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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Футбольные стадионы
чемпионат Португалии 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Эштадиу да Луж
Лиссабон
65 647
2
Драгау
Порту
52 022
3
Жозе Алваладе
Лиссабон
50 095
4
Брага Мунисипаль
Брага
30 154
5
Афонсо Энрике
Гимараеш
30 165
6
Антонио Коимбра де Мота
Эшторил
8 000
7
Мунисипаль де Фамаликан
Фамаликан
5 186
8
Эштадио до Риу Аве
Вила-ду-Конди
12 820
9
Сидад де Барселуш
Барселуш
12 054
10
Эштадиу де Сан Мигель
Понта-Дельгада
15 000
11
Эштадиу Мунисипал де Арука
Арука
2 500
12
Эштадиу да Мадейра
Фуншал
5 142
13
Эштадиу ду Авеш
Вила-дас-Авеш
8 560
14
Жоао Кардосо
Тондела
7 500
15
Жозе Гомес
Амадора
9 288
16
Пина Манике
Лиссабон
5 000
17
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Морейра-де-Конегуш
9 000
18
Спортивный комплекс «Алверка»
Алверка-ду-Рибатежу
7 705
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