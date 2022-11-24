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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Гана
Португалия - Гана: обзор матча 24 ноября 2022
Португалия
24.11.2022, четверг, 19:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гана
65'
К. Роналду (П)
78'
Ж. Феликс
80'
Р. Леау
73'
А. Айю
89'
О. Букари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Гана
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
+5
90'
+2
Замена
А. Семеньо
️️️️
М. Салису
90'
+2
Замена
Д. Кьерех
️️️️
С. Абдул Самед
90'
+1
Желтая карточка
И. Уильямс
Желтая карточка
Д. Перейра
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:2!
О. Букари
Пас отдал
А. Рахман Баба
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Силва
88'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Ж. Феликс
88'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Роналду
87'
ГОЛ! 3:1!
Р. Леау
Пас отдал
Б. Фернандеш
80'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Б. Фернандеш
78'
77'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Кудус
Замена
Р. Леау
️️️️
Р. Невеш
77'
77'
Замена
О. Букари
️️️️
А. Айю
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
М. Кудус
66'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Сейду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
65'
57'
Желтая карточка
А. Сейду
Замена
В. Карвалью
️️️️
Отавио
56'
49'
Желтая карточка
А. Айю
45'
Желтая карточка
М. Кудус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
16
Отавио
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Гана
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Даниэль Барни
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кошта
5
Геррейру
3
Диаш
13
Перейра
20
Канселу
21
Невеш
16
Отавио
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
10
Феликс
3-3-1-2-1
1
Зиги
23
Джику
18
Амарти
6
Салису
2
Сейду
21
Самед
17
Баба
5
Парти
20
Кудус
10
Айю
19
Уильямс
21
Невеш
7
Леау
7
Леау
21
Невеш
10
Феликс
6
Палинья
6
Палинья
10
Феликс
16
Отавио
14
Карвалью
14
Карвалью
16
Отавио
10
Силва
17
Мариу
17
Мариу
10
Силва
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
2
Сейду
3
Лэмпти
3
Лэмпти
2
Сейду
21
Самед
8
Кьерех
8
Кьерех
21
Самед
10
Айю
11
Букари
11
Букари
10
Айю
6
Салису
11
Семеньо
11
Семеньо
6
Салису
20
Кудус
9
Айю
9
Айю
20
Кудус
Остались в запасе
Португалия
Гана
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
15
Элиша Овусу
ОП
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Даниэль Барни
ЛВ
Остались в запасе
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
15
Элиша Овусу
ОП
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Португалия - Гана
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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