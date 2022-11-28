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Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Сербия
Камерун - Сербия: обзор матча 28 ноября 2022
Камерун
28.11.2022, понедельник, 13:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
3 : 3
Завершен
Сербия
29'
Ж. Кастеллетто
63'
В. Абубакар
66'
Э. Чупо-Мотинг
45+1'
С. Павлович
45+3'
С. Милинкович-Савич
53'
А. Митрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Сербия
90'
+3
Желтая карточка
Н. Миленкович
90'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ф. Костич
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Б. Мбемо
81'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Ф. Ангисса
81'
79'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Милинкович-Савич
79'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
79'
Замена
С. Бабич
️️️️
М. Велькович
Замена
Г. Ондуа
️️️️
П. Кунде
68'
Замена
К. Бассогог
️️️️
К. Токо Экамби
68'
ГОЛ! 3:3!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
В. Абубакар
66'
ГОЛ! 2:3!
В. Абубакар
Пас отдал
Ж. Кастеллетто
63'
56'
Замена
С. Митрович
️️️️
С. Павлович
Замена
В. Абубакар
️️️️
М. Онгла
55'
53'
ГОЛ! 1:3!
А. Митрович
Пас отдал
А. Живкович
45'
+7
Желтая карточка
Л. Йович
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
А. Живкович
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Павлович
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
К. Бассогог
30'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кастеллетто
Пас отдал
Н. Н'Кулу
29'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ПЗ
8
Франк Ангисса
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ПЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
2
Жером Нгом Мбекели
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Эпасси
3
Н'Кулу
21
Кастеллетто
19
Фай
5
Толо
18
Онгла
8
Ангисса
15
Кунде
10
Мбемо
12
Экамби
13
Чупо-Мотинг
4-3-2-1
23
Милинкович-Савич
14
Живкович
13
Велькович
3
Павлович
4
Миленкович
22
Лукич
5
Максимович
20
Милинкович-Савич
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
8
Ангисса
14
Гуэ
14
Гуэ
8
Ангисса
10
Мбемо
7
Н'Куду
7
Н'Куду
10
Мбемо
15
Кунде
5
Ондуа
5
Ондуа
15
Кунде
12
Экамби
11
Бассогог
11
Бассогог
12
Экамби
18
Онгла
10
Абубакар
10
Абубакар
18
Онгла
13
Велькович
15
Бабич
15
Бабич
13
Велькович
3
Павлович
13
Митрович
13
Митрович
3
Павлович
20
Милинкович-Савич
5
Груйич
5
Груйич
20
Милинкович-Савич
11
Костич
21
Джуричич
21
Джуричич
11
Костич
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
Остались в запасе
Камерун
Сербия
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Камерун - Сербия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Абдулла Мохаммед
Стадион:
Аль Жануб
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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