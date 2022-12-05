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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Хорватия
Япония - Хорватия: обзор матча 05 декабря 2022
Япония
05.12.2022, понедельник, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Хорватия
43'
Д. Маэда
55'
И. Перишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Хорватия
ГОЛ!
М. Пашалич
1:3
Пенальти не реализован!
М. Йошида
Пенальти не реализован!
М. Ливайя
ГОЛ!
Т. Асано
1:2
ГОЛ!
М. Брозович
0:2
Пенальти не реализован!
К. Митома
ГОЛ!
Н. Влашич
0:1
Пенальти не реализован!
Т. Минамино
116'
Желтая карточка
Б. Баришич
106'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
106'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Будимир
Замена
А. Танака
️️️️
Х. Морита
106'
99'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ковачич
98'
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Модрич
90'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Доан
87'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Д. Камада
75'
68'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Крамарич
Замена
Т. Асано
️️️️
Д. Маэда
65'
Замена
К. Митома
️️️️
Ю. Нагатомо
65'
62'
Замена
А. Будимир
️️️️
Б. Петкович
55'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Д. Маэда
Пас отдал
М. Йошида
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
10
Рицу Доан
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Каору Митома
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
18
Такума Асано
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
14
Марко Ливайя
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гонда
5
Нагатомо
22
Йошида
3
Танигучи
15
Томиясу
6
Эндо
5
Морита
10
Доан
15
Камада
14
Ито
11
Маэда
4-1-2-1-2
1
Ливакович
22
Юранович
6
Ловрен
4
Гвардиол
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
17
Петкович
9
Крамарич
15
Камада
19
Сакаи
19
Сакаи
15
Камада
5
Морита
17
Танака
17
Танака
5
Морита
5
Нагатомо
7
Митома
7
Митома
5
Нагатомо
10
Доан
8
Минамино
8
Минамино
10
Доан
11
Маэда
18
Асано
18
Асано
11
Маэда
10
Модрич
7
Майер
7
Майер
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
13
Влашич
8
Ковачич
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
17
Петкович
11
Будимир
11
Будимир
17
Петкович
Будимир
14
Ливайя
14
Ливайя
Будимир
Остались в запасе
Япония
Хорватия
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Япония - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Аль Жануб
Где смотреть матч:
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