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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Уругвай
Португалия - Уругвай: обзор матча 28 ноября 2022
Португалия
28.11.2022, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Уругвай
54'
Б. Фернандеш
90+3'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Уругвай
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Фернандеш
90'
+3
Желтая карточка
Р. Диаш
89'
86'
Замена
М. Винья
️️️️
М. Оливера
Замена
Ж. Палинья
️️️️
В. Карвалью
82'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Роналду
82'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Феликс
82'
73'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Э. Кавани
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Р. Леау
️️️️
Р. Невеш
69'
62'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
М. Весино
62'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Д. Годин
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
54'
44'
Желтая карточка
М. Оливера
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Н. Мендеш
42'
Травма
Н. Мендеш
40'
Желтая карточка
Р. Невеш
38'
6'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛАЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПАЗ
5
Матиас Весино
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Уругвай
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
19
Агустин Каноббио
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-2-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
21
Невеш
14
Карвалью
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
7
Роналду
3-3-2-2
1
Рочет
3
Годин
2
Хименес
19
Коатес
13
Варела
5
Весино
16
Оливера
8
Вальверде
6
Бентанкур
21
Кавани
9
Нуньес
21
Невеш
7
Леау
7
Леау
21
Невеш
19
Мендеш
5
Геррейру
5
Геррейру
19
Мендеш
14
Карвалью
6
Палинья
6
Палинья
14
Карвалью
10
Феликс
6
Нуньес
6
Нуньес
10
Феликс
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
16
Оливера
17
Винья
17
Винья
16
Оливера
5
Весино
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
5
Весино
3
Годин
11
Пельистри
11
Пельистри
3
Годин
9
Нуньес
18
Гомес
18
Гомес
9
Нуньес
21
Кавани
9
Суарес
9
Суарес
21
Кавани
Остались в запасе
Португалия
Уругвай
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Португалия - Уругвай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
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