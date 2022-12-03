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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - США
Нидерланды - США: обзор матча 03 декабря 2022
Нидерланды
03.12.2022, суббота, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
США
10'
М. Депай
45+1'
Д. Блинд
81'
Д. Дюмфрис
76'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - США
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Гакпо
90'
+3
Замена
М. де Лигт
️️️️
Н. Аке
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Моррис
️️️️
Э. Робинсон
Желтая карточка
Ф. де Йонг
87'
Замена
Х. Симонс
️️️️
М. Депай
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Д. Блинд
81'
76'
ГОЛ! 2:1!
Х. Райт
Пас отдал
К. Пулишич
75'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
С. Дест
67'
Замена
Х. Райт
️️️️
У. МакКенни
67'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
60'
46'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Х. Феррейра
Замена
С. Бергвейн
️️️️
М. де Рон
46'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Д. Классен
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Блинд
Пас отдал
Д. Дюмфрис
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Дюмфрис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
15
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Джованни Рейна
АП
19
Хаджи Райт
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Нопперт
17
Блинд
4
ван Дейк
5
Аке
12
Тимбер
3
де Рон
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
14
Классен
10
Депай
4-1-1-2-2
1
Тернер
2
Дест
13
Рим
3
Циммерман
5
Робинсон
4
Адамс
8
МакКенни
10
Пулишич
10
Муса
21
Веа
9
Феррейра
10
Депай
7
Симонс
7
Симонс
10
Депай
5
Аке
6
де Лигт
6
де Лигт
5
Аке
14
Классен
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Классен
3
де Рон
25
Бергвейн
25
Бергвейн
3
де Рон
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
2
Дест
22
Йедлин
22
Йедлин
2
Дест
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
9
Феррейра
7
Рейна
7
Рейна
9
Феррейра
5
Робинсон
16
Моррис
16
Моррис
5
Робинсон
8
МакКенни
19
Райт
19
Райт
8
МакКенни
Остались в запасе
Нидерланды
США
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
15
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
15
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Нидерланды - США
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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