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЛВ Фрохольдт В.
Копенгаген
20 млн €
23.07.25 / 30.06.30
ЛВ Сайнс Б.
Норвич Сити
13,30 млн €
13.07.25 / 30.06.30
ВР Кошта Ж.
Эштрела
Свободный агент
09.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Перес Н.
Удинезе
13,30 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Эустакиу С.
Лос-Анджелес
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
АП Франку А.
Чикаго Файр
650 тыс €
26.01.26 / -
АП Франку А.
Чикаго Файр
650 тыс €
23.01.26 / -
ПВ Верон Г.
Насьональ
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
АП Франку А.
Чикаго Файр
650 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ОП Груйич М.
АЕК
Свободный агент
02.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Кардосо Ф.
Севилья
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Зе Педру
Кальяри
2 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ОП Груйич М.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦП Бару Р.
Радомяк
Свободный агент
22.08.25 / 30.06.28
ЛВ Хайме И.
Монреаль
Аренда 250 тыс €
21.08.25 / 30.06.26
ЦФ Намасо Д.
Осер
Аренда 1 млн €
17.08.25 / 30.06.26
АП Франку А.
Чикаго Файр
Аренда
13.08.25 / 31.12.25
ПЗ Мариу Ж.
Ювентус
12,60 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Отавио
Париж
17 млн €
23.07.25 / 30.06.30
ПВ Консейсау Ф.
Ювентус
32 млн €
22.07.25 / 30.06.30
ПВ Борхес Г.
Фейеноорд
10 млн €
20.07.25 / 30.06.29
ВР Самуэл
Аль-Охдуд
Аренда 215 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ПВ Верон Г.
Жувентуде
Аренда
16.07.25 / 31.12.25
ЦФ Наварро Ф.
Брага
2,70 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Маркано И.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Риу Аве
Вила-ду-Конди
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Блеса Ж.
Чезена
1,70 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Манча Г.
Олимпиакос
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Бута Л.
Удинезе
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Брабец Я.
Арис
Свободный агент
08.09.25 / -
ЦП Никичер Т.
Вальядолид
500 тыс €
01.09.25 / 30.06.29
ЛЗ Ричардс О.
Ноттингем Форест
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Пастор А.
Леванте
Свободный агент
01.09.25 / 02.02.26
ПВ да Силва Морейра Э.
Ноттингем Форест
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Шпикич Д.
Динамо Загреб
600 тыс €
15.08.25 / 30.06.28
ПЗ Лиавас Г.
Панетоликос
500 тыс €
12.08.25 / 30.06.28
ЦФ Гуал М.
Легия
250 тыс €
09.08.25 / 12.06.26
ВР Чаморро К.
Депортиво Саприсса
100 тыс €
21.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Атанасиу Н.
Олимпиакос
Аренда
08.07.25 / 02.02.26
ОП Ндой А.
Олимпиакос
?
01.07.25 / 30.06.28
ЦФ Клейтон
Васко да Гама
3 млн €
01.07.25 / 03.02.26
ЦЗ Эбби Н.
Олимпиакос
?
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Панцо Д.
Ноттингем Форест
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гуал М.
Кайрат
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.27
ЦФ Клейтон
Олимпиакос
5 млн €
03.02.26 / -
ЦФ Клейтон
Олимпиакос
5 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Панцо Д.
Бирмингем Сити
?
02.02.26 / 01.07.26
ВР Пастор А.
Маритиму
?
02.02.26 / -
ЦФ Луис А.
Олимпиакос
6,75 млн €
29.01.26 / 30.06.30
ЦП Новейш Ж.
Без клуба
Свободный агент
07.09.25 / -
ЦЗ Нобрега М.
Витория Гимараеш
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Гомеш В.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Санта-Клара
Понта-Делгада
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Дарлан
Ухань Три Таунс
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Пасьенса Г.
Спорт Ресифи
Свободный агент
27.01.26 / 30.06.26
АП Лукиньяс
Форталеза
Свободный агент
01.09.25 / 26.01.26
ЦФ Маноэл Э.
Ботафого
Аренда
26.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Лара Т.
Алверка
?
04.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Адриано
Ухань Три Таунс
?
04.02.26 / -
ЛЗ Перейра М.
Торонто
800 тыс €
26.01.26 / 30.06.28
АП Лукиньяс
Радомяк
60 тыс €
26.01.26 / 30.06.27
АП Матеузиньо
Сеара
Аренда
25.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сафира А.
Жувентуде
?
01.01.26 / 30.06.27
ЛЗ Лара Т.
Портимоненси
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЛВ Алмейда Б.
Фейренсе
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
АП Матеузиньо
Спорт Ресифи
Аренда
15.07.25 / 24.01.26
ЦФ Маркос Ж.
Арарат-Армения
?
01.07.25 / -
АП Рилдо
Левски
Аренда 60 тыс €
01.07.25 / 30.06.26
ЛВ Рикардинью
Хуарес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Спортинг
Лиссабон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Гилерме Л.
Вест Хэм
14 млн €
04.01.26 / 30.06.30
ЦФ Иоаннидис Ф.
Панатинаикос
22 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Вагианнидис Г.
Панатинаикос
12 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Мангаш Р.
Спартак
321 тыс €
06.08.25 / -
ЦФ Суарес Л.
Альмерия
22,20 млн €
28.07.25 / -
ВР Виржиния Ж.
Эвертон
Свободный агент
25.07.25 / -
ЦП Кочорашвили Г.
Леванте
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Силва Р.
Бетис
4,70 млн €
01.07.25 / -
ЛВ Сантос А.
