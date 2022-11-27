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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Коста-Рика
Япония - Коста-Рика: обзор матча 27 ноября 2022
Япония
27.11.2022, воскресенье, 13:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Коста-Рика
81'
К. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - Коста-Рика
90'
+5
Замена
Д. Чакон
️️️️
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
В. Эндо
90'
+3
89'
Замена
Ю. Салас
️️️️
С. Боргес
Желтая карточка
К. Итакура
84'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Ю. Сома
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Фуллер
Пас отдал
Е. Техеда
70'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Замена
Д. Ито
️️️️
Р. Доан
67'
65'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Ж. Торрес
65'
Замена
Б. Агилера
️️️️
Э. Контрерас
Замена
К. Митома
️️️️
М. Ямане
62'
61'
Желтая карточка
С. Боргес
Замена
Т. Асано
️️️️
А. Уэда
46'
Замена
Х. Ито
️️️️
Ю. Нагатомо
46'
Желтая карточка
М. Ямане
44'
41'
Желтая карточка
Э. Контрерас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
6
Ватару Эндо
ОП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Кейшер Фуллер
ПЗ
17
Ельцин Техеда
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Жерсон Торрес
ПП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Япония
23
Даниэль Шмидт
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Каору Митома
ЛВ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ПЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Альваро Самора
ЛВ
21
Дуглас Лопес
ОП
14
Юстин Салас
ОП
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
10
Брэндон Агилера
АП
11
Антони Эрнандес
ПВ
10
Брайан Руис
ЦФ
4-2-3-1
12
Гонда
5
Нагатомо
22
Йошида
4
Итакура
2
Ямане
5
Морита
6
Эндо
7
Сома
15
Камада
10
Доан
18
Уэда
3-2-3-2
1
Навас
15
Кальво
6
Дуарте
19
Уостон
4
Фуллер
8
Овьедо
13
Торрес
5
Боргес
17
Техеда
12
Кэмпбелл
7
Контрерас
5
Нагатомо
21
Ито
21
Ито
5
Нагатомо
7
Сома
8
Минамино
8
Минамино
7
Сома
2
Ямане
7
Митома
7
Митома
2
Ямане
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
18
Уэда
18
Асано
18
Асано
18
Уэда
12
Кэмпбелл
2
Чакон
2
Чакон
12
Кэмпбелл
5
Боргес
14
Салас
14
Салас
5
Боргес
7
Контрерас
10
Агилера
10
Агилера
7
Контрерас
13
Торрес
9
Беннетт
9
Беннетт
13
Торрес
Остались в запасе
Япония
Коста-Рика
23
Даниэль Шмидт
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ПЗ
21
Дуглас Лопес
ОП
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
21
Альваро Самора
ЛВ
11
Антони Эрнандес
ПВ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
23
Даниэль Шмидт
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ПЗ
21
Дуглас Лопес
ОП
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
21
Альваро Самора
ЛВ
11
Антони Эрнандес
ПВ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Япония - Коста-Рика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
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