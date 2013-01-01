Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Португалия. Примейра (2023/2024), 21 тур
|9 февраля, пятница
|23:15
|Эштрела
|3:0
|Портимоненси
Португалия. Примейра (2023/2024), 20 тур
|5 февраля, понедельник
|23:15
|Каза Пиа
|0:0
|Боавишта
|4 февраля, воскресенье
|23:30
|Брага
|1:0
|Морейренcе
|4 февраля, воскресенье
|21:00
|Бенфика
|3:0
|Жил Висенте
|4 февраля, воскресенье
|21:00
|Эшторил
|1:0
|Эштрела
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|Шавиш
|1:1
|Фаренсе
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|Визела
|0:1
|Витория Гимараеш
|3 февраля, суббота
|23:30
|Порту
|0:0
|Риу Аве
|3 февраля, суббота
|22:00
|Фамаликан
|Спортинг
|3 февраля, суббота
|18:30
|Портимоненси
|1:2
|Арука
Португалия. Примейра (2023/2024), 19 тур
|31 января, среда
|23:45
|Брага
|1:1
|Шавиш
|31 января, среда
|21:45
|Риу Аве
|1:1
|Эшторил
|29 января, понедельник
|23:45
|Спортинг
|8:0
|Каза Пиа
|29 января, понедельник
|21:45
|Эштрела
|1:4
|Бенфика
|28 января, воскресенье
|23:30
|Арука
|5:0
|Визела
|28 января, воскресенье
|23:30
|Жил Висенте
|1:0
|Витория Гимараеш
|28 января, воскресенье
|21:00
|Фаренсе
|1:3
|Порту
|28 января, воскресенье
|18:30
|Боавишта
|1:3
|Портимоненси
|28 января, воскресенье
|18:30
|Морейренcе
|1:0
|Фамаликан
Португалия. Примейра (2023/2024), 18 тур
|21 января, воскресенье
|23:30
|Витория Гимараеш
|3:0
|Эштрела
|21 января, воскресенье
|21:00
|Шавиш
|0:0
|Риу Аве
|21 января, воскресенье
|18:30
|Портимоненси
|0:2
|Жил Висенте
|20 января, суббота
|23:30
|Порту
|5:0
|Морейренcе
|20 января, суббота
|21:00
|Каза Пиа
|1:3
|Фаренсе
|20 января, суббота
|18:30
|Эшторил
|1:2
|Арука
|19 января, пятница
|23:15
|Бенфика
|2:0
|Боавишта
|18 января, четверг
|23:45
|Визела
|2:5
|Спортинг
|18 января, четверг
|21:45
|Фамаликан
|1:2
|Брага
Португалия. Примейра (2023/2024), 17 тур
|15 января, понедельник
|23:15
|Витория Гимараеш
|2:1
|Арука
|14 января, воскресенье
|23:30
|Порту
|2:0
|Брага
|14 января, воскресенье
|21:00
|Визела
|1:4
|Боавишта
|14 января, воскресенье
|21:00
|Бенфика
|4:1
|Риу Аве
|14 января, воскресенье
|18:30
|Жил Висенте
|1:1
|Эштрела
|13 января, суббота
|23:30
|Эшторил
|1:3
|Морейренcе
|13 января, суббота
|21:00
|Шавиш
|0:3
|Спортинг
|13 января, суббота
|18:30
|Каза Пиа
|0:2
|Фамаликан
|12 января, пятница
|23:15
|Портимоненси
|1:0
|Фаренсе
Португалия. Примейра (2023/2024), 16 тур
|8 января, понедельник
|23:15
|Морейренcе
|1:4
|Каза Пиа
|7 января, воскресенье
|23:30
|Фамаликан
|2:2
|Шавиш
|7 января, воскресенье
|21:00
|Риу Аве
|2:0
|Портимоненси
|6 января, суббота
|23:30
|Брага
|1:1
|Витория Гимараеш
|6 января, суббота
|21:00
|Арука
|0:3
|Бенфика
|6 января, суббота
|18:30
|Фаренсе
|1:0
