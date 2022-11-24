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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Сербия
Бразилия - Сербия: обзор матча 24 ноября 2022
Бразилия
24.11.2022, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сербия
62'
Ришарлисон
73'
Ришарлисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Сербия
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Рафинья
87'
83'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Митрович
Замена
Антони
️️️️
Неймар
79'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ришарлисон
79'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
75'
Замена
Фред
️️️️
Л. Пакета
75'
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Винисиус
73'
66'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Младенович
66'
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Лукич
64'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
62'
57'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
57'
Замена
И. Илич
️️️️
Н. Гудель
49'
Желтая карточка
Н. Гудель
7'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
9
Ришарлисон
ЦФ
10
Рафинья
РФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛАЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ПАЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
10
Неймар
20
Пакета
7
Винисиус
9
Ришарлисон
10
Рафинья
3-3-2-1-1
23
Милинкович-Савич
3
Павлович
4
Миленкович
13
Велькович
14
Живкович
6
Гудель
25
Младенович
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
10
Тадич
9
Митрович
20
Пакета
8
Фред
8
Фред
20
Пакета
10
Рафинья
22
Мартинелли
22
Мартинелли
10
Рафинья
10
Неймар
19
Антони
19
Антони
10
Неймар
7
Винисиус
10
Родриго
10
Родриго
7
Винисиус
9
Ришарлисон
18
Жезус
18
Жезус
9
Ришарлисон
22
Лукич
22
Лазович
22
Лазович
22
Лукич
9
Митрович
5
Максимович
5
Максимович
9
Митрович
6
Гудель
17
Илич
17
Илич
6
Гудель
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
25
Младенович
23
Влахович
23
Влахович
25
Младенович
Остались в запасе
Бразилия
Сербия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
21
Филип Джуричич
АП
11
Филип Костич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Педро
ЦФ
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
21
Филип Джуричич
АП
11
Филип Костич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Бразилия - Сербия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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