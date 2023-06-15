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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Австралия
Аргентина - Австралия: обзор матча 15 июня 2023
Аргентина
15.06.2023, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Австралия
2'
Л. Месси
68'
Г. Пеццелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Австралия
Замена
Г. Родригес
️️️️
Р. Де Пауль
79'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Э. Фернандес
74'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Н. Гонсалес
74'
73'
Замена
К. Меткалф
️️️️
Р. МакГри
73'
Замена
Р. Стрейн
️️️️
Н. Аткинсон
73'
Замена
А. Робертсон
️️️️
М. Леки
ГОЛ! 2:0!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Р. Де Пауль
68'
63'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
М. Дюк
63'
Замена
Д. Генро
️️️️
Э. О'Нил
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Мак Аллистер
59'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Ди Мария
59'
47'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
46'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Макларен
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Н. Отаменди
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Фернандес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кеану Баккус
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Аргентина
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
0
Лукас Окампос
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
0
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Австралия
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Джанни Стенснесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
17
Кэмерон Девлин
ОП
0
Алекс Робертсон
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
10
Денис Генро
АП
11
Брендон Боррелло
ЦФ
4-1-2-3
23
Мартинес
8
Акунья
19
Отаменди
13
Ромеро
26
Молина
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
15
Гонсалес
11
Ди Мария
10
Месси
4-1-2-1-2
1
Райан
3
Аткинсон
19
Суттар
4
Роулес
5
Бос
17
Баккус
13
О'Нил
14
МакГри
7
Леки
15
Дюк
9
Макларен
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
19
Отаменди
6
Пеццелла
6
Пеццелла
19
Отаменди
8
Фернандес
5
Паредес
5
Паредес
8
Фернандес
7
Де Пауль
18
Родригес
18
Родригес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
17
Гарначо
17
Гарначо
15
Гонсалес
20
Мак Аллистер
9
Альварес
9
Альварес
20
Мак Аллистер
3
Аткинсон
3
Стрейн
3
Стрейн
3
Аткинсон
14
МакГри
8
Меткалф
8
Меткалф
14
МакГри
7
Леки
0
Робертсон
0
Робертсон
7
Леки
9
Макларен
10
Хрустич
10
Хрустич
9
Макларен
13
О'Нил
10
Генро
10
Генро
13
О'Нил
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
Остались в запасе
Аргентина
Австралия
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
0
Лукас Окампос
ЛВ
0
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Джанни Стенснесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
0
Лукас Окампос
ЛВ
0
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Гловер
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Джанни Стенснесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Аргентина - Австралия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
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