|Жил Висенте
|6 января, суббота
|18:30
|Эштрела
|1:1
|Визела
|5 января, пятница
|23:45
|Боавишта
|1:1
|Порту
|5 января, пятница
|21:45
|Спортинг
|5:1
|Эшторил
Португалия. Примейра (2023/2024), 15 тур
|30 декабря, суббота
|23:30
|Портимоненси
|1:2
|Спортинг
|30 декабря, суббота
|21:00
|Каза Пиа
|1:3
|Брага
|30 декабря, суббота
|18:30
|Жил Висенте
|1:0
|Боавишта
|30 декабря, суббота
|18:30
|Эшторил
|4:0
|Фаренсе
|29 декабря, пятница
|23:45
|Порту
|1:0
|Шавиш
|29 декабря, пятница
|21:45
|Бенфика
|3:0
|Фамаликан
|28 декабря, четверг
|23:15
|Эштрела
|1:4
|Арука
|23 декабря, суббота
|18:30
|Визела
|0:0
|Морейренcе
|23 декабря, суббота
|18:30
|Витория Гимараеш
|1:0
|Риу Аве
Португалия. Примейра (2023/2024), 14 тур
|18 декабря, понедельник
|23:15
|Спортинг
|2:0
|Порту
|17 декабря, воскресенье
|23:30
|Брага
|0:1
|Бенфика
|17 декабря, воскресенье
|21:00
|Фамаликан
|1:1
|Эшторил
|17 декабря, воскресенье
|18:30
|Морейренcе
|5:2
|Портимоненси
|17 декабря, воскресенье
|18:30
|Шавиш
|1:3
|Каза Пиа
|16 декабря, суббота
|23:30
|Боавишта
|1:1
|Витория Гимараеш
|16 декабря, суббота
|21:00
|Арука
|3:0
|Жил Висенте
|16 декабря, суббота
|18:30
|Риу Аве
|1:1
|Визела
|15 декабря, пятница
|23:15
|Фаренсе
|0:0
|Эштрела
Португалия. Примейра (2023/2024), 13 тур
|11 декабря, понедельник
|23:15
|Жил Висенте
|1:1
|Морейренcе
|10 декабря, воскресенье
|23:30
|Эшторил
|5:0
|Шавиш
|10 декабря, воскресенье
|21:00
|Арука
|2:2
|Риу Аве
|10 декабря, воскресенье
|18:30
|Эштрела
|3:1
|Боавишта
|9 декабря, суббота
|23:30
|Порту
|3:1
|Каза Пиа
|9 декабря, суббота
|21:00
|Витория Гимараеш
|3:2
|Спортинг
|9 декабря, суббота
|18:30
|Портимоненси
|1:1
|Фамаликан
|8 декабря, пятница
|21:00
|Бенфика
|1:1
|Фаренсе
|8 декабря, пятница
|18:30
|Визела
|1:3
|Брага
Португалия. Примейра (2023/2024), 12 тур
|4 декабря, понедельник
|23:15
|Спортинг
|3:1
|Жил Висенте
|3 декабря, воскресенье
|23:30
|Боавишта
|0:4
|Арука
|3 декабря, воскресенье
|21:00
|Морейренcе
|0:0
|Бенфика
|3 декабря, воскресенье
|18:30
|Брага
|3:1
|Эшторил
|2 декабря, суббота
|23:30
|Каза Пиа
|1:0
|Портимоненси
|2 декабря, суббота
|21:00
|Фамаликан
|0:3
|Порту
|2 декабря, суббота
|18:30
|Риу Аве
|1:1
|Эштрела
|2 декабря, суббота
|18:30
|Фаренсе
|1:2
|Витория Гимараеш
|1 декабря, пятница
|23:30
|Шавиш
|2:1
|Визела
Португалия. Примейра (2023/2024), 11 тур
|12 ноября, воскресенье
|23:30
|Бенфика
|2:1
|Спортинг
|12 ноября, воскресенье
|21:00
|Арука
|0:1
|Брага
|12 ноября, воскресенье
|18:30
|Жил Висенте
|1:1
|Риу Аве
|12 ноября, воскресенье
|18:30
|Боавишта
|1:3
|Фаренсе
|11 ноября, суббота
|23:30
|Витория Гимараеш
|1:2
|Порту
|11 ноября, суббота
|21:00
|Эштрела
|0:1
|Морейренcе
|11 ноября, суббота
|21:00
|Визела
|0:0
|Фамаликан
|11 ноября, суббота
|18:30
|Портимоненси
|2:1
|Шавиш
|10 ноября, пятница
