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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Марокко - Испания
Марокко - Испания: обзор матча 06 декабря 2022
Марокко
06.12.2022, вторник, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Испания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Испания
ГОЛ!
А. Хакими
3:0
Пенальти не реализован!
С. Бускетс
Пенальти не реализован!
Б. Банун
Пенальти не реализован!
К. Солер
ГОЛ!
Х. Зиеш
2:0
Пенальти не реализован!
П. Сарабия
ГОЛ!
А. Сабири
1:0
Замена
Б. Банун
️️️️
А. Унаи
120'
119'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Н. Уильямс
98'
Замена
А. Фати
️️️️
Д. Ольмо
98'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Р. Сайсс
90'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Н. Агер
84'
Замена
Я. Аттиат-Алла
️️️️
Н. Мазрауи
82'
Замена
А. Сабири
️️️️
Ю. Эн-Несири
82'
Замена
В. Чеддира
️️️️
С. Амалла
82'
76'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
75'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
66'
63'
Замена
К. Солер
️️️️
Гави
63'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
2
Ашраф Хакими
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ПЗ
10
Дани Ольмо
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Ферран Торрес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
6
Сайсс
3
Мазрауи
8
Унаи
4
Амрабат
15
Амалла
17
Буфал
7
Зиеш
19
Эн-Несири
3-2-2-2-1
23
Симон
5
Льоренте
14
Ляпорт
18
Альба
16
Родри
5
Бускетс
9
Гави
20
Педри
10
Асенсио
10
Ольмо
7
Торрес
3
Мазрауи
17
Аттиат-Алла
17
Аттиат-Алла
3
Мазрауи
8
Унаи
24
Банун
24
Банун
8
Унаи
5
Агер
18
Эль-Ямик
18
Эль-Ямик
5
Агер
19
Эн-Несири
11
Сабири
11
Сабири
19
Эн-Несири
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
15
Амалла
21
Чеддира
21
Чеддира
15
Амалла
18
Альба
14
Бальде
14
Бальде
18
Альба
9
Гави
8
Солер
8
Солер
9
Гави
10
Ольмо
25
Фати
25
Фати
10
Ольмо
Уильямс
17
Сарабия
17
Сарабия
Уильямс
7
Торрес
17
Уильямс
17
Уильямс
7
Торрес
10
Асенсио
7
Мората
7
Мората
10
Асенсио
Остались в запасе
Марокко
Испания
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Коке
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Коке
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Марокко - Испания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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