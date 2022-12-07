На чемпионате мира в Катаре завершились два последних матча 1/8 финала.

Португалия со счетом 6:1 разгромила Швейцарию. Хет-трик сделал 21-летний Гонсалу Рамуш, вышедший в старте вместо Криштиану Роналду.

Испания в серии пенальти проиграла Марокко и вылетела из турнира.

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022.

1/8 финала

Португалия – Швейцария – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамуш, 17; 2:0 – Пепе, 33; 3:0 – Рамуш, 51; 4:0 – Геррейру, 55; 4:1 – Ананжи, 58; 5:1 – Рамуш, 67; 6:1 – Леау, 90+2.

Марокко – Испания – 0:0 (3:0, – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Бразилия – Южная Корея – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Неймар (с пенальти), 13; 3:0 – Ришарлисон, 29; 4:0 – Пакета, 36; 4:1 – Сын Хо, 76.

Япония – Хорватия – 1:1 (1:1, 0:0, 1:3 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маэда, 43; 1:1 – Перишич, 55.

Англия – Сенегал – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хендерсон, 38; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Сака, 57.

Франция – Польша – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиру, 44; 2:0 – Мбаппе, 74; 3:0 – Мбаппе, 90+1; 3:1 – Левандовски, 99 (с пенальти).

Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 35; 2:0 – Альварес, 57; 2:1 – Фернандес, 77 (в свои ворота).

Нидерланды – США – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 10; 2:0 – Блинд, 45+1; 2:1 – Райт, 76; 3:1 – Дюмфрис, 81.

3-й тур. Группа H

Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.

Гана – Уругвай – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Де Арраскаэта, 26; 0:2 – Де Арраскаэта, 32.

3-й тур. Группа G

Камерун – Бразилия – 1:0 Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Абубакар, 90+2.

Сербия – Швейцария – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шакири, 20; 1:1 – Митрович, 26; 2:1 – Влахович, 35; 2:2 – Эмболо, 44; 2:3 – Фройлер, 48.

3-й тур. Группа F

Хорватия – Бельгия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Канада – Марокко – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Зиеш, 4; 0:2 – Эн-Несири, 23; 1:2 – Агер (в свои ворота), 40.

3-й тур. Группа E

Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.

Коста-Рика – Германия – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри, 10; 1:1 – Техеда, 58; 2:1 – Варгас, 70; 2:2 – Хаверц, 73; 2:3 – Хаверц, 85; 2:4 – Фуллкруг, 90+1.

3-й тур. Группа D

Тунис – Франция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хазри, 58.

Австралия – Дания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Леки, 60.

3-й тур. Группа C

Польша – Аргентина – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 46; 0:2 – Альварес, 67.

Незабитый пенальти: Месси, 38.

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартин, 47; 0:2 – Чавес, 52; 1:2 – Аль-Давсари, 90+5.

3-й тур. Группа B

Уэльс – Англия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы:0:1 – Рэшфорд, 50; 0:2 – Фоден, 52; 0:3 – Рэшфорд, 68.

Иран – США – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пулишич, 38.

3-й тур. Группа A

Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 26; 2:0 – Де Йонг, 49.

Эквадор – Сенегал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сарр (с пенальти), 44; 1:1 – Кайседо, 68; 1:2 – Кулибали, 70.

2-й тур. Группа H

Португалия – Уругвай – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 54; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 90+3.

Южная Корея – Гана – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Салису, 24; 0:2 – Кудус, 34; 1:2 – Чо Ге-Сон, 58; 2:2 – Чо Ге-Сон, 61; 2:3 – Кудус, 68.

2-й тур. Группа G

Бразилия – Швейцария – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Каземиро, 83.

Камерун – Сербия – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кастеллетто, 29; 1:1 – Павлович, 45+1; 1:2 – Милинкович-Савич, 45+3; 1:3 – Митрович, 53; 2:3 – Абубакар, 63; 3:3 – Чупо-Мотинг, 66.

2-й тур. Группа F

Бельгия – Марокко – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сабири, 73; 0:2 – Абухляль, 90+2.

Хорватия – Канада – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дэвис, 2; 1:1 – Крамарич, 36; 2:1 – Ливайя, 44; 3:1 – Крамарич, 70; 4:1 – Майер, 90+4.

2-й тур. Группа Е

Испания – Германия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 62; 1:1 – Фуллкруг, 83.

Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фуллер, 81.

2-й тур. Группа D

Франция – Дания – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 61; 1:1 – Кристенсен, 68; 2:1 – Мбаппе, 86.

Тунис – Австралия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дюк, 23.

2-й тур. Группа С

Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Месси, 64; 2:0 – Фернандес, 87.

Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.

2-й тур Группа В

Уэльс – Иран – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чешми, 90+8; 0:2 – Резаэян, 90+11.

Удаление: Хеннесси, 86 – нет.

Англия – США – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

2-й тур. Группа А

Катар – Сенегал – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Диа, 41; 0:2 – Дьедиу, 48; 1:2 – Мунтари, 78; 1:3 – Дьенг, 84.

Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 6; 1:1 – Валенсия, 49.

1-й тур. Группа H

Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.

Уругвай – Южная Корея – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

1-й тур. Группа G

Бразилия – Сербия – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 62; 2:0 – Ришарлисон, 73.

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эмболо, 48.

1-й тур. Группа F

Бельгия – Канада – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.

Марокко – Хорватия – 0:0

1-й тур. Группа Е

Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 11; 2:0 – Асенсио, 21; 3:0 – Торрес, 31 (с пенальти); 4:0 – Торрес, 54; 5:0 – Гави, 74; 6:0 – Солер, 90; 7:0 – Мората, 90+2.

1-й тур. Группа D

Франция – Австралия – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гудвин, 9; 1:1 – Рабьо, 27; 2:1 – Жиру, 32; 3:1 – Мбаппе, 68; 4:1 – Жиру, 71.

Дания – Тунис – 0:0

1-й тур. Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

Мексика – Польша – 0:0

1-й тур. Группа B

США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Календарь матчей чемпионата мира по футболу

Таблицы с результатами групп чемпионата мира по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре