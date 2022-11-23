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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Канада
Бельгия - Канада: обзор матча 23 ноября 2022
Бельгия
23.11.2022, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Канада
44'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Канада
83'
Желтая карточка
А. Джонстон
81'
Желтая карточка
А. Дэвис
81'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Т. Бьюкенан
81'
Замена
Д. Осорио
️️️️
С. Эустакиу
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Батшуайи
78'
74'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Ларея
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
62'
58'
Замена
И. Коне
️️️️
А. Хатчинсон
58'
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
А. Онана
56'
Желтая карточка
Т. Менье
53'
Замена
Т. Менье
️️️️
Я. Карраско
46'
Замена
А. Онана
️️️️
Ю. Тилеманс
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
44'
11'
Пенальти не реализован!
А. Дэвис
Желтая карточка
Я. Карраско
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Канада
18
Милан Борян
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Стивен Витория
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Канада
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
21
Кастань
19
Дендокер
6
Витсель
8
Тилеманс
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
23
Батшуайи
3-3-2-1-1
18
Борян
22
Ларея
5
Витория
4
Миллер
2
Джонстон
7
Эустакиу
19
Дэвис
10
Хойлетт
13
Хатчинсон
17
Бьюкенан
10
Дэвид
11
Карраско
15
Менье
15
Менье
11
Карраско
8
Тилеманс
24
Онана
24
Онана
8
Тилеманс
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
23
Батшуайи
11
Опенда
11
Опенда
23
Батшуайи
22
Ларея
3
Адекугбе
3
Адекугбе
22
Ларея
13
Хатчинсон
8
Коне
8
Коне
13
Хатчинсон
7
Эустакиу
21
Осорио
21
Осорио
7
Эустакиу
17
Бьюкенан
11
Миллар
11
Миллар
17
Бьюкенан
10
Хойлетт
9
Ларин
9
Ларин
10
Хойлетт
Остались в запасе
Бельгия
Канада
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Торган Азар
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Торган Азар
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Бельгия - Канада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
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