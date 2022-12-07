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  • ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию

⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию

7 декабря 2022, 00:45
20

На чемпионате мира в Катаре завершились два последних матча 1/8 финала.

Португалия со счетом 6:1 разгромила Швейцарию. Хет-трик сделал 21-летний Гонсалу Рамуш, вышедший в старте вместо Криштиану Роналду.

Испания в серии пенальти проиграла Марокко и вылетела из турнира.

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022.

1/8 финала

Португалия – Швейцария – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамуш, 17; 2:0 – Пепе, 33; 3:0 – Рамуш, 51; 4:0 – Геррейру, 55; 4:1 – Ананжи, 58; 5:1 – Рамуш, 67; 6:1 – Леау, 90+2.

Марокко – Испания – 0:0 (3:0, – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Бразилия – Южная Корея – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Неймар (с пенальти), 13; 3:0 – Ришарлисон, 29; 4:0 – Пакета, 36; 4:1 – Сын Хо, 76.

Япония – Хорватия – 1:1 (1:1, 0:0, 1:3 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маэда, 43; 1:1 – Перишич, 55.

Англия – Сенегал – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хендерсон, 38; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Сака, 57.

Франция – Польша – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиру, 44; 2:0 – Мбаппе, 74; 3:0 – Мбаппе, 90+1; 3:1 – Левандовски, 99 (с пенальти).

Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 35; 2:0 – Альварес, 57; 2:1 – Фернандес, 77 (в свои ворота).

Нидерланды – США – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 10; 2:0 – Блинд, 45+1; 2:1 – Райт, 76; 3:1 – Дюмфрис, 81.

3-й тур. Группа H

Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.

Гана – Уругвай – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Де Арраскаэта, 26; 0:2 – Де Арраскаэта, 32.

3-й тур. Группа G

Камерун – Бразилия – 1:0 Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Абубакар, 90+2.

Сербия – Швейцария – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шакири, 20; 1:1 – Митрович, 26; 2:1 – Влахович, 35; 2:2 – Эмболо, 44; 2:3 – Фройлер, 48.

3-й тур. Группа F

Хорватия – Бельгия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Канада – Марокко – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Зиеш, 4; 0:2 – Эн-Несири, 23; 1:2 – Агер (в свои ворота), 40.

3-й тур. Группа E

Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.

Коста-Рика – Германия – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри, 10; 1:1 – Техеда, 58; 2:1 – Варгас, 70; 2:2 – Хаверц, 73; 2:3 – Хаверц, 85; 2:4 – Фуллкруг, 90+1.

3-й тур. Группа D

Тунис – Франция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хазри, 58.

Австралия – Дания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Леки, 60.

3-й тур. Группа C

Польша – Аргентина – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 46; 0:2 – Альварес, 67.

Незабитый пенальти: Месси, 38.

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартин, 47; 0:2 – Чавес, 52; 1:2 – Аль-Давсари, 90+5.

3-й тур. Группа B

Уэльс – Англия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы:0:1 – Рэшфорд, 50; 0:2 – Фоден, 52; 0:3 – Рэшфорд, 68.

Иран – США – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пулишич, 38.

3-й тур. Группа A

Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 26; 2:0 – Де Йонг, 49.

Эквадор – Сенегал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сарр (с пенальти), 44; 1:1 – Кайседо, 68; 1:2 – Кулибали, 70.

2-й тур. Группа H

Португалия – Уругвай – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 54; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 90+3.

Южная Корея – Гана – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Салису, 24; 0:2 – Кудус, 34; 1:2 – Чо Ге-Сон, 58; 2:2 – Чо Ге-Сон, 61; 2:3 – Кудус, 68.

2-й тур. Группа G

Бразилия – Швейцария – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Каземиро, 83.

Камерун – Сербия – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кастеллетто, 29; 1:1 – Павлович, 45+1; 1:2 – Милинкович-Савич, 45+3; 1:3 – Митрович, 53; 2:3 – Абубакар, 63; 3:3 – Чупо-Мотинг, 66.

