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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Коста-Рика
Испания - Коста-Рика: обзор матча 23 ноября 2022
Испания
23.11.2022, среда, 19:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
7 : 0
Завершен
Коста-Рика
11'
Д. Ольмо
21'
М. Асенсио
31'
Ф. Торрес (П)
54'
Ф. Торрес
74'
Гави
90'
К. Солер
90+2'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Коста-Рика
90'
+7
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 7:0!
А. Мората
Пас отдал
Д. Ольмо
90'
+2
ГОЛ! 6:0!
К. Солер
90'
82'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Б. Овьедо
ГОЛ! 5:0!
Гави
Пас отдал
А. Мората
74'
72'
Замена
Б. Агилера
️️️️
С. Боргес
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Асенсио
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Замена
Коке
️️️️
С. Бускетс
64'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
64'
61'
Замена
А. Самора
️️️️
Э. Контрерас
61'
Замена
Б. Руис
️️️️
Д. Беннетт
Замена
К. Солер
️️️️
Педри
57'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Торрес
57'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
54'
46'
Замена
К. Уостон
️️️️
К. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Торрес
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Ж. Альба
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Кейшер Фуллер
ПЗ
16
Карлос Мартинес
ПЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Ельцин Техеда
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Испания
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Коста-Рика
1
Эстебан Альварадо
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
21
Альваро Самора
ЛВ
14
Юстин Салас
ОП
21
Дуглас Лопес
ОП
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
10
Брэндон Агилера
АП
13
Жерсон Торрес
ПП
11
Антони Эрнандес
ПВ
10
Брайан Руис
ЦФ
3-2-2-3
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
16
Родри
9
Гави
20
Педри
7
Торрес
10
Ольмо
10
Асенсио
3-2-2-1-2
1
Навас
4
Фуллер
15
Кальво
6
Дуарте
16
Мартинес
8
Овьедо
17
Техеда
5
Боргес
9
Беннетт
12
Кэмпбелл
7
Контрерас
18
Альба
14
Бальде
14
Бальде
18
Альба
5
Бускетс
8
Коке
8
Коке
5
Бускетс
20
Педри
8
Солер
8
Солер
20
Педри
10
Асенсио
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Асенсио
7
Торрес
7
Мората
7
Мората
7
Торрес
7
Контрерас
21
Самора
21
Самора
7
Контрерас
5
Боргес
10
Агилера
10
Агилера
5
Боргес
8
Овьедо
22
Матаррита
22
Матаррита
8
Овьедо
16
Мартинес
19
Уостон
19
Уостон
16
Мартинес
9
Беннетт
10
Руис
10
Руис
9
Беннетт
Остались в запасе
Испания
Коста-Рика
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
11
Антони Эрнандес
ПВ
14
Роан Уилсон
АП
13
Жерсон Торрес
ПП
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
14
Юстин Салас
ОП
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
1
Эстебан Альварадо
ВР
21
Дуглас Лопес
ОП
1
Патрик Секейра
ВР
11
Йохан Венегас
ЦП
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
11
Антони Эрнандес
ПВ
14
Роан Уилсон
АП
13
Жерсон Торрес
ПП
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
14
Юстин Салас
ОП
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
1
Эстебан Альварадо
ВР
21
Дуглас Лопес
ОП
1
Патрик Секейра
ВР
11
Йохан Венегас
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Испания - Коста-Рика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Абдулла Мохаммед
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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