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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария: обзор матча 06 декабря 2022
Португалия
06.12.2022, вторник, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Швейцария
17'
Г. Рамуш
33'
Пепе
51'
Г. Рамуш
55'
Р. Геррейру
67'
Г. Рамуш
90+2'
Р. Леау
58'
М. Аканджи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Португалия - Швейцария
ГОЛ! 6:1!
Р. Леау
Пас отдал
Р. Геррейру
90'
+2
89'
Замена
А. Яшари
️️️️
Б. Эмболо
Замена
Р. Леау
️️️️
Б. Фернандеш
87'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Б. Силва
81'
Замена
К. Роналду
️️️️
Ж. Феликс
73'
Замена
Витинья
️️️️
Отавио
73'
Замена
Р. Орта
️️️️
Г. Рамуш
73'
ГОЛ! 5:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Феликс
67'
66'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Варгас
59'
Желтая карточка
Э. Джемерт
58'
ГОЛ! 4:1!
М. Аканджи
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Г. Рамуш
55'
54'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Соу
54'
Замена
Д. Закария
️️️️
Р. Фройлер
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Далот
51'
46'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Ф. Шер
43'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 2:0!
Пепе
Пас отдал
Б. Фернандеш
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Феликс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
16
Отавио
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кошта
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
2
Далот
14
Карвалью
16
Отавио
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
9
Рамуш
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Фернандес
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
23
Шакири
15
Соу
17
Варгас
7
Эмболо
8
Фернандеш
7
Леау
7
Леау
8
Фернандеш
9
Рамуш
24
Орта
24
Орта
9
Рамуш
10
Силва
21
Невеш
21
Невеш
10
Силва
16
Отавио
23
Витинья
23
Витинья
16
Отавио
10
Феликс
7
Роналду
7
Роналду
10
Феликс
17
Варгас
23
Окафор
23
Окафор
17
Варгас
22
Шер
18
Джемерт
18
Джемерт
22
Шер
8
Фройлер
6
Закария
6
Закария
8
Фройлер
7
Эмболо
14
Яшари
14
Яшари
7
Эмболо
15
Соу
9
Сеферович
9
Сеферович
15
Соу
Остались в запасе
Португалия
Швейцария
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Португалия - Швейцария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
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