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    Португалия. Примейра - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Португалия. Примейра (2023/2024), 21 тур
    9 февраля, пятница 23:15 Эштрела 3:0 Портимоненси
    Португалия. Примейра (2023/2024), 20 тур
    5 февраля, понедельник 23:15 Каза Пиа 0:0 Боавишта
    4 февраля, воскресенье 23:30 Брага 1:0 Морейренcе
    4 февраля, воскресенье 21:00 Бенфика 3:0 Жил Висенте
    4 февраля, воскресенье 21:00 Эшторил 1:0 Эштрела
    4 февраля, воскресенье 18:30 Шавиш 1:1 Фаренсе
    4 февраля, воскресенье 18:30 Визела 0:1 Витория Гимараеш
    3 февраля, суббота 23:30 Порту 0:0 Риу Аве
    3 февраля, суббота 22:00 Фамаликан Спортинг
    3 февраля, суббота 18:30 Портимоненси 1:2 Арука
    Португалия. Примейра (2023/2024), 19 тур
    31 января, среда 23:45 Брага 1:1 Шавиш
    31 января, среда 21:45 Риу Аве 1:1 Эшторил
    29 января, понедельник 23:45 Спортинг 8:0 Каза Пиа
    29 января, понедельник 21:45 Эштрела 1:4 Бенфика
    28 января, воскресенье 23:30 Арука 5:0 Визела
    28 января, воскресенье 23:30 Жил Висенте 1:0 Витория Гимараеш
    28 января, воскресенье 21:00 Фаренсе 1:3 Порту
    28 января, воскресенье 18:30 Боавишта 1:3 Портимоненси
    28 января, воскресенье 18:30 Морейренcе 1:0 Фамаликан
    Португалия. Примейра (2023/2024), 18 тур
    21 января, воскресенье 23:30 Витория Гимараеш 3:0 Эштрела
    21 января, воскресенье 21:00 Шавиш 0:0 Риу Аве
    21 января, воскресенье 18:30 Портимоненси 0:2 Жил Висенте
    20 января, суббота 23:30 Порту 5:0 Морейренcе
    20 января, суббота 21:00 Каза Пиа 1:3 Фаренсе
    20 января, суббота 18:30 Эшторил 1:2 Арука
    19 января, пятница 23:15 Бенфика 2:0 Боавишта
    18 января, четверг 23:45 Визела 2:5 Спортинг
    18 января, четверг 21:45 Фамаликан 1:2 Брага
    Португалия. Примейра (2023/2024), 17 тур
    15 января, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 2:1 Арука
    14 января, воскресенье 23:30 Порту 2:0 Брага
    14 января, воскресенье 21:00 Визела 1:4 Боавишта
    14 января, воскресенье 21:00 Бенфика 4:1 Риу Аве
    14 января, воскресенье 18:30 Жил Висенте 1:1 Эштрела
    13 января, суббота 23:30 Эшторил 1:3 Морейренcе
    13 января, суббота 21:00 Шавиш 0:3 Спортинг
    13 января, суббота 18:30 Каза Пиа 0:2 Фамаликан
    12 января, пятница 23:15 Портимоненси 1:0 Фаренсе
    Португалия. Примейра (2023/2024), 16 тур
    8 января, понедельник 23:15 Морейренcе 1:4 Каза Пиа
    7 января, воскресенье 23:30 Фамаликан 2:2 Шавиш
    7 января, воскресенье 21:00 Риу Аве 2:0 Портимоненси
    6 января, суббота 23:30 Брага 1:1 Витория Гимараеш
    6 января, суббота 21:00 Арука 0:3 Бенфика
    6 января, суббота 18:30 Фаренсе 1:0 Жил Висенте
    6 января, суббота 18:30 Эштрела 1:1 Визела
    5 января, пятница 23:45 Боавишта 1:1 Порту
    5 января, пятница 21:45 Спортинг 5:1 Эшторил
    Португалия. Примейра (2023/2024), 15 тур
    30 декабря, суббота 23:30 Портимоненси 1:2 Спортинг
    30 декабря, суббота 21:00 Каза Пиа 1:3 Брага
    30 декабря, суббота 18:30 Жил Висенте 1:0 Боавишта
    30 декабря, суббота 18:30 Эшторил 4:0 Фаренсе
    29 декабря, пятница 23:45 Порту 1:0 Шавиш
    29 декабря, пятница 21:45 Бенфика 3:0 Фамаликан
    28 декабря, четверг 23:15 Эштрела 1:4 Арука
    23 декабря, суббота 18:30 Визела 0:0 Морейренcе
    23 декабря, суббота 18:30 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
    Португалия. Примейра (2023/2024), 14 тур
    18 декабря, понедельник 23:15 Спортинг 2:0 Порту
    17 декабря, воскресенье 23:30 Брага 0:1 Бенфика
    17 декабря, воскресенье 21:00 Фамаликан 1:1 Эшторил
    17 декабря, воскресенье 18:30 Морейренcе 5:2 Портимоненси
