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Чемпионат мира по футболу 2026
Катар - Сенегал
Катар - Сенегал: обзор матча 25 ноября 2022
Катар
25.11.2022, пятница, 16:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сенегал
78'
М. Мунтари
41'
Б. Диа
48'
Ф. Дьедиу
84'
Б. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Сенегал
Желтая карточка
А. Мадибо
90'
+1
87'
Желтая карточка
П. Сисс
84'
ГОЛ! 1:3!
Б. Дьенг
Пас отдал
И. Ндиайе
Замена
Т. Салман
️️️️
Х. Ахмед
83'
Замена
М. Ваад
️️️️
П. Мигель
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Мунтари
Пас отдал
И. Мохаммед
78'
78'
Замена
П. Сарр
️️️️
Н. Менди
78'
Замена
П. Сиссе
️️️️
И. Якобс
74'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Ф. Дьедиу
74'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
И. Сарр
Замена
М. Мунтари
️️️️
Х. Аль-Хайдос
74'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
К. Будиаф
69'
64'
Замена
П. Сисс
️️️️
К. Дьятта
52'
Желтая карточка
И. Якобс
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
И. Якобс
Желтая карточка
Х. Ахмед
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
30'
Желтая карточка
Б. Диа
Желтая карточка
И. Мохаммед
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ПЗ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
3-2-1-4
22
Баршам
14
Ахмед
3
Хассан
2
Мигель
12
Будиаф
23
Мадибо
16
Хухи
17
Мохаммед
19
Али
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
3-1-1-3-2
16
Менди
21
Сабали
22
Диалло
3
Кулибали
5
Гуйе
6
Менди
18
Сарр
15
Дьятта
14
Якобс
9
Диа
19
Дьедиу
2
Мигель
4
Ваад
4
Ваад
2
Мигель
14
Ахмед
5
Салман
5
Салман
14
Ахмед
12
Будиаф
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
12
Будиаф
10
Аль-Хайдос
9
Мунтари
9
Мунтари
10
Аль-Хайдос
14
Якобс
4
Сиссе
4
Сиссе
14
Якобс
15
Дьятта
6
Сисс
6
Сисс
15
Дьятта
6
Менди
17
Сарр
17
Сарр
6
Менди
18
Сарр
13
Ндиайе
13
Ндиайе
18
Сарр
19
Дьедиу
29
Дьенг
29
Дьенг
19
Дьедиу
Остались в запасе
Катар
Сенегал
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Катар - Сенегал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
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