Витория
2,10 млн €
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Рейс М.
ЦСКА
Свободный агент
12.02.26 / 30.06.29
ЛВ Сантос А.
Наполи
Аренда 3,50 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Сент-Джуст Д.
Фейеноорд
Свободный агент
22.01.26 / 30.06.27
ЦФ Хардер К.
РБ Лейпциг
24 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Эшгайю Р.
Карагюмрюк
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ВР Исраэль Ф.
Торино
4 млн €
27.07.25 / 30.06.28
ЦФ Дьекереш В.
Арсенал
66,90 млн €
26.07.25 / -
ЦП Александропулос С.
Фортуна
Аренда
03.07.25 / 30.06.26
ВР Ковачевич В.
Норвич Сити
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Пинту Д.
Эштрела
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Куандреди К.
Базель
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПВ Эдвардс М.
Бернли
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Тондела
Тондела
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Силва Ж.
Спорт Ресифи
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛФ Аико М.
Фортуна
?
09.01.26 / 07.07.26
ПЗ Консейсау Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Консейсау Р.
Без клуба
Свободный агент
12.12.25 / 12.07.26
ЦФ Джордан
Реймс
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Лопеш Р.
Аланьяспор
?
01.09.25 / 01.07.26
ВР Каньисарес Л.
Фейренсе
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.28
ПВ Иван Кавалейру
Сталь
Свободный агент
19.08.25 / 16.02.26
ЛЗ Вита Р.
Фортуна
?
31.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Маркеш К.
Ивердон
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.29
ОП Ходж Д.
Вулверхэмптон
?
18.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Иван Кавалейру
Цюрих
Свободный агент
16.02.26 / 01.07.26
ПВ Иван Кавалейру
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Миро
Динамо Мх
1,50 млн €
11.09.25 / -
ЦЗ Алвеш Р.
Шавиш
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Роберто
Шавиш
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Фамаликан
Вила-Нова-де-Фамаликан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Жужу А.
Парма
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦП Пенья М.
Альмерия
2 млн €
01.08.25 / -
ПЗ Гарсия
Палмейрас
2 млн €
06.07.25 / 30.06.29
ЛВ Соррисо
Брагантино
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Реалпе Л.
Брагантино
3 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Забири Я.
Ренн
10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Риччели
Витория
Аренда
05.01.26 / 31.12.26
ОП Топич М.
Норвич Сити
3,50 млн €
03.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Михай Э.
Атланта Юнайтед
Свободный агент
24.07.25 / -
ЦФ Пабло
Жил Висенте
250 тыс €
01.07.25 / 02.01.26
Эшторил
Эшторил
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Санчес Р.
Гранада
Свободный агент
12.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Ферру
Эштрела
Свободный агент
31.07.25 / -
ОП де Паула П.
Ботафого
Аренда
28.07.25 / 31.12.25
ЦП Ломинадзе Н.
Динамо Тб
700 тыс €
14.07.25 / 30.06.29
АП Пицци
АПОЭЛ
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Фигейра Д.
Жил Висенте
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Мангала Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 27.01.26
ЦЗ Альвару П.
Арис
Свободный агент
01.07.25 / 15.02.26
ПЗ Пина В.
Трабзонспор
3 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Эштрела
Амадора
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Браими Б.
Сантос
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Лекович С.
Црвена Звезда
Аренда 250 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ВР Дуду
Виктория
?
02.02.26 / -
ЛЗ Ланга Б.
Альмерия
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Калли Я.
Норрчепинг
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ ван Хойдонк С.
НАК Бреда
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
АП Фурер П.
Партизан
?
21.08.25 / 30.06.26
ЦП Нгом У.
По
300 тыс €
14.08.25 / 13.01.26
ЛЗ Карлос Р.
Баия
400 тыс €
13.08.25 / 11.02.26
ЦФ Стоица И.
Херманнштадт
1,30 млн €
28.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Патрик Л.
Верона
?
10.07.25 / 30.06.28
ПЗ Энкада Ж.
Фарко
Свободный агент
04.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Чернев А.
Ботев
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.28
ВР Пинту Д.
Спортинг
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ПЗ Лопеш Кабрал С.
Виктория
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ВР Рибейро Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Карлос Р.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦЗ Чернев А.
Кайзерслаутерн
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦФ Кикас
Эйпен
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦП Нгом У.
Лечче
2 млн €
13.01.26 / 30.06.29
ПЗ Лопеш Кабрал С.
Бенфика
6 млн €
01.01.26 / 01.07.26
ЛЗ Лима Р.
Без клуба
Свободный агент
07.10.25 / -
ЦЗ Сиссоко Т.
Без клуба
Свободный агент
07.10.25 / 18.01.26
ЦЗ Панталон Р.
Яблонец
Свободный агент
08.09.25 / 02.07.26
ЦП Кордейро Л.
Урал
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ферру
Эшторил
Свободный агент
31.07.25 / -
ЦП Руис А.
Без клуба
Свободный агент
22.07.25 / -
ЛВ Банца Ч.
Замалек
680 тыс €
13.07.25 / 30.06.29
ВР Кошта Ж.
Порту
Свободный агент
09.07.25 / 30.06.30
ОП Букка Л.
Индепендьенте Ривадавия
Свободный агент
06.07.25 / 31.12.26
ОП Келиано М.
Ахмат
Свободный агент
05.07.25 / 30.06.29
ЛВ Феррейра Т.
Портимоненси
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ВР Мейшеду Ф.
Фейренсе
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы452,35 млн €
Расходы335,99 млн €
Общий баланс116,35 млн €
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