    17 декабря, воскресенье 18:30 Шавиш 1:3 Каза Пиа
    16 декабря, суббота 23:30 Боавишта 1:1 Витория Гимараеш
    16 декабря, суббота 21:00 Арука 3:0 Жил Висенте
    16 декабря, суббота 18:30 Риу Аве 1:1 Визела
    15 декабря, пятница 23:15 Фаренсе 0:0 Эштрела
    Португалия. Примейра (2023/2024), 13 тур
    11 декабря, понедельник 23:15 Жил Висенте 1:1 Морейренcе
    10 декабря, воскресенье 23:30 Эшторил 5:0 Шавиш
    10 декабря, воскресенье 21:00 Арука 2:2 Риу Аве
    10 декабря, воскресенье 18:30 Эштрела 3:1 Боавишта
    9 декабря, суббота 23:30 Порту 3:1 Каза Пиа
    9 декабря, суббота 21:00 Витория Гимараеш 3:2 Спортинг
    9 декабря, суббота 18:30 Портимоненси 1:1 Фамаликан
    8 декабря, пятница 21:00 Бенфика 1:1 Фаренсе
    8 декабря, пятница 18:30 Визела 1:3 Брага
    Португалия. Примейра (2023/2024), 12 тур
    4 декабря, понедельник 23:15 Спортинг 3:1 Жил Висенте
    3 декабря, воскресенье 23:30 Боавишта 0:4 Арука
    3 декабря, воскресенье 21:00 Морейренcе 0:0 Бенфика
    3 декабря, воскресенье 18:30 Брага 3:1 Эшторил
    2 декабря, суббота 23:30 Каза Пиа 1:0 Портимоненси
    2 декабря, суббота 21:00 Фамаликан 0:3 Порту
    2 декабря, суббота 18:30 Риу Аве 1:1 Эштрела
    2 декабря, суббота 18:30 Фаренсе 1:2 Витория Гимараеш
    1 декабря, пятница 23:30 Шавиш 2:1 Визела
    Португалия. Примейра (2023/2024), 11 тур
    12 ноября, воскресенье 23:30 Бенфика 2:1 Спортинг
    12 ноября, воскресенье 21:00 Арука 0:1 Брага
    12 ноября, воскресенье 18:30 Жил Висенте 1:1 Риу Аве
    12 ноября, воскресенье 18:30 Боавишта 1:3 Фаренсе
    11 ноября, суббота 23:30 Витория Гимараеш 1:2 Порту
    11 ноября, суббота 21:00 Эштрела 0:1 Морейренcе
    11 ноября, суббота 21:00 Визела 0:0 Фамаликан
    11 ноября, суббота 18:30 Портимоненси 2:1 Шавиш
    10 ноября, пятница 23:15 Эшторил 4:0 Каза Пиа
    Португалия. Примейра (2023/2024), 10 тур
    6 ноября, понедельник 23:15 Фаренсе 2:0 Арука
    5 ноября, воскресенье 23:30 Спортинг 3:2 Эштрела
    5 ноября, воскресенье 21:00 Риу Аве 2:0 Боавишта
    5 ноября, воскресенье 18:30 Морейренcе 1:0 Витория Гимараеш
    5 ноября, воскресенье 18:30 Каза Пиа 0:1 Визела
    4 ноября, суббота 23:30 Брага 6:1 Портимоненси
    4 ноября, суббота 21:00 Фамаликан 3:1 Жил Висенте
    4 ноября, суббота 18:30 Шавиш 0:2 Бенфика
    3 ноября, пятница 23:15 Порту 0:1 Эшторил
    Португалия. Примейра (2023/2024), 9 тур
    30 октября, понедельник 23:15 Боавишта 0:2 Спортинг
    29 октября, воскресенье 23:30 Визела 0:2 Порту
    29 октября, воскресенье 21:00 Эштрела 1:0 Фамаликан
    29 октября, воскресенье 18:30 Риу Аве 3:4 Фаренсе
    28 октября, суббота 22:30 Жил Висенте 3:3 Брага
    28 октября, суббота 20:00 Витория Гимараеш 5:0 Шавиш
    28 октября, суббота 20:00 Бенфика 1:1 Каза Пиа
    28 октября, суббота 17:30 Портимоненси 1:0 Эшторил
    27 октября, пятница 22:15 Арука 0:1 Морейренcе
    Португалия. Примейра (2023/2024), 8 тур
    8 октября, воскресенье 22:30 Спортинг 2:1 Арука
    8 октября, воскресенье 20:00 Порту 1:0 Портимоненси
    8 октября, воскресенье 17:30 Каза Пиа 0:1 Эштрела
    8 октября, воскресенье 17:30 Фамаликан 1:3 Витория Гимараеш
    7 октября, суббота 22:30 Эшторил 0:1 Бенфика
    7 октября, суббота 20:00 Брага 1:1 Риу Аве
    7 октября, суббота 17:30 Фаренсе 0:0 Визела
    7 октября, суббота 17:30 Шавиш 4:2 Жил Висенте
    6 октября, пятница 22:15 Морейренcе 1:1 Боавишта
    Португалия. Примейра (2023/2024), 7 тур
    2 октября, понедельник 22:15 Жил Висенте 2:0 Каза Пиа
    1 октября, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:4 Морейренcе
    1 октября, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил
    1 октября, воскресенье 17:30 Арука 0:2 Шавиш
    30 сентября, суббота 22:30 Фаренсе 2:3 Спортинг
    30 сентября, суббота 20:00 Боавишта 2:2 Фамаликан
    30 сентября, суббота 17:30 Визела 2:3 Портимоненси
    29 сентября, пятница 22:15 Бенфика 1:0 Порту
    28 сентября, четверг 22:15 Эштрела 2:4 Брага
    Португалия. Примейра (2023/2024), 6 тур
    25 сентября, понедельник 22:15 Спортинг 2:0 Риу Аве
    24 сентября, воскресенье 22:30 Брага 4:1 Боавишта
    24 сентября, воскресенье 20:00 Портимоненси 1:3 Бенфика
    24 сентября, воскресенье 17:30 Шавиш 2:2 Эштрела
    23 сентября, суббота 22:30 Порту 2:1 Жил Висенте
    23 сентября, суббота 20:00 Каза Пиа 0:0 Витория Гимараеш
    23 сентября, суббота 17:30 Эшторил 2:2 Визела
    23 сентября, суббота 17:30 Морейренcе 1:0 Фаренсе
    22 сентября, пятница 22:15 Фамаликан 1:0 Арука
    Португалия. Примейра (2023/2024), 5 тур
    18 сентября, понедельник 22:15 Боавишта 4:1 Шавиш
    17 сентября, воскресенье 22:30 Спортинг 3:0 Морейренcе
    17 сентября, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 1:2 Портимоненси
    17 сентября, воскресенье 17:30 Жил Висенте 5:3 Эшторил
    17 сентября, воскресенье 17:30 Арука 0:1 Каза Пиа
    16 сентября, суббота 22:30 Визела 1:2 Бенфика
    16 сентября, суббота 20:00 Фаренсе 3:1 Брага
    16 сентября, суббота 17:30 Риу Аве 1:1 Фамаликан
    15 сентября, пятница 21:15 Эштрела 0:1 Порту
    Португалия. Примейра (2023/2024), 3 тур
    9 сентября, суббота 20:00 Морейренcе 2:3 Брага
    28 августа, понедельник 22:15 Риу Аве 1:2 Порту
    27 августа, воскресенье 22:30 Спортинг 1:0 Фамаликан
    27 августа, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 2:0 Визела
    27 августа, воскресенье 17:30 Боавишта 1:1 Каза Пиа
    26 августа, суббота 22:30 Жил Висенте 2:3 Бенфика
    26 августа, суббота 20:00 Фаренсе 5:0 Шавиш
    26 августа, суббота 17:30 Арука 1:1 Портимоненси
    25 августа, пятница 22:15 Эштрела 2:1 Эшторил
    Португалия. Примейра (2023/2024), 4 тур
    3 сентября, воскресенье 22:30 Брага 1:1 Спортинг
    3 сентября, воскресенье 20:00 Порту 1:1 Арука
    3 сентября, воскресенье 17:30 Эшторил 1:2 Боавишта
    3 сентября, воскресенье 17:30 Шавиш 1:2 Морейренcе
    2 сентября, суббота 22:30 Бенфика 4:0 Витория Гимараеш
    2 сентября, суббота 20:00 Портимоненси 1:1 Эштрела
    2 сентября, суббота 20:00 Фамаликан 1:0 Фаренсе
    2 сентября, суббота 17:30 Каза Пиа 1:1 Риу Аве
    1 сентября, пятница 22:15 Визела 1:0 Жил Висенте
    Португалия. Примейра (2023/2024), 2 тур
    21 августа, понедельник 22:15 Фамаликан 0:0 Морейренcе
    20 августа, воскресенье 22:30 Визела 2:2 Арука
    20 августа, воскресенье 20:00 Порту 2:1 Фаренсе
    20 августа, воскресенье 17:30 Эшторил 2:0 Риу Аве
    19 августа, суббота 22:30 Портимоненси 1:4 Боавишта
    19 августа, суббота 22:30 Бенфика 2:0 Эштрела
    19 августа, суббота 20:00 Шавиш 2:4 Брага
    19 августа, суббота 17:30 Витория Гимараеш 2:1 Жил Висенте
    18 августа, пятница 22:15 Каза Пиа 1:2 Спортинг
    Португалия. Примейра (2023/2024), 1 тур
    14 августа, понедельник 22:45 Боавишта 3:2 Бенфика
    14 августа, понедельник 20:45 Морейренcе 1:2 Порту
    13 августа, воскресенье 22:30 Арука 4:3 Эшторил
    13 августа, воскресенье 20:00 Эштрела 0:1 Витория Гимараеш
    13 августа, воскресенье 17:30 Риу Аве 2:0 Шавиш
    12 августа, суббота 22:30 Спортинг 3:2 Визела
    12 августа, суббота 20:00 Фаренсе 0:3 Каза Пиа
    12 августа, суббота 17:30 Жил Висенте 5:0 Портимоненси
    11 августа, пятница 22:15 Брага 1:2 Фамаликан
    ...Нет завершенных матчей
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