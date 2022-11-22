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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Австралия
Франция - Австралия: обзор матча 22 ноября 2022
Франция
22.11.2022, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
4 : 1
Завершен
Австралия
27'
А. Рабьо
32'
О. Жиру
68'
К. Мбаппе
71'
О. Жиру
9'
К. Гудвин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Австралия
90'
+4
Желтая карточка
А. Муй
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
89'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Б. Павар
89'
85'
Замена
М. Дегенек
️️️️
Н. Аткинсон
85'
Замена
К. Баккус
️️️️
Д. Ирвин
80'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
77'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
О. Чуамени
77'
74'
Замена
Г. Куоль
️️️️
К. Гудвин
73'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Р. МакГри
ГОЛ! 4:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Мбаппе
71'
ГОЛ! 3:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
68'
56'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
М. Дюк
55'
Желтая карточка
М. Дюк
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рабьо
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Т. Эрнандес
27'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Л. Эрнандес
13'
Травма
Л. Эрнандес
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Гудвин
Пас отдал
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
7
Мэтью Леки
ЛП
13
Аарон Муй
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
23
Крейг Гудвин
ПП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
17
Кеану Баккус
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
21
Гаранг Куоль
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
4-1-1-4
1
Льорис
21
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
15
Павар
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Дембеле
4-1-4-1
1
Райан
3
Аткинсон
4
Роулес
19
Суттар
16
Бехич
13
Муй
23
Гудвин
22
Ирвин
14
МакГри
7
Леки
15
Дюк
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
21
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Павар
5
Кунде
5
Кунде
15
Павар
8
Чуамени
19
Фофана
19
Фофана
8
Чуамени
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
23
Гудвин
21
Куоль
21
Куоль
23
Гудвин
3
Аткинсон
2
Дегенек
2
Дегенек
3
Аткинсон
22
Ирвин
17
Баккус
17
Баккус
22
Ирвин
14
МакГри
38
Мабиль
38
Мабиль
14
МакГри
15
Дюк
25
Каммингс
25
Каммингс
15
Дюк
Остались в запасе
Франция
Австралия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
10
Айдин Хрустич
АП
20
Марко Тильо
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
10
Айдин Хрустич
АП
20
Марко Тильо
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Франция - Австралия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гомес
Стадион:
Аль Жануб
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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