|23:15
|Эшторил
|4:0
|Каза Пиа
Португалия. Примейра (2023/2024), 10 тур
|6 ноября, понедельник
|23:15
|Фаренсе
|2:0
|Арука
|5 ноября, воскресенье
|23:30
|Спортинг
|3:2
|Эштрела
|5 ноября, воскресенье
|21:00
|Риу Аве
|2:0
|Боавишта
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|Морейренcе
|1:0
|Витория Гимараеш
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|Каза Пиа
|0:1
|Визела
|4 ноября, суббота
|23:30
|Брага
|6:1
|Портимоненси
|4 ноября, суббота
|21:00
|Фамаликан
|3:1
|Жил Висенте
|4 ноября, суббота
|18:30
|Шавиш
|0:2
|Бенфика
|3 ноября, пятница
|23:15
|Порту
|0:1
|Эшторил
Португалия. Примейра (2023/2024), 9 тур
|30 октября, понедельник
|23:15
|Боавишта
|0:2
|Спортинг
|29 октября, воскресенье
|23:30
|Визела
|0:2
|Порту
|29 октября, воскресенье
|21:00
|Эштрела
|1:0
|Фамаликан
|29 октября, воскресенье
|18:30
|Риу Аве
|3:4
|Фаренсе
|28 октября, суббота
|22:30
|Жил Висенте
|3:3
|Брага
|28 октября, суббота
|20:00
|Витория Гимараеш
|5:0
|Шавиш
|28 октября, суббота
|20:00
|Бенфика
|1:1
|Каза Пиа
|28 октября, суббота
|17:30
|Портимоненси
|1:0
|Эшторил
|27 октября, пятница
|22:15
|Арука
|0:1
|Морейренcе
Португалия. Примейра (2023/2024), 8 тур
|8 октября, воскресенье
|22:30
|Спортинг
|2:1
|Арука
|8 октября, воскресенье
|20:00
|Порту
|1:0
|Портимоненси
|8 октября, воскресенье
|17:30
|Каза Пиа
|0:1
|Эштрела
|8 октября, воскресенье
|17:30
|Фамаликан
|1:3
|Витория Гимараеш
|7 октября, суббота
|22:30
|Эшторил
|0:1
|Бенфика
|7 октября, суббота
|20:00
|Брага
|1:1
|Риу Аве
|7 октября, суббота
|17:30
|Фаренсе
|0:0
|Визела
|7 октября, суббота
|17:30
|Шавиш
|4:2
|Жил Висенте
|6 октября, пятница
|22:15
|Морейренcе
|1:1
|Боавишта
Португалия. Примейра (2023/2024), 7 тур
|2 октября, понедельник
|22:15
|Жил Висенте
|2:0
|Каза Пиа
|1 октября, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|0:4
|Морейренcе
|1 октября, воскресенье
|20:00
|Витория Гимараеш
|3:2
|Эшторил
|1 октября, воскресенье
|17:30
|Арука
|0:2
|Шавиш
|30 сентября, суббота
|22:30
|Фаренсе
|2:3
|Спортинг
|30 сентября, суббота
|20:00
|Боавишта
|2:2
|Фамаликан
|30 сентября, суббота
|17:30
|Визела
|2:3
|Портимоненси
|29 сентября, пятница
|22:15
|Бенфика
|1:0
|Порту
|28 сентября, четверг
|22:15
|Эштрела
|2:4
|Брага
Португалия. Примейра (2023/2024), 6 тур
|25 сентября, понедельник
|22:15
|Спортинг
|2:0
|Риу Аве
|24 сентября, воскресенье
|22:30
|Брага
|4:1
|Боавишта
|24 сентября, воскресенье
|20:00
|Портимоненси
|1:3
|Бенфика
|24 сентября, воскресенье
|17:30
|Шавиш
|2:2
|Эштрела
|23 сентября, суббота
|22:30
|Порту
|2:1
|Жил Висенте
|23 сентября, суббота
|20:00
|Каза Пиа
|0:0
|Витория Гимараеш
|23 сентября, суббота
|17:30
|Эшторил
|2:2
|Визела
|23 сентября, суббота
|17:30
|Морейренcе
|1:0
|Фаренсе
|22 сентября, пятница
|22:15
|Фамаликан
|1:0
|Арука
