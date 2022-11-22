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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Дания - Тунис
Дания - Тунис: обзор матча 22 ноября 2022
Дания
22.11.2022, вторник, 16:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Тунис
88'
Замена
Ф. Сасси
️️️️
Э. Лайдуни
88'
Замена
В. Кечрида
️️️️
М. Дрегер
80'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ю. Мсакни
Желтая карточка
М. Йенсен
78'
67'
Замена
Н. Слити
️️️️
А. Слимане
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Сков Ольсен
65'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
К. Дольберг
65'
Замена
М. Йенсен
️️️️
С. Кьер
65'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Т. Делэни
45'
+1
Желтая карточка
Р. Кристенсен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Дания
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Муез Хассен
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шмейхель
2
Андерсен
4
Кьер
13
Кристенсен
13
Кристенсен
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
3-3-3-1
16
Дамен
6
Бронн
3
Тальби
4
Мерья
20
Дрегер
17
Скири
2
Абди
14
Лайдуни
7
Мсакни
25
Слимане
27
Жебали
4
Кьер
7
Йенсен
7
Йенсен
4
Кьер
11
Сков Ольсен
17
Линдстрем
17
Линдстрем
11
Сков Ольсен
8
Делэни
14
Дамсгор
14
Дамсгор
8
Делэни
12
Дольберг
21
Корнелиус
21
Корнелиус
12
Дольберг
14
Лайдуни
13
Сасси
13
Сасси
14
Лайдуни
20
Дрегер
21
Кечрида
21
Кечрида
20
Дрегер
25
Слимане
23
Слити
23
Слити
25
Слимане
7
Мсакни
10
Меджбри
10
Меджбри
7
Мсакни
Остались в запасе
Дания
Тунис
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Муез Хассен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Муез Хассен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Дания - Тунис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
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