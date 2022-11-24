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Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Камерун
Швейцария - Камерун: обзор матча 24 ноября 2022
Швейцария
24.11.2022, четверг, 13:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Камерун
48'
Б. Эмболо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Камерун
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Р. Родригес
90'
Желтая карточка
М. Аканджи
83'
81'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Р. Варгас
81'
74'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Токо Экамби
74'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Эмболо
71'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Шакири
71'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Д. Соу
71'
69'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
М. Онгла
Желтая карточка
Н. Эльведи
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Шакири
48'
36'
Желтая карточка
К. Фай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ПЗ
8
Франк Ангисса
ЦП
14
Самуэль Гуэ
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Ноа Окафор
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
15
Пьер Кунде
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
17
Варгас
23
Шакири
7
Эмболо
3-2-2-1-2
23
Онана
3
Н'Кулу
19
Фай
21
Кастеллетто
18
Онгла
5
Толо
8
Ангисса
14
Гуэ
10
Мбемо
12
Экамби
13
Чупо-Мотинг
23
Шакири
23
Окафор
23
Окафор
23
Шакири
13
Родригес
18
Джемерт
18
Джемерт
13
Родригес
17
Варгас
22
Ридер
22
Ридер
17
Варгас
15
Соу
20
Фрай
20
Фрай
15
Соу
7
Эмболо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Эмболо
12
Экамби
7
Н'Куду
7
Н'Куду
12
Экамби
18
Онгла
5
Ондуа
5
Ондуа
18
Онгла
10
Мбемо
19
Нгамале
19
Нгамале
10
Мбемо
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Швейцария
Камерун
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
15
Пьер Кунде
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
15
Пьер Кунде
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
26
Суаибу Мару
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Швейцария - Камерун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Аль Жануб
Где смотреть матч:
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