2-й тур. Группа F

Бельгия – Марокко – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сабири, 73; 0:2 – Абухляль, 90+2.

Хорватия – Канада – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дэвис, 2; 1:1 – Крамарич, 36; 2:1 – Ливайя, 44; 3:1 – Крамарич, 70; 4:1 – Майер, 90+4.

2-й тур. Группа Е

Испания – Германия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 62; 1:1 – Фуллкруг, 83.

Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фуллер, 81.

2-й тур. Группа D

Франция – Дания – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 61; 1:1 – Кристенсен, 68; 2:1 – Мбаппе, 86.

Тунис – Австралия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дюк, 23.

2-й тур. Группа С

Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Месси, 64; 2:0 – Фернандес, 87.

Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.

2-й тур Группа В

Уэльс – Иран – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чешми, 90+8; 0:2 – Резаэян, 90+11.

Удаление: Хеннесси, 86 – нет.

Англия – США – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

2-й тур. Группа А

Катар – Сенегал – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Диа, 41; 0:2 – Дьедиу, 48; 1:2 – Мунтари, 78; 1:3 – Дьенг, 84.

Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 6; 1:1 – Валенсия, 49.

1-й тур. Группа H

Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.

Уругвай – Южная Корея – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

1-й тур. Группа G

Бразилия – Сербия – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 62; 2:0 – Ришарлисон, 73.

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эмболо, 48.

1-й тур. Группа F

Бельгия – Канада – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.

Марокко – Хорватия – 0:0

1-й тур. Группа Е

Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 11; 2:0 – Асенсио, 21; 3:0 – Торрес, 31 (с пенальти); 4:0 – Торрес, 54; 5:0 – Гави, 74; 6:0 – Солер, 90; 7:0 – Мората, 90+2.

1-й тур. Группа D

Франция – Австралия – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гудвин, 9; 1:1 – Рабьо, 27; 2:1 – Жиру, 32; 3:1 – Мбаппе, 68; 4:1 – Жиру, 71.

Дания – Тунис – 0:0

1-й тур. Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

Мексика – Польша – 0:0

1-й тур. Группа B

США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Катар Эквадор Англия Иран Сенегал Нидерланды США Уэльс Тунис Саудовская Аравия Франция Австралия Бразилия Сербия Уругвай Аргентина
Комментарии (20)
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ААМ
1669264123
Пока уровень футбола оставляет желать лучшго
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гууд
1669324988
"Бразилия победила Сербию, Португалия с Роналду обыграла Сербию" ребят вы серьёзно? Я как понимаю что авторы не читают что пишут? Cntr+v cntr+c и все ? Бомбардир как всегда удивил....
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paracetamol
1669330887
Бомбардир, смотри что пишешь! Под мухой чтоль?
Ответить
nurslan
1669414324
С каких пор азиаты в Катаре живут,а не арабы)))) бомбардир смешной)
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Сержтир
1670019470
Результаты матчей особенно последнего тура, праздник для букмекеров, они остались в большом выигрыше.
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САНЁК17
1670129500
Псдес, Аргентина победила Аргентину?вот это умора,набирут по объявлению всяких русских или не русских
Ответить
SPACE TRUCKIN
1670139478
на мой взгляд ,явных фаворитов на финал ЧМ ,нет...ни одна команда не показывает чемпионский футбол...может это тактика конечно - распределение сил на длинный этап...Аргентина с большим скрипом прошла Австралию - голландцы более открытая команда - и ее, возможно ,пройдёт в 1/4...но не более...было бы интересно посмотреть полуфиналы с возможным участием Японии,Ю.Кореи или Сенегала...или финала...)))
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inzek
1670190786
плаксам пшэкам поделом
Ответить
ААМ
1670216411
Всё по делу.
Ответить
paracetamol
1670275373
Нормально, всю шелупонь понемногу вышибают!
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