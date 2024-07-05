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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Германия
Испания - Германия: обзор матча 05 июля 2024
Испания
05.07.2024, пятница, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Германия
51'
Д. Ольмо
119'
М. Мерино
89'
Ф. Вирц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Германия
Вторая желтая
Д. Карвахаль
120'
+5
Желтая карточка
Ф. Руис
120'
Желтая карточка
А. Мората
120'
ГОЛ! 2:1!
М. Мерино
Пас отдал
Д. Ольмо
119'
114'
Желтая карточка
Д. Ундав
Желтая карточка
Родри
110'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Руис
102'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
100'
94'
Желтая карточка
Ф. Вирц
91'
Замена
В. Антон
️️️️
К. Хаверц
89'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
89'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
У. Симон
82'
80'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Та
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
80'
Замена
М. Мерино
️️️️
Н. Уильямс
80'
Желтая карточка
Ф. Торрес
74'
73'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
67'
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
63'
57'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
И. Гюндоган
57'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Раум
56'
Желтая карточка
Р. Андрих
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Л. Ямаль
51'
46'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Л. Сане
46'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Джан
Замена
Начо
️️️️
Р. Ле Норман
46'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
29'
28'
Желтая карточка
Д. Раум
13'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Педри
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
20
Педри
8
Руис
10
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
3-2-2-2-1
1
Нойер
2
Рюдигер
4
Та
22
Раум
6
Киммих
23
Джан
8
Кроос
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
7
Хаверц
3
Ле Норман
4
Начо
4
Начо
3
Ле Норман
17
Уильямс
6
Мерино
6
Мерино
17
Уильямс
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
8
Руис
9
Хоселу
9
Хоселу
8
Руис
22
Раум
18
Миттельштадт
18
Миттельштадт
22
Раум
7
Хаверц
3
Антон
3
Антон
7
Хаверц
23
Джан
23
Андрих
23
Андрих
23
Джан
19
Сане
17
Вирц
17
Вирц
19
Сане
4
Та
13
Мюллер
13
Мюллер
4
Та
21
Гюндоган
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
21
Гюндоган
Остались в запасе
Испания
Германия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Испания - Германия
7
1
8
Всего ударов по воротам
18
23
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
8
Угловые удары
1
5
Нарушения
17
22
Офсайды
3
2
Количество передач
576
586
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
12
9
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.01
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
54000 из 60441 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
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