Португалия. Примейра (2023/2024), 5 тур
|18 сентября, понедельник
|22:15
|Боавишта
|4:1
|Шавиш
|17 сентября, воскресенье
|22:30
|Спортинг
|3:0
|Морейренcе
|17 сентября, воскресенье
|20:00
|Витория Гимараеш
|1:2
|Портимоненси
|17 сентября, воскресенье
|17:30
|Жил Висенте
|5:3
|Эшторил
|17 сентября, воскресенье
|17:30
|Арука
|0:1
|Каза Пиа
|16 сентября, суббота
|22:30
|Визела
|1:2
|Бенфика
|16 сентября, суббота
|20:00
|Фаренсе
|3:1
|Брага
|16 сентября, суббота
|17:30
|Риу Аве
|1:1
|Фамаликан
|15 сентября, пятница
|21:15
|Эштрела
|0:1
|Порту
Португалия. Примейра (2023/2024), 3 тур
|9 сентября, суббота
|20:00
|Морейренcе
|2:3
|Брага
|28 августа, понедельник
|22:15
|Риу Аве
|1:2
|Порту
|27 августа, воскресенье
|22:30
|Спортинг
|1:0
|Фамаликан
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Витория Гимараеш
|2:0
|Визела
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Боавишта
|1:1
|Каза Пиа
|26 августа, суббота
|22:30
|Жил Висенте
|2:3
|Бенфика
|26 августа, суббота
|20:00
|Фаренсе
|5:0
|Шавиш
|26 августа, суббота
|17:30
|Арука
|1:1
|Портимоненси
|25 августа, пятница
|22:15
|Эштрела
|2:1
|Эшторил
Португалия. Примейра (2023/2024), 4 тур
|3 сентября, воскресенье
|22:30
|Брага
|1:1
|Спортинг
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|Порту
|1:1
|Арука
|3 сентября, воскресенье
|17:30
|Эшторил
|1:2
|Боавишта
|3 сентября, воскресенье
|17:30
|Шавиш
|1:2
|Морейренcе
|2 сентября, суббота
|22:30
|Бенфика
|4:0
|Витория Гимараеш
|2 сентября, суббота
|20:00
|Портимоненси
|1:1
|Эштрела
|2 сентября, суббота
|20:00
|Фамаликан
|1:0
|Фаренсе
|2 сентября, суббота
|17:30
|Каза Пиа
|1:1
|Риу Аве
|1 сентября, пятница
|22:15
|Визела
|1:0
|Жил Висенте
Португалия. Примейра (2023/2024), 2 тур
|21 августа, понедельник
|22:15
|Фамаликан
|0:0
|Морейренcе
|20 августа, воскресенье
|22:30
|Визела
|2:2
|Арука
|20 августа, воскресенье
|20:00
|Порту
|2:1
|Фаренсе
|20 августа, воскресенье
|17:30
|Эшторил
|2:0
|Риу Аве
|19 августа, суббота
|22:30
|Портимоненси
|1:4
|Боавишта
|19 августа, суббота
|22:30
|Бенфика
|2:0
|Эштрела
|19 августа, суббота
|20:00
|Шавиш
|2:4
|Брага
|19 августа, суббота
|17:30
|Витория Гимараеш
|2:1
|Жил Висенте
|18 августа, пятница
|22:15
|Каза Пиа
|1:2
|Спортинг
Португалия. Примейра (2023/2024), 1 тур
|14 августа, понедельник
|22:45
|Боавишта
|3:2
|Бенфика
|14 августа, понедельник
|20:45
|Морейренcе
|1:2
|Порту
|13 августа, воскресенье
|22:30
|Арука
|4:3
|Эшторил
|13 августа, воскресенье
|20:00
|Эштрела
|0:1
|Витория Гимараеш
|13 августа, воскресенье
|17:30
|Риу Аве
|2:0
|Шавиш
|12 августа, суббота
|22:30
|Спортинг
|3:2
|Визела
|12 августа, суббота
|20:00
|Фаренсе
|0:3
|Каза Пиа
|12 августа, суббота
|17:30
|Жил Висенте
|5:0
|Портимоненси
|11 августа, пятница
|22:15
|Брага
|1:2
|Фамаликан
Нет завершенных матчей