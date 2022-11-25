На чемпионате мира-2022 в Катаре завершился очередной игровой день.

Португалия со счетом 3:2 обыграла Гану. Роналду забил на пятом чемпионате мира.

Бразилия обыграла Сербию. Ришарлисон сделал дубль, забив второй гол ударом через себя.

Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

Швейцария с минимальным счетом победила Камерун.

1-й тур. Группа H

Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.

Уругвай – Южная Корея – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

1-й тур. Группа G

Бразилия – Сербия – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 62; 2:0 – Ришарлисон, 73.

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эмболо, 48.

1-й тур. Группа F

Бельгия – Канада – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.

Марокко – Хорватия – 0:0

1-й тур. Группа Е

Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 11; 2:0 – Асенсио, 21; 3:0 – Торрес, 31 (с пенальти); 4:0 – Торрес, 54; 5:0 – Гави, 74; 6:0 – Солер, 90; 7:0 – Мората, 90+2.

1-й тур. Группа D

Франция – Австралия – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гудвин, 9; 1:1 – Рабьо, 27; 2:1 – Жиру, 32; 3:1 – Мбаппе, 68; 4:1 – Жиру, 71.

Дания – Тунис – 0:0

1-й тур. Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

Мексика – Польша – 0:0

1-й тур. Группа B

США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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