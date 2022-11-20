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Чемпионат мира по футболу 2026
Катар - Эквадор
Катар - Эквадор: обзор матча 20 ноября 2022
Катар
20.11.2022, воскресенье, 19:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Эквадор
16'
Э. Валенсия (П)
31'
Э. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Эквадор
90'
Замена
А. Франко
️️️️
М. Кайседо
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Эстрада
Желтая карточка
А. Афиф
78'
77'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Э. Валенсия
75'
Травма
Э. Валенсия
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Али
71'
Замена
М. Ваад
️️️️
Х. Аль-Хайдос
71'
68'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Р. Ибарра
56'
Желтая карточка
С. Мендес
Желтая карточка
К. Будиаф
36'
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Пресиадо
29'
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
А. Али
22'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Валенсия
Желтая карточка
С. Аль-Шиб
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛАЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
16
Буалем Хухи
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
2
Педро Мигель
ПАЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
11
Акрам Афиф
ЛФ
19
Алмоез Али
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
РФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ромарио Ибарра
ЛП
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
19
Гонсало Плата
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
13
Мусаб Ходер
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
11
Кевин Родригес
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
3-2-2-3
1
Аль-Шиб
15
аль-Рави
16
Хухи
3
Хассан
14
Ахмед
2
Мигель
12
Будиаф
6
Абдулазиз
11
Афиф
19
Али
10
Аль-Хайдос
4-2-2-2
1
Галиндес
17
Пресиадо
2
Торрес
3
Хинкапе
7
Эступиньян
20
Мендес
23
Кайседо
19
Плата
10
Ибарра
11
Эстрада
13
Валенсия
19
Али
9
Мунтари
9
Мунтари
19
Али
10
Аль-Хайдос
4
Ваад
4
Ваад
10
Аль-Хайдос
13
Валенсия
5
Сифуэнтес
5
Сифуэнтес
13
Валенсия
23
Кайседо
21
Франко
21
Франко
23
Кайседо
11
Эстрада
11
Родригес
11
Родригес
11
Эстрада
10
Ибарра
16
Сармиенто
16
Сармиенто
10
Ибарра
Остались в запасе
Катар
Эквадор
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Катар - Эквадор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
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