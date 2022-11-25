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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уэльс - Иран
Уэльс - Иран: обзор матча 25 ноября 2022
Уэльс
25.11.2022, пятница, 13:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Иран
90+8'
Р. Чешми
90+11'
Р. Резаэян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Иран
90'
+11
ГОЛ! 0:2!
Р. Резаэян
Пас отдал
М. Тареми
90'
+8
ГОЛ! 0:1!
Р. Чешми
90'
+5
Желтая карточка
Р. Резаэян
90'
+5
Желтая карточка
А. Джаханбакш
Замена
Д. Уорд
️️️️
А. Рэмзи
87'
Красная карточка
У. Хеннесси
86'
83'
Замена
А. Карими
️️️️
С. Эзатолахи
77'
Замена
М. Тораби
️️️️
А. Нуроллахи
77'
Замена
Р. Чешми
️️️️
Э. Хаджусафи
Замена
Д. Аллен
️️️️
И. Ампаду
77'
77'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Голизаде
68'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Азмун
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Уилсон
58'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
К. Робертс
57'
Желтая карточка
Д. Родон
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
18
Марк Харрис
ЦФ
Иран
22
Амир Абедзаде
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Али Карими
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Хеннесси
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
3
Уильямс
10
Рэмзи
8
Уилсон
11
Бэйл
13
Мур
3-2-2-1-2
22
Хоссейни
19
Хосейни
5
Мохаммади
8
Пурлиганджи
23
Резаэян
3
Хаджусафи
6
Эзатолахи
8
Нуроллахи
11
Голизаде
9
Тареми
20
Азмун
8
Уилсон
20
Джеймс
20
Джеймс
8
Уилсон
10
Рэмзи
12
Уорд
12
Уорд
10
Рэмзи
5
Ампаду
7
Аллен
7
Аллен
5
Ампаду
14
Робертс
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Робертс
3
Хаджусафи
15
Чешми
15
Чешми
3
Хаджусафи
8
Нуроллахи
16
Тораби
16
Тораби
8
Нуроллахи
6
Эзатолахи
18
Карими
18
Карими
6
Эзатолахи
11
Голизаде
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
11
Голизаде
20
Азмун
10
Ансарифард
10
Ансарифард
20
Азмун
Остались в запасе
Уэльс
Иран
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
18
Марк Харрис
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
22
Амир Абедзаде
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
2
Садех Мохаррами
ПЗ
14
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
18
Марк Харрис
ЦФ
Остались в запасе
22
Амир Абедзаде
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
2
Садех Мохаррами
ПЗ
14
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Уэльс - Иран
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
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